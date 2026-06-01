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ممنوعیت تردد تورهای سافاری در جنگل‌های گلستان

مدیرکل حفاظت محیط زیست گلستان از ممنوعیت تردد خودروهای آفرود، موتورسیکلت و برگزاری تورهای سافاری در تمامی عرصه‌های جنگلی و مناطق تحت حفاظت استان خبر داد و گفت: با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۷۶۲۴۷
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1267 بازدید
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ممنوعیت تردد تورهای سافاری در جنگل‌های گلستان

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ غدیر حسن‌زاده اظهار کرد: برخی طبیعت‌گردان با استفاده از خودرو‌های آفرود و موتورسیکلت وارد عرصه‌های منابع طبیعی و مناطق چهارگانه محیط زیست می‌شوند که علاوه بر تخریب زیستگاه‌های طبیعی، به دلیل ایجاد صدا و ناهنجاری‌های محیطی، آسیب‌های جدی به حیات وحش وارد می‌کنند.

وی افزود: این فعالیت‌ها در سال‌های اخیر تأثیر منفی قابل توجهی بر روند زادآوری گونه‌های حیات وحش داشته و موجب کاهش جمعیت برخی گونه‌ها شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست گلستان با اشاره به پیگیری‌های قضایی در این زمینه گفت: مهرماه سال گذشته طی بازدیدی از یکی از مناطق حفاظت شده استان با حضور رئیس کل دادگستری و دادستان مرکز استان، این موضوع مطرح شد و مسئولان قضایی دستور برخورد جدی با متخلفان را صادر کردند.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی محیط زیست استان در روز دوشنبه ۱۱ خردادماه، حسن زاده در پایان تأکید کرد: بر این اساس، تردد خودرو‌های آفرود، موتورسیکلت و همچنین برگزاری تور‌های سافاری در عرصه‌های جنگلی و مناطق تحت مدیریت محیط زیست ممنوع بوده و در صورت مشاهده تخلف، برخورد قانونی لازم با متخلف انجام خواهد شد.

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ممنوعیت تردد سافاری موتورسیکلت محیط زیست استان گلستان
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
0
4
پاسخ
ای کاش در تمام عرصه ها ممنوع شود در تمام استانها
امید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
0
1
پاسخ
ایکاش زودتر انجام میشد
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