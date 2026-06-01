صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
فقط نفت گران نشده؛

سلام جهان به عصر ناامنی انرژی/ تنگه هرمز تعیین کننده‌تر از همیشه!

بحران فعلی صرفاً یک اختلال مقطعی در حمل‌ونقل دریایی نیست؛ بلکه به تدریج به یک بحران ساختاری در سمت عرضه تبدیل می‌شود.
کد خبر: ۱۳۷۶۲۹۴
| |
1661 بازدید
|
۶

تنگه هرمز، جهان را وارد عصر جدید ناامنی انرژی کرد!

بازار جهانی نفت سال‌ها با جنگ، تحریم، انقلاب و بحران‌های مالی مواجه بوده اما آنچه پس از اختلال در تردد نفتکش‌ها از تنگه هرمز رخ داده، صرفاً یک شوک قیمتی دیگر نیست؛ بلکه نشانه‌ای از تغییر یک باور قدیمی در اقتصاد انرژی جهان است.

به گزارش سرویس انرژی تابناک، باوری وجود داشت که می‌گفت «حتی در بحرانی‌ترین شرایط نیز جریان نفت خلیج فارس در نهایت به بازارهای جهانی خواهد رسید.» اما گزارش‌های نهادهای بین‌المللی، بانک‌های بزرگ سرمایه‌گذاری و مؤسسات انرژی از واقعیتی متفاوت حکایت دارند؛ واقعیتی که در آن امنیت عرضه نفت دیگر یک فرض قطعی نیست و همین مسئله باعث شده بازارها برای نخستین بار در سال‌های اخیر «ترس از کمبود پایدار انرژی» را در قیمت‌ها لحاظ کنند.

جهان با چه شوکی مواجه شده است؟

براساس ارزیابی گلدمن ساکس، تولید نفت کشورهای حوزه خلیج فارس در اوج بحران تا ۱۴.۵ میلیون بشکه در روز کاهش یافته؛ رقمی که معادل بیش از نیمی از تولید منطقه پیش از آغاز تنش‌هاست.

اگرچه بخشی از این تولید در صورت عادی شدن شرایط قابل بازگشت خواهد بود، اما نکته مهم اینجاست که حتی خوش‌بینانه‌ترین سناریوها نیز از بازگشت کامل عرضه در کوتاه‌مدت سخن نمی‌گویند. برآوردها نشان می‌دهد شش ماه پس از رفع محدودیت‌ها نیز حدود ۱۲ درصد از ظرفیت از دست رفته همچنان به بازار بازنخواهد گشت.

این بدان معناست که بحران فعلی صرفاً یک اختلال مقطعی در حمل‌ونقل دریایی نیست؛ بلکه به تدریج به یک بحران ساختاری در سمت عرضه تبدیل می‌شود.

چرا این بار بازار نفت نگران‌تر از گذشته است؟

در بحران‌های پیشین، معامله‌گران اطمینان داشتند که عربستان، امارات یا ذخایر راهبردی کشورهای مصرف‌کننده می‌توانند خلأ ایجادشده را جبران کنند؛ اما این بار شرایط متفاوت است. ظرفیت نفتکش‌های آماده بارگیری در خلیج فارس به شدت کاهش یافته، بخشی از ذخایر شناور در حال مصرف است و حتی کشورهای بزرگ مصرف‌کننده نیز ناچار به برداشت از ذخایر استراتژیک خود شده‌اند.

ژاپن که یکی از وابسته‌ترین اقتصادهای جهان به نفت خاورمیانه محسوب می‌شود، ذخایر راهبردی خود را آزاد کرده و همزمان با کاهش شدید ذخایر تجاری روبه‌رو است. کره جنوبی مسیر واردات خود را تغییر داده و چین نیز به دنبال بازآرایی کامل سبد تأمین انرژی خود رفته است. به بیان دیگر، جهان دیگر برای مقابله با یک بحران طولانی‌مدت نفتی حاشیه امنیت گذشته را در اختیار ندارد.

اعترافی که بازار نفت را نگران کرد

مهم‌ترین بخش گزارش گلدمن ساکس نه پیش‌بینی قیمت ۹۰ دلاری نفت، بلکه اشاره به مفهومی است که تحلیلگران آن را «حق بیمه ترس» می‌نامند. تا پیش از بحران، حدود ۳.۷ میلیون بشکه ظرفیت مازاد تولید در جهان وجود داشت که عمدتاً در کشورهای خلیج فارس متمرکز بود. اکنون بازار دیگر این ظرفیت را کاملاً قابل اتکا نمی‌داند. نتیجه آن است که سرمایه‌گذاران حتی بدون وقوع کمبود واقعی نفت نیز حاضرند بهای بیشتری برای خرید نفت پرداخت کنند؛ زیرا ریسک اختلال در عرضه را دائمی‌تر از گذشته ارزیابی می‌کنند.

به همین دلیل افزایش قیمت نفت دیگر صرفاً ناشی از کاهش عرضه نیست، بلکه حاصل تغییر انتظارات بلندمدت بازار نسبت به امنیت انرژی جهان است.

برنده بزرگ بحران؛ صادرکنندگان خارج از خلیج فارس

همزمان با افزایش ریسک در تنگه هرمز، کشورهایی مانند برزیل، روسیه و حتی آمریکا در حال تبدیل شدن به برندگان پنهان بحران هستند. 

برزیل صادرات نفت خود به آسیا را به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش داده و چین و هند به مشتریان اصلی نفت این کشور تبدیل شده‌اند. روسیه نیز با وجود تحریم‌ها همچنان بخشی از کمبود بازار آسیا را جبران می‌کند. این تحولات نشان می‌دهد هر روزی که نااطمینانی در تنگه هرمز ادامه پیدا کند، سهم سنتی کشورهای خلیج فارس از بازارهای آسیایی بیشتر در معرض تهدید قرار می‌گیرد.

آیا جهان برای یک بحران طولانی آماده است؟

شاید مهم‌ترین هشدار این گزارش نه درباره نفت ۱۰۰ دلاری یا ۱۲۰ دلاری، بلکه درباره شکنندگی ذخایر راهبردی جهان باشد.

بر اساس برآوردهای مؤسسات بین‌المللی، ذخایر تجاری و راهبردی نفت جهان در برخی مقاطع با سرعتی بین ۷ تا ۱۲ میلیون بشکه در روز در حال تخلیه بوده‌اند. در آمریکا نیز ذخایر راهبردی نفت به یکی از پایین‌ترین سطوح چند دهه اخیر رسیده است. به همین دلیل بسیاری از کارشناسان معتقدند جهان وارد دوره‌ای شده که در آن دیگر نمی‌توان تنها با اتکا به ذخایر اضطراری یا ظرفیت مازاد تولید، بحران‌های ژئوپلیتیک را مدیریت کرد.

فراتر از یک بحران نفتی

آنچه امروز در تنگه هرمز رخ می‌دهد، صرفاً یک تنش منطقه‌ای نیست. این بحران در حال بازتعریف مفاهیمی مانند امنیت انرژی، ذخایر راهبردی، مسیرهای تجاری و حتی روابط اقتصادی میان شرق و غرب است.

اگر در دهه‌های گذشته نفت تحت تأثیر سیاست قرار می‌گرفت، اکنون به نظر می‌رسد خود نفت در حال تغییر دادن سیاست جهانی است؛ تغییری که نخستین نشانه آن را می‌توان در افزایش وابستگی آسیا به منابع جایگزین، بازگشت نگرانی‌های تورمی در اقتصادهای بزرگ و شکل‌گیری یک «حق بیمه دائمی ریسک» در بازار انرژی مشاهده کرد.

به همین دلیل، حتی اگر فردا تنگه هرمز به طور کامل بازگشایی شود، بعید است بازار نفت به همان نقطه‌ای بازگردد که پیش از بحران در آن قرار داشت؛ زیرا بزرگ‌ترین اثر این بحران نه بر روی نفتکش‌ها، بلکه بر ذهنیت بازار جهانی انرژی گذاشته شده است.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
نفت قیمت جهانی نفت قیمت جهانی نفت خام تنگه هرمز خلیج فارس صادرات نفتی صادرات نفت خام بحران انرژی واردات نفت نفت ایران نفت خام 
یک استان جدید از دل خزر بیرون اومد/ بزرگ‌ترین انتقال خاموش زمین در شمال ایران
وقتی سیاست، فقه و پزشکی سر یک میز می‌نشینند
بازخوانی تاریخ/ سری که ۴۳۶ سال پس از اعدام دوباره پیدا شد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مدیریت میدان؛ اولویت اصلی ایران در مقابل آمریکا
عبور ۱۵ فروند کشتی با مجوز س‍‍پاه از تنگه‌هرمز
جزئیات آخرین پیشنهاد ارسالی آمریکا به ایران
بارش شدید در ۹ استان کشور
تحریم‌های آمریکا علیه یک شبکه موهوم مرتبط با ایران
فرهیختگان: دولت مسئول تفاهم است، نه رهبری
تکذیب پیروزی آمریکا در هرمز توسط خودشان!
آمریکا: هر توافقی با ایران خوب است
سایه لبنان بر تفاهم ایران و آمریکا / احتمال جنگ پس از جام جهانی چقدر است؟
کشتی ایرانی با عبور از محاصرهٔ آمریکا به خانه رسید
آخرین وضعیت طرح مجلس برای تنگه هرمز
اظهارات تازه پیت‌هگست درباره کنترل تنگه‌هرمز
اگر عمان درباره تنگه هرمز همکاری نکند رویکرد ایران چگونه خواهد بود؟
فیدان: ایران، ترکیه و اسرائیل می‌توانند همکار ی کنند!
هشدار عمان به کشتی‌ها در تنگه هرمز
عبور ۲۰ کشتی تجاری از تنگه هرمز در یک شبانه‌روز
توافق ایران و آمریکا به تصویب شورای امنیت خواهد رسید/ در مورد تنگه هرمز تفاهم شده است
ایران، پوتین را غافلگیر کرد!
مروری بر اظهارات جنجالی وزیر خارجه ترکیه؛ «ایران، ترکیه و اسرائیل می‌توانند عضو یک بلوک منطقه‌ای شوند»
عقب‌نشینی ترامپ از ادعای رفع محاصره دریایی
نقش پنهان پکن در مهار بحران بازار جهانی انرژی!
مدیرکل آژانس: ان‌پی‌تی در خطر است
بررسی اظهارات وزیر جنگ آمریکا در «شانگری-لا»/ «توافق نشود دوباره به ایران حمله می‌کنیم»
واکنش قرارگاه خاتم به ادعای وزیر جنگ آمریکا
تصاویر لخت کردن کشتی که در تنگه هرمز هدف قرار گرفت
نظرسنجی جدید از ایران پس از جنگ
آمریکا یک کشتی به سمت بنادر ایران را متوقف کرد
طبق حقوق دریاها، تنگه هرمز آبراه بین‌المللی نیست
تصاویر منتسب به مین دریایی ایران در تنگه هرمز
ترامپ: توافق نزدیک است، اما ایران نباید هسته‌ای شود
توئیت طعنه‌آمیز سفارت ایران در آفریقای جنوبی
نیویورک‌تایمز: ترامپ شروط سخت‌تری برای تهران فرستاد
سه مطالبه شریعتمداری از دولت، سپاه و مجلس
کیهان: مسئولان کشور تاخیر فاز دارند
واکنش عمان به تهدید ترامپ برای منفجر کردنش
حمله ترامپ به ایران؛ بازتاب استراتژی پوتین!
آکسیوس: ترامپ متن توافق با ایران را تغییر می‌دهد
ترامپ با فریبکاری به جایی نمی‌رسد؛ ایران دست آمریکا را خوانده/ هنوز برخی بند‌های تفاهم نهایی نشده است
5 مطالبه مهم ایران برای شروع مذاکرات هسته‌ای/ دیپلماسی و میدان برابر آمریکا متحد شده‌اند
عبور ۲۸ کشتی از تنگۀ هرمز با هماهنگی سپاه
کیهان:چرا توییت‌ ترامپ برای مذاکره راتکذیب نمی‌کنید؟
ترامپ متن تفاهم نامه را تغییر داد/ ارسال پیشنهاد جدید آمریکا به ایران
دریای سرخ ناامن شود صادرات ۵ میلیون بشکه نفت عربستان مختل می‌شود/ پروژه‌های جاه طلبانه سعودی تعطیل شد
ترامپ دو خواسته خود از ایران را مجدد تکرار کرد
تهدید ناتو بر بازگشایی تنگه هرمز
شرایط سخت ترامپ برای صلح با ایران
پرونده هسته‌ای از روی میز مذاکرات برداشته شد
بازگشت تنگه هرمز به شرایط قبل از جنگ محال است
بیانیه سنتکام درباره حملات بامدادی امروز به هرمزگان
قیمت جهانی نفت افزایش یافت
بهانه جدید ترامپ برای نهایی‌نشدن تفاهم‌نامه
بقایی در واکنش به ادعای ترامپ دربارهٔ خارج‌کردن اورانیوم
افزایش دوباره قیمت نفت برنت در معاملات جهانی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۶
هاتف
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
0
3
پاسخ
جهان خیلی وقته ناتراز شده
...
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
3
1
پاسخ
تنگه رو باید باز کنیم تا قیمت سوخت زیادتر نشه
المیرا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
2
2
پاسخ
تنگه رو باز کنیم سودش به جیب کشورهای دیگه میره نه ما
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
0
0
پاسخ
ماشالله به دلاورمردان موشکی و بهپادی ایران شیر مادر و نان پدر حلالتان که تنگه را ناامن و جهان را ناتراز کردید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
0
0
پاسخ
آفرین
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
0
0
پاسخ
پس توی جنگ جهانی دوم چیکار میکردن ؟
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟
ترامپ متن تفاهم نامه را تغییر داد/ ارسال پیشنهاد جدید آمریکا به ایران  (۸۲ نظر)
مقام ارشد اطلاعاتی اسرائیل: احمدی نژاد یکی از حلقه‌ها بود! + زیرنویس  (۷۸ نظر)
فواد ایزدی: اگر چنین کنیم ترامپ به ایران بمب اتم خواهد زد!  (۷۸ نظر)
بررسی اظهارات وزیر جنگ آمریکا در «شانگری-لا»/ «توافق نشود دوباره به ایران حمله می‌کنیم»  (۶۱ نظر)
چری ۳۰ هزار دلاری را با اسم «اکستریم» ۹ میلیارد فاکتور کردند/ خودروسازی که روغن‌موتور ندارد اما اشتهای میلیاردی دارد!  (۶۱ نظر)
التماس مسیح علی نژاد برای حمله دوباره به ایران!  (۵۸ نظر)
افزایش «قیمت بنزین» از دستور کار دولت خارج شد؟ / «پاداش» سقاب برای مردم چیست؟  (۵۷ نظر)
کارشناس صداوسیما: آریایی‌‌ها قاتل بودند!  (۵۶ نظر)
تصاویر محافظین و لندکروز حفاظت احمدی نژاد پس از حمله اسرائیل  (۵۲ نظر)
پاسکاری دولتی‌ها بر سر کالابرگ/ یک میلیون تومانی که ثابت مانده اما بی‌ارزش‌تر می‌شود  (۴۹ نظر)
ایران جنگنده پاکستانی می‌خرد؟  (۴۷ نظر)
روایت فرزند آیت الله یزدی درباره رقم نجومی در حسابش  (۴۴ نظر)
تصاویر هدیه لاکچری یک بانک دولتی به کارمندانش  (۴۴ نظر)
تصمیمی که دودش به چشم مردم می‌رود/ چرا دولت برای موج تازه گرانی آستین بالا زد؟  (۴۴ نظر)
ویدیوهای رسانه احمدی نژاد پیش از حمله اسرائیل: هرکه با رهبری مخالف است...  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005m2I
tabnak.ir/005m2I