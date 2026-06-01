نفتکش روسیه توقیف شد!

امانوئل ماکرون اعلام کرد که فرانسه با «حمایت» انگلیس و چند شریک دیگر خود، تانکر «تاگور» روسیه را در اقیانوس اطلس توقیف کرد.

رئیس‌جمهور فرانسه در تمجید توقیف این نفتکش روسی گفت که «عزم ما، تزلزل‌ناپذیر است.»

به گزارش تابناک به نقل از فارس، ماکرون در ایکس (توئیتر سابق) ضمن انتشار فیلمی از توقیف نفتکش تاگور، این اقدام ضد روسی را به تحریم‌های ضد روسی منتسب کرد.

او نوشت: «نیروی دریایی فرانسه، دیروز صبح یک نفتکش جدید تحت تحریم‌های بین‌المللی را که از روسیه حرکت می‌کرد، توقیف کرد: تاگور. عزم ما راسخ و تزلزل‌ناپذیر است.»

رئیس‌جمهور فرانسه ادامه داد: «این عملیات در اقیانوس اطلس، در آب‌های بین‌المللی، با حمایت چندین شریک از جمله بریتانیا، با رعایت دقیق قانون دریاها انجام شد.»توقیف نفتکش روسیه توسط فرانسه و متحدان اروپایی این کشور در شرایطی انجام شده که تنش‌های دو طرف بر سر جنگ اوکراین همچنان ادامه دارد.

ماکرون در توجیه این اقدام گفت: «دور زدن تحریم‌های بین‌المللی، نقض قانون دریا و تأمین مالی جنگی که روسیه بیش از ۴ سال است علیه اوکراین به راه انداخته، برای کشتی‌ها غیرقابل قبول است. این کشتی‌ها که از رعایت اساسی‌ترین قوانین ناوبری دریایی سر باز می‌زنند، تهدیدی برای محیط زیست و امنیت همه نیز محسوب می‌شوند.»