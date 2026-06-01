به گزارش تابناک به نقل از هشمهری آنلاین؛ در پی وقوع سانحه رانندگی برای خودروی حامل محمدرضا فرحبخش مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان و هیأت همراه، وزیر آموزش و پرورش طی تماس تلفنی با او و همچنین احمد اسکندری‌نسب نماینده استاندار در نهضت مردمی‌سازی مدارس و راننده خودرو، جویای حال آنان شد.

در این حادثه که روز گذشته (۱۰ خرداد) هنگام انجام مأموریت کاری و در مسیر بازدید از یکی از پروژه‌های عمرانی رخ داد، خودروی مدیرکل آموزش و پرورش استان دچار سانحه شد که در پی آن، فرحبخش و اسکندری‌نسب به همراه راننده خودرو دچار مصدومیت شدند.

وزیر آموزش و پرورش در این گفتگوی تلفنی، ضمن ابراز همدردی و آرزوی سلامتی و شفای عاجل برای مصدومان، بر ضرورت رسیدگی دقیق و فوری به روند درمان آنها تأکید کرد.

طبق آخرین گزارش‌های دریافتی، حال عمومی مصدومان این حادثه مساعد بوده و روند درمان آنان تحت نظر کادر پزشکی در حال انجام است.