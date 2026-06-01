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بقائی: اروپا از خشنودسازی متجاوزان دست بردارد

سخنگوی وزارت امور خارجه بیانیه اتحادیه اروپا درباره اقدام دفاعی ایران علیه متجاوزان آمریکایی را ریاکارانه و غیرمسئولانه خواند و گفت: اتحادیه اروپا باید از رویکرد مبتنی بر خشنودسازی متجاوزان و سرزنش کردن طرف‌هایی که از خود دفاع می‌کنند دست بردارد.
کد خبر: ۱۳۷۶۲۶۴
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بقائی: اروپا از خشنودسازی متجاوزان دست بردارد

اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه امروز (دوشنبه) ۱۱ خردادماه در واکنش به بیانیه سخنگوی اتحادیه اروپایی که اقدام ایران در دفاع از خود در برابر حملات تجاوزکارانه آمریکا را محکوم کرده است، در شبکه ایکس نوشت: بیانیه اتحادیه اروپایی در محکومیت ایران به خاطر اعمال حق مشروع دفاع از خود در برابر حملات غیرقانونی آمریکا با مبدا یک کشور همسایه جنوبی خلیج فارس، مثال آشکار نفاق و رویکرد دوگانه است؛ این بیانیه، ریاکارانه و غیرمسئولانه است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، وی افزود: اتحادیه اروپا باید نسبت به اصل حاکمیت قانون و اصول منشور سازمان ملل که همواره نسبت به آنها مدعی بوده است، پایبند بماند. اتحادیه اروپا باید از رویکرد مبتنی بر خشنودسازی متجاوزان و سرزنش کردن طرف‌هایی که از خود دفاع می‌کنند دست بردارد.

بقائی بیان کرد: اقدام ایران در هدف قرار دادن مبادی و امکاناتی که برای تجاوز نظامی علیه ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد، اقدام قانونی در چارچوب حق دفاع مشروع است.

سخنگوی وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: دولت‌ها تعهد قانونی دارند که مانع از استفاده طرف‌های متجاوز از قلمرو و امکانات آنها برای تعرض به یک کشور دیگر شوند.
 

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اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه اتحادیه‌اروپا آمریکا سازمان ملل
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
mojtaba
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
2
6
پاسخ
اروپا همان ببراسعمارگر قدیمی مانده ولی بی دندان و نقاب حقوق بشری می زند اگر به نفعش باشد.
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