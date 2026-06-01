مجری صداوسیما در برنامه صف اول سخنگوی دولت را تحت فشار گذاشت تا به این نتیجه برسد که ستاد فضای مجازی برخلاف قانون اساسی تشکیل شده، غیرقانونی است و مصوبات آن اعتبار ندارد.

مجری صداوسیما در برنامه صف اول و خطاب به سخنگوی دولت، گفت: دیوان عدالت اعلام کرد که تشکیل ستاد فضای مجازی غیرقانونی است.

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، وی در واکنش به تلاش سخنگوی دولت برای توجیه او درباره اینکه برقراری اینترنت از جمله حقوق مردم است، گفت: دستور کار این ستاد اهمیتی ندارد، دیوان عدالت تشکیل آن را غیرقانونی اعلام کرد یعنی مصوبات آن هم در حوزه ای که باشد، بی اثر و غیرقانونی است.

فاطمه مهاجرانی در پاسخ به او تاکید کرد: خوانش دولت این است که این ستاد همان شورای عالی فضای مجازی است.

مجری صداوسیما اما با پافشاری به غیرقانونی بودن این ستاد گفت: اعضای شورای عالی فضای را رهبر تعیین می‌کند. با توجه به این رئیس جمهور نمی‌تواند که شورای موازی آن ایجاد کند.

سخنگوی دولت با کنایه به او گفت: اجازه بدهیم درباره جایگاه‌ این شوراها حقوق‌دانان سخن بگویند چون تخصص من حقوق نیست، شما را نمی‌دانم.

وی کنایه‌ای هم به دیوان عدالت اداری زد و گفت: از سرعت عمل این دیوان تشکر می‌کنم که خیلی سریع در پی شکایت چند نفر، درباره ساختاری که رئیس جمهور ایجاد کرده است، حکم بدهند خیلی قابل توجه است.

وی در پاسخ به اصرار مجری صداوسیما به اینکه تشکیل ستاد فضای مجازی خلاق قانون اساسی بوده است، گفت: خیر، اصول پنج و هفتاد و نه قانون اساسی در این خصوص صحبت کرده است.