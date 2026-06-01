ترامپ: ایران واقعاً میخواهد به یک توافق برسد
دونالد ترامپ در پیامی درباره توافق با ایران مدعی شد: فقط آرام بنشینید و آسوده باشید؛ در نهایت همهچیز بهخوبی پیش خواهد رفت، همیشه همینطور میشود!
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رئیس جمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی «تروثسوشال» نوشت: «ایران واقعاً میخواهد به یک توافق برسد، و این توافق برای ایالات متحده آمریکا و کسانی که با ما هستند، توافق خوبی خواهد بود.
به گزارش تابناک به نقل از انتخاب؛ اما آیا دموکراتها و جمهوریخواهانِ بهظاهر میهنپرست نمیفهمند که وقتی افراد سیاسیِ فرصتطلب، به شکلی بیسابقه و بارها و بارها بهطور منفی اظهار نظر میکنند و میگویند که باید سریعتر عمل کنم، یا آهستهتر عمل کنم، یا وارد جنگ شوم، یا وارد جنگ نشوم، یا هر چیز دیگری، انجام درست وظیفهام و مذاکره کردن برای من بسیار دشوارتر میشود؟
فقط آرام بنشینید و آسوده باشید؛ در نهایت همهچیز بهخوبی پیش خواهد رفت، همیشه همینطور میشود!
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این یعنی آمریکا می خواهد هرطور شده به یک توافق برسد. باید حواسمان باشد اگر یک توافق درست در همین چند روز اجرایی نشود ما باید حمله پیشدستانه ای قبل از جام جهانی داشته باشیم که طرف متوجه شود ، در کارمان جدی هستیم.
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