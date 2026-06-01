حریف ایران ۲ ستاره کلیدی خود را از دست داد!
در آستانه شروع جامجهانی، دو ستاره تیم ملی فوتبال نیوزلند دچار مصدومیت شدند.
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به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ در حالی که تنها ۱۰ روز به آغاز جام جهانی ۲۰۲۶ باقی مانده، «دارن بیزلی» سرمربی تیم ملی نیوزیلند از مصدومیت دو بازیکن کلیدی خود خبر داد.
رایان توماس به علت کشیدگی همسترینگ، دو دیدار تدارکاتی مقابل هائیتی و انگلیس را از دست داد. همچنین جو بل، دیگر بازیکن این تیم نیز به دلیل آسیبدیدگی از ناحیه ساق پا، دستکم غایب قطعی بازی با هائیتی خواهد بود. این در حالی است که نیوزیلند به عنوان نخستین حریف ایران در این تورنمنت، با چالشهای جدی برای آمادگی کامل مواجه شده است.
گفتنی است نیوزلند در نخستین دیدار خود در گروه G بیست و ششم خرداد ماه در ورزشگاه سوفی برابر تیم ملی ایران قرار خواهد گرفت.
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