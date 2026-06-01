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بارش برف در ارتفاعات ترکیه+عکس

بارش برف خرداد ماهی ارتفاعات و مناطق کوهستانی در کشور ترکیه را سفید پوش کرد.
کد خبر: ۱۳۷۶۲۴۲
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4531 بازدید
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۴

بارش برف ارتفاعات ترکیه را سفیدپوش کرد

به گزارش تابناک؛ بارش برف خرداد ماهی ارتفاعات و مناطق کوهستانی در کشور ترکیه را سفید پوش کرد.

بارش برف ارتفاعات ترکیه را سفیدپوش کرد

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برف ترکیه سفیدپوش
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۴
امیر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
19
10
پاسخ
ارتفاعات ترکیه منظورتون همون آرارات هست که رضا خان میرپنچ بخشید رفت؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
رضا خان کجا بود خان خله درستشه
یک مهندس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
4
15
پاسخ
خوشبحالشون...برکت از هر سو باین کشور جاریست..ماشالله
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
0
1
پاسخ
حاتم بخشی آرارات به ترکیه برای خود عزیزی بود یا دوستی با اتاترک
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