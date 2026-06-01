جدال تازه بر سر اینترنت بینالمللی در صداوسیما!
مجری صداوسیما در برنامه صف اول و خطاب به سخنگوی دولت، گفت: دیوان عدالت اعلام کرد که تشکیل ستاد فضای مجازی غیرقانونی است.
به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، وی در واکنش به تلاش سخنگوی دولت برای توجیه او درباره اینکه برقراری اینترنت از جمله حقوق مردم است، گفت: دستور کار این ستاد اهمیتی ندارد، دیوان عدالت تشکیل آن را غیرقانونی اعلام کرد یعنی مصوبات آن هم در حوزه ای که باشد، بی اثر و غیرقانونی است.
فاطمه مهاجرانی در پاسخ به او تاکید کرد: خوانش دولت این است که این ستاد همان شورای عالی فضای مجازی است.
مجری صداوسیما اما با پافشاری به غیرقانونی بودن این ستاد گفت: اعضای شورای عالی فضای را رهبر تعیین میکند. با توجه به این رئیس جمهور نمیتواند که شورای موازی آن ایجاد کند.
سخنگوی دولت با کنایه به او گفت: اجازه بدهیم درباره جایگاه این شوراها حقوقدانان سخن بگویند چون تخصص من حقوق نیست، شما را نمیدانم.
وی کنایهای هم به دیوان عدالت اداری زد و گفت: از سرعت عمل این دیوان تشکر میکنم که خیلی سریع در پی شکایت چند نفر، درباره ساختاری که رئیس جمهور ایجاد کرده است، حکم بدهند خیلی قابل توجه است.
وی در پاسخ به اصرار مجری صداوسیما به اینکه تشکیل ستاد فضای مجازی خلاق قانون اساسی بوده است، گفت: خیر، اصول پنج و هفتاد و نه قانون اساسی در این خصوص صحبت کرده است.
چرا صدا و سیما و مجریان خاص این تشکیلات این همه با اینترنت مشکل دارند ؟
الآن همهی مشکلات از دیدگاه صدا و سیما حل شده و فقط اینترنت بینالمللی مشکل صدا و سیما است ؟
این مورد به مذاق دولت خوش اومده داره مانور میده
شق القمر کرده دستور وصل اینترنت داده