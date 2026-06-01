صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اسرائیل بدون آمریکا هم با ایران وارد جنگ می‌شود

وزیر آموزش رژیم صهیونیستی تأکید کرد این رژیم نه در غزه پیروز شد نه لبنان و نه ایران.
کد خبر: ۱۳۷۶۳۱۳
| |
13252 بازدید
اسرائیل بدون آمریکا هم با ایران وارد جنگ می‌شود

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «یوآو کیش» وزیر آموزش رژیم صهیونیستی تأکید کرد: ما نه در غزه به پیروزی قطعی دست یافتیم، نه علیه حزب‌الله لبنان و نه علیه ایران.

طبق گزارش روزنامه یدیعوت آحارونوت، کیش در مورد توافقی که بین آمریکا و ایران در حال بررسی است، گفت: «این تبلیغات رسانه‌ای است. اسرائیل حتی بدون حمایت آمریکا نیز وارد دور دیگری از درگیری با ایران خواهد شد.»

وی گفت: «حتی اگر آمریکایی‌ها برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح‌های هسته‌ای اقدامی نکنند، ما متعهد به این کار هستیم.»

«بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی و «یسرائیل کاتس» وزیر جنگ این رژیم امروز دوشنبه در بیانیه مشترکی اعلام کردند دستورالعمل‌هایی را به ارتش برای حمله به ضاحیه جنوبی بیروت داده‌اند.

نتانیاهو امروز با تکرار اظهارات خصمانه خود علیه مردم لبنان، مدعی شد: «اهدافی را در ضاحیه جنوبی بیروت هدف قرار خواهیم داد.»

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
اسرائیل ایران رژیم صهیونیستی توافق سلاح هسته‌ای یسرائیل کاتس آمریکا
یک استان جدید از دل خزر بیرون اومد/ بزرگ‌ترین انتقال خاموش زمین در شمال ایران
وقتی سیاست، فقه و پزشکی سر یک میز می‌نشینند
بازخوانی تاریخ/ سری که ۴۳۶ سال پس از اعدام دوباره پیدا شد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
افزایش اختلافات داخلی آمریکا درباره جنگ مجدد با ایران
واکنش ترامپ به توقف مذاکرات ایران
هشدار قاطع فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا به صهیونیست‌ها
ایران در حال بررسی پیشنهاد جدید آمریکا
تعیین زمان برگزاری انتخابات اسرائیل
آملی لاریجانی: مردم ایران در کنار مردم لبنان ایستاده‌اند
پیام عراقچی درپی نقض آتش‌بس توسط آمریکا و اسراییل
هشدار صریح سردار شکارچی به اسرائیل و آمریکا
توییت فوری قالیباف به زبان انگلیسی!
چراغ سبز واشنگتن برای جنگ در لبنان!
نقشه مصر برای ممانعت از جنگ آمریکا علیه ایران!
تصاویر شلیک موشک از کرمانشاه و ایلام
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟
ترامپ متن تفاهم نامه را تغییر داد/ ارسال پیشنهاد جدید آمریکا به ایران  (۸۲ نظر)
مقام ارشد اطلاعاتی اسرائیل: احمدی نژاد یکی از حلقه‌ها بود! + زیرنویس  (۷۸ نظر)
فواد ایزدی: اگر چنین کنیم ترامپ به ایران بمب اتم خواهد زد!  (۷۸ نظر)
بررسی اظهارات وزیر جنگ آمریکا در «شانگری-لا»/ «توافق نشود دوباره به ایران حمله می‌کنیم»  (۶۱ نظر)
چری ۳۰ هزار دلاری را با اسم «اکستریم» ۹ میلیارد فاکتور کردند/ خودروسازی که روغن‌موتور ندارد اما اشتهای میلیاردی دارد!  (۶۱ نظر)
التماس مسیح علی نژاد برای حمله دوباره به ایران!  (۵۸ نظر)
افزایش «قیمت بنزین» از دستور کار دولت خارج شد؟ / «پاداش» سقاب برای مردم چیست؟  (۵۷ نظر)
کارشناس صداوسیما: آریایی‌‌ها قاتل بودند!  (۵۶ نظر)
تصاویر محافظین و لندکروز حفاظت احمدی نژاد پس از حمله اسرائیل  (۵۲ نظر)
پاسکاری دولتی‌ها بر سر کالابرگ/ یک میلیون تومانی که ثابت مانده اما بی‌ارزش‌تر می‌شود  (۴۹ نظر)
ایران جنگنده پاکستانی می‌خرد؟  (۴۷ نظر)
روایت فرزند آیت الله یزدی درباره رقم نجومی در حسابش  (۴۴ نظر)
تصاویر هدیه لاکچری یک بانک دولتی به کارمندانش  (۴۴ نظر)
تصمیمی که دودش به چشم مردم می‌رود/ چرا دولت برای موج تازه گرانی آستین بالا زد؟  (۴۴ نظر)
ویدیوهای رسانه احمدی نژاد پیش از حمله اسرائیل: هرکه با رهبری مخالف است...  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005m2b
tabnak.ir/005m2b