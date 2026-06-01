صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ایران اصلاحیه‌های جدید در متن تفاهم اعمال خواهد کرد

تسنیم از قول یک منبع آگاه نوشت: ایران اصلاحیه‌های جدید درباره متن تفاهم احتمالی اعمال خواهد کرد.
کد خبر: ۱۳۷۶۲۰۵
| |
3814 بازدید
ایران اصلاحیه‌های جدید در متن تفاهم اعمال خواهد کرد

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، یک منبع مطلع درباره خبر رسانه‌های آمریکایی مبنی بر اینکه ترامپ اصلاحیه‌های جدیدی به متن فعلی پیشنهاد کرده است گفت: تبادل متن‌ها ادامه دارد و ایران نیز قاعدتاً اصلاحیه‌های خود را درباره متن اعمال خواهد کرد و هنوز هیچ چیز نهایی نیست.

وی تاکید کرد: ملاک برای ایران متنی است که خودمان قبول داشته باشیم و اعمال اصلاحیه از ناحیه ترامپ به معنای پذیرش آنها توسط ایران نیست.

 این منبع مطلع گفت: ایران برای وضعیت عدم تفاهم نیز کاملاً آمادگی دارد. 

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
ایران آمریکا ترامپ مذاکره توافق پاکستان تنگه هرمز
یک استان جدید از دل خزر بیرون اومد/ بزرگ‌ترین انتقال خاموش زمین در شمال ایران
وقتی سیاست، فقه و پزشکی سر یک میز می‌نشینند
بازخوانی تاریخ/ سری که ۴۳۶ سال پس از اعدام دوباره پیدا شد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ترامپ: گفت‌وگو‌ها با ایران به طور مداوم ادامه دارد
رنجبران: مردم باید در جریان مذاکرات باشند
عبور ۱۵ فروند کشتی با مجوز س‍‍پاه از تنگه‌هرمز
جزئیات آخرین پیشنهاد ارسالی آمریکا به ایران
ترامپ متن تفاهم نامه را تغییر داد/ ارسال پیشنهاد جدید آمریکا به ایران
شرایط سخت ترامپ برای صلح با ایران
ترامپ دو خواسته خود از ایران را مجدد تکرار کرد
میدل ایست آی: ایران جنگ را برده است
احتمال توافق آمریکا و ایران چقدر است؟ 
عراقچی: گفتگو با آمریکا و تبادل پیام‌‌ها در جریان است
ترامپ: با تحویل اورانیوم‌ها هم خبری از لغو تحریم‌ها نیست!
متن ترامپ پیش‌شرط ایران قبل از مذاکرات هسته‌ای است
واکنش در ایران به ادعاهای ترامپ درباره توافق
فوری / ادعای ترامپ درباره رفع محاصره دریایی ایران
ایران به عنوان پیروز میدان شرایط را تعیین می‌کند
ایران و آمریکا به تمدید آتش‌بس ۶۰ روز نزدیک شده‌اند
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟
ترامپ متن تفاهم نامه را تغییر داد/ ارسال پیشنهاد جدید آمریکا به ایران  (۸۲ نظر)
مقام ارشد اطلاعاتی اسرائیل: احمدی نژاد یکی از حلقه‌ها بود! + زیرنویس  (۷۸ نظر)
فواد ایزدی: اگر چنین کنیم ترامپ به ایران بمب اتم خواهد زد!  (۷۸ نظر)
بررسی اظهارات وزیر جنگ آمریکا در «شانگری-لا»/ «توافق نشود دوباره به ایران حمله می‌کنیم»  (۶۱ نظر)
چری ۳۰ هزار دلاری را با اسم «اکستریم» ۹ میلیارد فاکتور کردند/ خودروسازی که روغن‌موتور ندارد اما اشتهای میلیاردی دارد!  (۶۱ نظر)
التماس مسیح علی نژاد برای حمله دوباره به ایران!  (۵۸ نظر)
افزایش «قیمت بنزین» از دستور کار دولت خارج شد؟ / «پاداش» سقاب برای مردم چیست؟  (۵۷ نظر)
کارشناس صداوسیما: آریایی‌‌ها قاتل بودند!  (۵۶ نظر)
تصاویر محافظین و لندکروز حفاظت احمدی نژاد پس از حمله اسرائیل  (۵۲ نظر)
پاسکاری دولتی‌ها بر سر کالابرگ/ یک میلیون تومانی که ثابت مانده اما بی‌ارزش‌تر می‌شود  (۴۹ نظر)
ایران جنگنده پاکستانی می‌خرد؟  (۴۷ نظر)
روایت فرزند آیت الله یزدی درباره رقم نجومی در حسابش  (۴۴ نظر)
تصاویر هدیه لاکچری یک بانک دولتی به کارمندانش  (۴۴ نظر)
تصمیمی که دودش به چشم مردم می‌رود/ چرا دولت برای موج تازه گرانی آستین بالا زد؟  (۴۴ نظر)
ویدیوهای رسانه احمدی نژاد پیش از حمله اسرائیل: هرکه با رهبری مخالف است...  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005m0r
tabnak.ir/005m0r