موافقت هیأت رئیسه مجلس با برگزاری جلسات علنی
عباس گودرزی نماینده بروجرد در مجلس شورای اسلامی گفت: هیئت رئیسه مجلس، تصمیم مثبت و موافق خود را برای برگزاری جلسات بهصورت رسمی و فعالسازی چرخه قانونگذاری اتخاذ کرده است.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ وی بیان کرد: مسیر هماهنگیها و مقدمات لازم در حال انجام است و بهزودی جلسات رسمی صحن همچون گذشته، با دستور کار مشخص برای قانونگذاری برگزار خواهد شد.
سخنگوی هیئترئیسه مجلس افزود: هیئت رئیسه بالاتفاق با ادامه جلسات موافق بوده و هماهنگیها با دستگاههای ذی ربط برای پیگیری جلسات به صورت رسمی انجام شده است و الزامات و تمهیدات لازم برای برگزاری جلسات رسمی در مسیر فراهم شدن است.
پس از آغاز جنگ تحمیلی سوم در نهم اسفند ماه سال گذشته به دلیل ملاحظات امنیتی، مجلس نتوانست جلسات صحن علنی را با روند سابق برگزار کند. تا جایی که آخرین جلسه رسمی صحن مربوط به بررسی جزئیات بودجه سال ۱۴۰۵ در بهمن ماه سال گذشته بود.
با این حال، در این مدت تمام کمیسیونهای تخصصی مجلس به طور مستمر فعال بودند.تاکنون در جلسات وبیناری که در یکشنبه هر هفته برگزار میشود، از وزرای جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و راه و شهرسازی دعوت به عمل آمده است.
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