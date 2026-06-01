به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، یک منبع مطلع درباره خبر رسانه‌های آمریکایی مبنی بر اینکه ترامپ اصلاحیه‌های جدیدی به متن فعلی پیشنهاد کرده است گفت: تبادل متن‌ها ادامه دارد و ایران نیز قاعدتاً اصلاحیه‌های خود را درباره متن اعمال خواهد کرد و هنوز هیچ چیز نهایی نیست.

وی تاکید کرد: ملاک برای ایران متنی است که خودمان قبول داشته باشیم و اعمال اصلاحیه از ناحیه ترامپ به معنای پذیرش آنها توسط ایران نیست.

این منبع مطلع گفت: ایران برای وضعیت عدم تفاهم نیز کاملاً آمادگی دارد.