مدیرکل حفاظت محیط زیست گلستان از ممنوعیت تردد خودروهای آفرود، موتورسیکلت و برگزاری تورهای سافاری در تمامی عرصه‌های جنگلی و مناطق تحت حفاظت استان خبر داد و گفت: با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ غدیر حسن‌زاده اظهار کرد: برخی طبیعت‌گردان با استفاده از خودرو‌های آفرود و موتورسیکلت وارد عرصه‌های منابع طبیعی و مناطق چهارگانه محیط زیست می‌شوند که علاوه بر تخریب زیستگاه‌های طبیعی، به دلیل ایجاد صدا و ناهنجاری‌های محیطی، آسیب‌های جدی به حیات وحش وارد می‌کنند.

وی افزود: این فعالیت‌ها در سال‌های اخیر تأثیر منفی قابل توجهی بر روند زادآوری گونه‌های حیات وحش داشته و موجب کاهش جمعیت برخی گونه‌ها شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست گلستان با اشاره به پیگیری‌های قضایی در این زمینه گفت: مهرماه سال گذشته طی بازدیدی از یکی از مناطق حفاظت شده استان با حضور رئیس کل دادگستری و دادستان مرکز استان، این موضوع مطرح شد و مسئولان قضایی دستور برخورد جدی با متخلفان را صادر کردند.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی محیط زیست استان در روز دوشنبه ۱۱ خردادماه، حسن زاده در پایان تأکید کرد: بر این اساس، تردد خودرو‌های آفرود، موتورسیکلت و همچنین برگزاری تور‌های سافاری در عرصه‌های جنگلی و مناطق تحت مدیریت محیط زیست ممنوع بوده و در صورت مشاهده تخلف، برخورد قانونی لازم با متخلف انجام خواهد شد.