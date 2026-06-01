سپاه: مبدأ حمله به دکل سیریک هدف قرار گرفت

نیروی هوافضای سپاه اخطار داد در صورت تکرار تجاوز، پاسخ کاملاً متفاوت خواهد بود و مسئولیت آن به عهدۀ رژیم متجاوز و کودک‌کش امریکا است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ به‌ دنبال تجاوز دیشب ارتش متجاوز آمریکا به یک دکل مخابراتی در جزیرۀ سیریک واقع در استان هرمزگان، رزمندگان نیروی هوافضای سپاه پایگاه هوایی مبدأ تجاوز را مورد هدف قرار دادند و اهداف پیش‌بینی شده منهدم گردید.

نیروی هوافضای سپاه اخطار داد در صورت تکرار تجاوز، پاسخ کاملاً متفاوت خواهد بود و مسئولیت آن به عهدۀ رژیم متجاوز و کودک‌کش امریکا است.