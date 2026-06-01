صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

جدال تازه بر سر اینترنت بین‌المللی در صداوسیما!

مجری صداوسیما در برنامه صف اول سخنگوی دولت را تحت فشار گذاشت تا به این نتیجه برسد که ستاد فضای مجازی برخلاف قانون اساسی تشکیل شده، غیرقانونی است و مصوبات آن اعتبار ندارد.
کد خبر: ۱۳۷۶۲۱۲
| |
4073 بازدید
|
۲۴

جدال تازه بر سر اینترنت بین‌المللی در صداوسیما!

مجری صداوسیما در برنامه صف اول و خطاب به سخنگوی دولت، گفت: دیوان عدالت اعلام کرد که تشکیل ستاد فضای مجازی غیرقانونی است. 

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، وی در واکنش به تلاش سخنگوی دولت برای توجیه او درباره اینکه برقراری اینترنت از جمله حقوق مردم است، گفت: دستور کار این ستاد اهمیتی ندارد، دیوان عدالت تشکیل آن را غیرقانونی اعلام کرد یعنی مصوبات آن هم در حوزه ای که باشد، بی اثر و غیرقانونی است. 

فاطمه مهاجرانی در پاسخ به او تاکید کرد: خوانش دولت این است که این ستاد همان شورای عالی فضای مجازی است. 

مجری صداوسیما اما با پافشاری به غیرقانونی بودن این ستاد گفت: اعضای شورای عالی فضای را رهبر تعیین می‌کند. با توجه به این رئیس جمهور نمی‌تواند که شورای موازی آن ایجاد کند. 

سخنگوی دولت با کنایه به او گفت: اجازه بدهیم درباره جایگاه‌ این شوراها حقوق‌دانان سخن بگویند چون تخصص من حقوق نیست، شما را نمی‌دانم.

وی کنایه‌ای هم به دیوان عدالت اداری زد و گفت: از سرعت عمل این دیوان تشکر می‌کنم که خیلی سریع در پی شکایت چند نفر، درباره ساختاری که رئیس جمهور ایجاد کرده است، حکم بدهند خیلی قابل توجه است.

وی در پاسخ به اصرار مجری صداوسیما به اینکه تشکیل ستاد فضای مجازی خلاق قانون اساسی بوده است، گفت: خیر، اصول پنج و هفتاد و نه قانون اساسی در این خصوص صحبت کرده است. 

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
سازمان صداوسیما اینترنت اتصال اینترنت اینترنت بین الملل جدل مجری صداوسیما سخنگوی دولت
یک استان جدید از دل خزر بیرون اومد/ بزرگ‌ترین انتقال خاموش زمین در شمال ایران
وقتی سیاست، فقه و پزشکی سر یک میز می‌نشینند
بازخوانی تاریخ/ سری که ۴۳۶ سال پس از اعدام دوباره پیدا شد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
واکنش سخنگوی دولت به اتصال اینترنت بین‌الملل
پزشکیان مصوبه بازگشایی اینترنت را ابلاغ کرد
جدل اردوغان و مکرون به رسانه های دنیا کشیده شد
فوری: زمان وصل اینترنت اعلام شد
اینترنت موبایل‌ها هم برقرار شد + نمودار
اتصال اینترنت بین الملل در حال پیگیری است
اخبار تازه از اتصال اینترنت بین الملل در نقاط مختلف
رفع محدودیت دسترسی به اینترنت بین‌الملل به کجا رسید؟
آغاز دسترسی محدود دانشجویان به اینترنت تلفن همراه
پزشکیان «امنیت‌سازترین» تصمیم ممکن را گرفت
یک فریم از «وقتی شما نبودید»
هنگام اتصال به وای فای انجام این کارها ممنوع!
اخبار جدید از احتمال بازگشایی اینترنت بین الملل
گزارش نت‌بلاکس از افزایش ضریب اتصال اینترنت در ایران
آخرین وضعیت اینترنت بین‌الملل + نمودار
وزارت ارتباطات خبر فارس را تکذیب کرد
توصیه مهم به کاربران با اتصال مجدد اینترنت
پروتکل IPv6 هنوز قطع است!
تفاوت اینترنت بین المللی با داخلی چیست؟  
خبر خوب درباره اتصال اینترنت بین الملل
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۰
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۲۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
2
42
پاسخ
یه فکری به حال صدا وسیما بکنند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
کارش درسته
دنا اورمزد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
1
29
پاسخ
چه عجب!؟
چرا صدا و سیما و مجریان خاص این تشکیلات این همه با اینترنت مشکل دارند ؟

الآن همه‌ی مشکلات از دیدگاه صدا و سیما حل شده و فقط اینترنت بین‌المللی مشکل صدا و سیما است ؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
خیر..همه مشکلات دیگر هم بیان می شوند
این مورد به مذاق دولت خوش اومده داره مانور میده
شق القمر کرده دستور وصل اینترنت داده
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
دقیقا بزرگترین مشکل، وصل بلادلیل اینترنت بین الملل برای همه افراد است
ناشناس
|
Japan
|
۰۸:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
2
33
پاسخ
مطالب مطرح شده در صدا و سیما اعتبار ندارد . وصل اینترنت خواست اکثریت مطلق مردم است و اقلیت ناچیز حقی ندارند .
ناشناس
|
Canada
|
۰۸:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
2
24
پاسخ
ذهن منجمد در واقع تنها چیزی را که متوجه نمیشود، حقیقت و حقوق مردم هست و خانم مهاجرانی فقط خودش را خسته کرد.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
آره چون دولت هم خیلی کار کرده و سخنگو برای ارائه دستاوردها خیلی خسته میشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
2
33
پاسخ
افتضاح، افتضاح. این صدا و سیما ملی نیست
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
خیلی هم ملیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
15
3
پاسخ
خب راست میگه دیگه دولت کاره ای نیست
محسن
|
France
|
۰۸:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
2
18
پاسخ
صدا وسیما با این منش و سیاستش باعث شد ملت روی بیارن ب ماهواره الان هم میخواد ملت روی بیارن ب استارلینک!....
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
1
16
پاسخ
خبرنگار صدا و سیما کذب گفت. دیوان هنوز هیچ حکمی نداده. گفته اند می خواهند بررسی کنند. رئیس جمهور برای تشکیل کارگروه مشورتی باید برود از صدا و سیما اجازه بگیرد؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
حکم واضح داده. اقدام غیر قانونی به ضرر رئیس جمهور است
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
شما معنای کلمه حکم رو نمی دونی. کلمه حکم در مورد دادگاه بار حقوقی داره و به معنای صدور رای از سوی دادگاهه. هنوز هیچ حکمی صادر نشده.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
1
20
پاسخ
چیزی که مشخصه مخابرات هم به عاقبت صدا و سیما دچار میشه. شما نمیتونید جلوی تکنولوژی بایستید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
1
21
پاسخ
بازگرداندن حق طبیعی و قانونی مردم ، نیاز به هیچ شورا و مصوبه ای نداره ، مث اینه تصادف بشه پلیس خیابون رو ببنده ، بعد 3 ماه از تصادف بگن منتظر مصوبه هستیم خیابون رو باز کنیم
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟
ترامپ متن تفاهم نامه را تغییر داد/ ارسال پیشنهاد جدید آمریکا به ایران  (۸۲ نظر)
مقام ارشد اطلاعاتی اسرائیل: احمدی نژاد یکی از حلقه‌ها بود! + زیرنویس  (۷۸ نظر)
فواد ایزدی: اگر چنین کنیم ترامپ به ایران بمب اتم خواهد زد!  (۷۸ نظر)
بررسی اظهارات وزیر جنگ آمریکا در «شانگری-لا»/ «توافق نشود دوباره به ایران حمله می‌کنیم»  (۶۱ نظر)
چری ۳۰ هزار دلاری را با اسم «اکستریم» ۹ میلیارد فاکتور کردند/ خودروسازی که روغن‌موتور ندارد اما اشتهای میلیاردی دارد!  (۶۱ نظر)
التماس مسیح علی نژاد برای حمله دوباره به ایران!  (۵۸ نظر)
افزایش «قیمت بنزین» از دستور کار دولت خارج شد؟ / «پاداش» سقاب برای مردم چیست؟  (۵۷ نظر)
کارشناس صداوسیما: آریایی‌‌ها قاتل بودند!  (۵۶ نظر)
تصاویر محافظین و لندکروز حفاظت احمدی نژاد پس از حمله اسرائیل  (۵۲ نظر)
پاسکاری دولتی‌ها بر سر کالابرگ/ یک میلیون تومانی که ثابت مانده اما بی‌ارزش‌تر می‌شود  (۴۹ نظر)
ایران جنگنده پاکستانی می‌خرد؟  (۴۷ نظر)
روایت فرزند آیت الله یزدی درباره رقم نجومی در حسابش  (۴۴ نظر)
تصاویر هدیه لاکچری یک بانک دولتی به کارمندانش  (۴۴ نظر)
تصمیمی که دودش به چشم مردم می‌رود/ چرا دولت برای موج تازه گرانی آستین بالا زد؟  (۴۴ نظر)
ویدیوهای رسانه احمدی نژاد پیش از حمله اسرائیل: هرکه با رهبری مخالف است...  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005m0y
tabnak.ir/005m0y