سپاه: مبدأ حمله به دکل سیریک هدف قرار گرفت
نیروی هوافضای سپاه اخطار داد در صورت تکرار تجاوز، پاسخ کاملاً متفاوت خواهد بود و مسئولیت آن به عهدۀ رژیم متجاوز و کودککش امریکا است.
کد خبر: ۱۳۷۶۲۰۹| |
5488 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ به دنبال تجاوز دیشب ارتش متجاوز آمریکا به یک دکل مخابراتی در جزیرۀ سیریک واقع در استان هرمزگان، رزمندگان نیروی هوافضای سپاه پایگاه هوایی مبدأ تجاوز را مورد هدف قرار دادند و اهداف پیشبینی شده منهدم گردید.
نیروی هوافضای سپاه اخطار داد در صورت تکرار تجاوز، پاسخ کاملاً متفاوت خواهد بود و مسئولیت آن به عهدۀ رژیم متجاوز و کودککش امریکا است.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۹
خودشون گفتن به قشم و سیریک حمله کردیم ،چون به یک پهپاد حمله شده،،،ی پهپاد=۲جزیره،،وضعیت جالب نیست
هزینه خسارت حرامزادگان غربی عبری عربی باید صدهابرابر باشد دشمنان ابتدا با پهپادها شناسایی می کنند بعد هدفی را که فکر میکنند مهم است نابود می کنند در اینجا مسلماً ما هم می بایست لیست اهداف بلندی داشته باشیم وبلافاصله خسارت سنگین وارد کنیم
زنده باد سپاه و ارتش مقتدر ايبران جان . دست از پا خطا كردند امان شان ندهيد .
چرا شفاف با ملت صحیت نمی کنید . دکل چی شد ؟ مبدا کی بود ؟ مبدا رو چیکارش کردین ؟
مبدا کجا بوده؟
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۱:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
سلام و درود ملت ایران بر فرزندان دلیر خود در سپاه و ارتش و نیروهای انتظامی مقتدر.
تا زمانی که عربهای حاشیه جنوبی خلیج فارس تلفات سنگین انسانی رو تو مملکتشون حس نکنند همچنان باید منتظر آسیب رساندن به ایران و ایرانی و مداخله تو مسایل سیاسی و امنیتی ایران رو از طرف اونا شاهد باشیم. با توجه به نظم جدید جهانی و نفوذ لابی صهیون و حمایت همه جانبه آمریکا ، هرگونه مماشات و رعایت حسن همجواری با همسایگان جنوبی توجیه ناپذیره .
نظرسنجی
آیا جام جهانی میتواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟