هوای تهران همچنان پاک

شاخص کیفیت هوای تهران همچنان در محدوده قابل‌قبول قرار دارد؛ به‌طوری که پایتخت ششمین روز پیاپی را با هوایی سالم‌تر نسبت به روزهای آلوده گذشته سپری می‌کند.

به گزارش تابناک؛ در حال حاضر میانگین کیفیت هوای تهران با شاخص ۶۹ در وضعیت قابل‌قبول قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود این وضعیت تا روز آینده تداوم داشته باشد.

تهران از ابتدای سال جاری تاکنون ۵۹ روز در وضعیت قابل قبول، ۱۲ روز در وضعیت پاک و ۲ روز در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه قرار داشته است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، تعداد روز‌های ناسالم ۱۱ روز کاهش و تعداد روز‌های پاک ۶ روز افزایش داشته است.

گفتنی است که شاخص کیفیت هوا (AQI) به ۶ دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا «پاک»، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا «قابل‌قبول یا متوسط»، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا «ناسالم برای گروه‌های حساس»، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا «ناسالم»، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا «بسیار ناسالم» و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا «خطرناک» است.