بارش برف در ارتفاعات ترکیه+عکس
بارش برف خرداد ماهی ارتفاعات و مناطق کوهستانی در کشور ترکیه را سفید پوش کرد.
کد خبر: ۱۳۷۶۲۴۲| |
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به گزارش تابناک؛ بارش برف خرداد ماهی ارتفاعات و مناطق کوهستانی در کشور ترکیه را سفید پوش کرد.
گزارش خطا
مروری بر اظهارات جنجالی وزیر خارجه ترکیه؛ «ایران، ترکیه و اسرائیل میتوانند عضو یک بلوک منطقهای شوند»
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ارتفاعات ترکیه منظورتون همون آرارات هست که رضا خان میرپنچ بخشید رفت؟
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۹:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
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