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موافقت هیأت رئیسه مجلس با برگزاری جلسات علنی

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس گفت: با موافقت اعضای هیئت‌رئیسه‌، جلسات رسمی صحن مجلس به زودی برگزار خواهد شد‌.
کد خبر: ۱۳۷۶۲۴۴
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4864 بازدید
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۵

موافقت هیأت رئیسه مجلس با برگزاری جلسات علنی

عباس گودرزی نماینده بروجرد در مجلس شورای اسلامی گفت: هیئت رئیسه مجلس، تصمیم مثبت و موافق خود را برای برگزاری جلسات به‌صورت رسمی و فعال‌سازی چرخه قانون‌گذاری اتخاذ کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ وی بیان کرد: مسیر هماهنگی‌ها و مقدمات لازم در حال انجام است و به‌زودی جلسات رسمی صحن همچون گذشته، با دستور کار مشخص برای قانون‌گذاری برگزار خواهد شد.

 سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس افزود: هیئت رئیسه بالاتفاق با ادامه جلسات موافق بوده و هماهنگی‌ها با دستگاه‌های ذی ربط برای پیگیری جلسات به صورت رسمی انجام شده است و الزامات و تمهیدات لازم برای برگزاری جلسات رسمی در مسیر فراهم شدن است.

پس از آغاز جنگ تحمیلی سوم در نهم اسفند ماه سال گذشته به دلیل ملاحظات امنیتی، مجلس نتوانست جلسات صحن علنی را با روند سابق برگزار کند. تا جایی که آخرین جلسه رسمی صحن مربوط به بررسی جزئیات بودجه سال ۱۴۰۵ در بهمن ماه سال گذشته بود.

با این حال، در این مدت تمام کمیسیون‌های تخصصی مجلس به طور مستمر فعال بودند.تاکنون در جلسات وبیناری که در یکشنبه هر هفته برگزار می‌شود، از وزرای جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی‌، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و راه و شهرسازی دعوت به عمل آمده است.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
0
25
پاسخ
چه دردی از درد مردم دوا خواهد کرد حضوری یا غیر حضوری

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ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
0
12
پاسخ
مدتی بود هیاهویی در روزنامه ها نبود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
0
12
پاسخ
پایان صد روز سکوت و آرامش یعنی ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
5
7
پاسخ
سه ماهه تعطیل کردین اینهمه طرح و لایحه کی میخواد به سرانجام برسه کمتر از دو سال از مدت این مجلس مونده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
0
0
پاسخ
با این تعطیلی طولانی باید طوفانی شروع کنند ..تنگه هرمز و قوانین رفت وآمد کشتی ها از جمله قوانین طوفانی هست که نمایندگان باید شجاعت خود را نشان دهند
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