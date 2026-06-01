دونالد ترامپ در پیامی درباره توافق با ایران مدعی شد: فقط آرام بنشینید و آسوده باشید؛ در نهایت همه‌چیز به‌خوبی پیش خواهد رفت، همیشه همین‌طور می‌شود!

رئیس جمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی «تروث‌سوشال» نوشت: «ایران واقعاً می‌خواهد به یک توافق برسد، و این توافق برای ایالات متحده آمریکا و کسانی که با ما هستند، توافق خوبی خواهد بود.

به گزارش تابناک به نقل از انتخاب؛ اما آیا دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهانِ به‌ظاهر میهن‌پرست نمی‌فهمند که وقتی افراد سیاسیِ فرصت‌طلب، به شکلی بی‌سابقه و بارها و بارها به‌طور منفی اظهار نظر می‌کنند و می‌گویند که باید سریع‌تر عمل کنم، یا آهسته‌تر عمل کنم، یا وارد جنگ شوم، یا وارد جنگ نشوم، یا هر چیز دیگری، انجام درست وظیفه‌ام و مذاکره کردن برای من بسیار دشوارتر می‌شود؟

فقط آرام بنشینید و آسوده باشید؛ در نهایت همه‌چیز به‌خوبی پیش خواهد رفت، همیشه همین‌طور می‌شود!