چراغ سبز واشنگتن برای جنگ در لبنان!
روزنامه جروزالم پست افشا کرده که مقامات اسرائیلی تأییدیههای لازم را برای گسترش عملیات خود علیه لبنان از آمریکا دریافت کردهاند.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ این در حالی است که مذاکرات مسئولان اسرائیلی و لبنانی و همچنین مذاکرات ایران و آمریکا بر سر پایان جنگ در لبنان همچنان در جریان است.
این رسانه صهیونیستی به نقل از یکی از مقامات آمریکایی نوشته که ایالات متحده «انتظار ندارد اسرائیل حملات مستمر یک سازمان تروریستی به غیرنظامیان خود را تحمل کند.»
این مقام بدون اشاره به تجاوزات مداوم و سهمگین اسرائیل علیه لبنان، توپ را در زمین حزبالله انداخته و گفته که «سریعترین راه برای کاهش تنش و حفاظت از غیرنظامیان در هر دو طرف، توقف فوری حملات حزبالله است.»
امروز دوشنبه نیز نخستوزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو دستور حمله شدیدتر به ضاحیه لبنان را صادر کرده است. پیش از این در روز گذشته هم بیبی از دستور خود برای تشدید حملات علیه لبنان خبر داده و تأکید کرده بود که این فرآیند، زمانبر خواهد بود.
به نظر میرسد اسرائیل عمداً پس از ارائه یادداشت تفاهم ایران به آمریکا، حملات خود به لبنان را تشدید کرده تا پیش از هرگونه توافق احتمالی، به اهداف اصلی خود در لبنان دست یابد.