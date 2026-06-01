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معاوضه لوازم خانگی با ماشین هم باب شد!

وضعیت قیمت‌ها در بازار خودرو و لوازم خانگی به شکلی شده که شاهد ایجاد یک فضای معامله جدید هستیم. 
کد خبر: ۱۳۷۶۲۹۳
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1978 بازدید
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معاوضه لوازم خانگی با ماشین هم باب شد!

وضعیت قیمت‌ها در بازار خودرو و لوازم خانگی به شکلی شده که شاهد ایجاد یک فضای معامله جدید هستیم. 

به گزارش تابناک؛ افزایش قیمت‌ها در بازار لوازم خانگی باعث شده که حالا شاهد مبادله این موارد با خودرو باشیم.

به عنوان مثال در یک آگهی کولر گازی و فرش برای معاوضه با خودرو قرار داده شده است.

در حال حاضر کف قیمت کولر گازی از حدود ۶۰ الی ۱۰۰ میلیون تومان شروع می‌شود.

به نظر می‌رسد که حالا یک شیوه جدید مبادله لوازم خانگی با خودرو نیز در بازار راه افتاده است.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
0
14
پاسخ
معاوضه کولر گازی و فرش با ماشین؟ خب بقیه پول ماشین از کجا میاد؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
1
8
پاسخ
هر کی کمبود تو زندگیش داره قیمت اموالش رو میبره بالا تا کمبود زندگیش جبران بشه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
0
7
پاسخ
بعد از یک مدت به جای معامله پایاپای مردم به یک واحد پولی جدید روی میاورند. شاید دوباره سکه طلا باب بشود.
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