ایران اصلاحیههای جدید در متن تفاهم اعمال خواهد کرد
تسنیم از قول یک منبع آگاه نوشت: ایران اصلاحیههای جدید درباره متن تفاهم احتمالی اعمال خواهد کرد.
کد خبر: ۱۳۷۶۲۰۵| |
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به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، یک منبع مطلع درباره خبر رسانههای آمریکایی مبنی بر اینکه ترامپ اصلاحیههای جدیدی به متن فعلی پیشنهاد کرده است گفت: تبادل متنها ادامه دارد و ایران نیز قاعدتاً اصلاحیههای خود را درباره متن اعمال خواهد کرد و هنوز هیچ چیز نهایی نیست.
وی تاکید کرد: ملاک برای ایران متنی است که خودمان قبول داشته باشیم و اعمال اصلاحیه از ناحیه ترامپ به معنای پذیرش آنها توسط ایران نیست.
این منبع مطلع گفت: ایران برای وضعیت عدم تفاهم نیز کاملاً آمادگی دارد.
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