به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «یوآو کیش» وزیر آموزش رژیم صهیونیستی تأکید کرد: ما نه در غزه به پیروزی قطعی دست یافتیم، نه علیه حزب‌الله لبنان و نه علیه ایران.

طبق گزارش روزنامه یدیعوت آحارونوت، کیش در مورد توافقی که بین آمریکا و ایران در حال بررسی است، گفت: «این تبلیغات رسانه‌ای است. اسرائیل حتی بدون حمایت آمریکا نیز وارد دور دیگری از درگیری با ایران خواهد شد.»

وی گفت: «حتی اگر آمریکایی‌ها برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح‌های هسته‌ای اقدامی نکنند، ما متعهد به این کار هستیم.»

«بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی و «یسرائیل کاتس» وزیر جنگ این رژیم امروز دوشنبه در بیانیه مشترکی اعلام کردند دستورالعمل‌هایی را به ارتش برای حمله به ضاحیه جنوبی بیروت داده‌اند.

نتانیاهو امروز با تکرار اظهارات خصمانه خود علیه مردم لبنان، مدعی شد: «اهدافی را در ضاحیه جنوبی بیروت هدف قرار خواهیم داد.»