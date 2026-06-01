کارشناسان مسکن در گفتگو با تابناک :
بازار مسکن در وضعیت شبهجنگی / چگونه تورم، ودیعهی مستاجران را ذوب میکند؟
مقایسه ساختار مدیریت مسکن در ایران با الگوهای جهانی، پرده از یک آشفتگی نهادینه در سیاستگذاریهای داخلی برمیدارد در حالی که در بسیاری از کشورها بهای تمامشده تاریخی و ثبات در قراردادهای بلندمدت، تکیهگاه مستاجران است، در ایران رویههای تصاعدی و مرکب در قیمتگذاری، بازار را به موتور محرک تورم تبدیل کرده است.
کد خبر: ۱۳۷۶۱۳۸| |
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با آغاز فصل نقلوانتقالات و شلوغیهای تابستانه در بازار مسکن، بحث «سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره» بار دیگر به یکی از چالشبرانگیزترین مسائل اقتصادی کشور تبدیل شده است. در حالی که قانونگذار تلاش میکند با ابلاغ این نرخ، ترمزی بر نوسانات وحشتناک بازار بگذارد، کارشناسان بازار مسکن معتقدند که این رویکرد، نهتنها ریشهیابی مشکلات نیست، بلکه به دلیل فقدان ضمانتهای اجرایی و غفلت از واقعیتهای تورمی، عملاً یک طرح نمایشی و غیرکاربردی است که تابناک در گفتوگو با مجید گودرزی، کارشناس ارشد اقتصاد مسکن و عباس شوکتی، رئیس باشگاه انبوهسازان به بررسی ابعاد مختلف این بحران و پیامدهای آن بر زندگی شهروندان پرداختهایم.
مجید گودرزی کارشناس مسکن، وضعیت فعلی بازار مسکن ایران را با کشورهای دیگر مقایسه کرد و اظهار داشت: در سطح جهانی، مدیریت بازار مسکن فرآیندی ساختاریافته و قانونمند است که متأسفانه در کشور ، این بازار مجموعای از رفتارهای خودسرانه و بدون الگو سرچشمه می گیرد .
او با اشاره به تاریخچه قوانین این حوزه افزود: تا چند سال پیش، ما اصلاً قانونی در این زمینه نداشتیم و در سالهای اخیر نیز اگرچه قوانینی مصوب شده، اما این قوانین بیشتر جنبهی نمایشی دارند تا اثرگذار. این قوانین فاقد ضمانتهای اجرایی هستند و از آنطرفتر، خود منطق تعیین نرخ ثابت ۲۵ درصدی، از پایه اشتباه است.
چرا ۲۵ درصد غیرمنطقی است؟
گودرزی با استناد به آمارها توضیح داد و گفت : هیچ ارتباط منطقی میان این نرخ و میزان درآمد یا اجارهبهای عادلانه وجود ندارد. آمارها نشان میدهند که اجارهها اکنون تا ۷۰ درصد از کل درآمد زوجهای جوان* را بلعیدهاند. این یعنی اجارهنشینی به منبع اصلی تورم افسارگسیخته تبدیل شده است.
او بر ماهیت تصاعدی و مرکب شدن نرخهای مصوب تأکید کرد و گفت : برخلاف اروپا که در قراردادهای بلندمدت، اجارهبها ثبات دارد، در ایران اجارهها هر ساله با جهشی وحشتناک نسبت به سال قبل افزایش مییابد. این افزایش، حالت تصاعدی پیدا کرده و حتی همین ۲۵ درصد، برای اکثر مردم خارج از توان است. نتیجهی این شرایط، مهاجرت اجباری بخش بزرگی از مردم به شهرهای اقماری تهران یا شهرستانهاست.
کلاهبرداری «کاهش ارزش ودیعه» و فشار مضاعف بانکی
این کارشناس اقتصاد مسکن اما چهار نوع پرداخت اجاره را معرفی کرد و بر نوع سوم تاکید کرد و گفت: چهارنوع پرداخت اجاره داریم که شامل اجاره معمول یا همان مبلغ پایهی اجاره ، افزایش اجاره یا همان نرخای که همپای تورم بالا میرود و نوع سوم کاهش ارزش ودیعه یا وجهالتزامی که باید به صورت قرضالحسنه باشد، اما عملاً بخشی ناجور از اجاره محسوب شده و سالانه بر اساس تورم و کاهش قدرت خرید افزایش مییابد.
گودرزی در تشریح پیامدهای این روند گفت: مستاجران برای جبران کاهش ارزش ودیعه، مجبورند وامهای بانکی سنگین دریافت کنند. از طرف دیگر، خودِ اجارهها هر ساله افزایش مییابد و حتی افزایش قیمتهای نجومی ملک نیز به صورت غیرمستقیم وارد محاسبات اجاره میشود. این حلقهی معیوب، مستاجر را در یک چرخهی بدهی و فقر گرفتار میکند.
در تابستانِ نقلوانتقال، محکوم به شکست است
عباس شوکتی دیگر کارشناس مسکن و رئیس باشگاه انبوهسازان به تابناک گفت : بهتر است قبل از اینکه یک مدیر، مسالهای را به صورت یکجانبه مصوب کند، برآوردی دقیق صورت گیرد بنابراین وقتی قانونی اجرا میشود و صاحبخانهها زیر بار آن نمیروند، یعنی در عمل اجرایی نیست به همین دلیل در فصل تابستان که اوج فصل نقلوانتقالات است، چنین طرحهایی بهسختی مقبولیت واقعی خود را پیدا میکنند.
شوکتی با لحنی همدلانهتر، اما واقعبینانه، شرایط فعلی را «شبهجنگی» توصیف کرد و افزود: مالکان در این شرایط دشوار، تقاضا میکنند که نوعی حمایت از مستاجران صورت گیرد و هوای یکدیگر را داشته باشیم.؛ البته حق مالکان نیز باید دیده شود. ما نمیتوانیم فقط یکطرفه عمل کنیم.
رئیس باشگاه انبوهسازان راهحلی برای خروج از این بنبست ارائه داد: دولت بهتر است قبل از نهایی کردن هر مصوبهای، آن را به صورت نظرسنجی میدانی اجرا کند و از کارشناسانی دعوت نماید که در اتحادیهها و انجمنها با مردم تعامل مستقیم دارند. چنین رویکردی میتواند به نفع هر دو طرف باشد، هرچند امیدواریم که بتوانیم به نتیجهای برسیم، اما با این روند فعلی، تحقق آن بعید به نظر میرسد.
گزارش خطا
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انتشار یافته: ۳۲
دولت بهترین کاری که می تواند برای،حلو گیری از،ذوب شدن ودیعه مستاحران در اثر تورم انجام دهد این است که با خلق پول بی، پشتوانه و افزایش نقدینگی تورم درست نکند .
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۰:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
رضا اهوازی| |
۱۰:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
دیوار دست املاکی ها رو باز گذاشته هر جور بخوان آگهی بذارن از آگهی های فیک بگیر تا آگهی با قیمت های عجیب و غریب
برای فروش یه آگهی میذاره ۳ تومن زنگ میزنی میگه ۶ تومن! چرا؟میگه من وام خرید مسکن و هزینه اجاره کم کردم!!!
برا اجاره دیروز یه آگهی دیدم زنگ زدم قیمت بالاتر گفت میگم چرا میگه با وام ودیعه ایقد!!!!!!!!!!
اقا مستاجر خودش هزار جور درگیری فکری داره دیگه جای اینو نداره یه املاکی از خدا بیخبر رو اعصابش رژه بره
ناشناس| |
۱۵:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
عامل گرانی خودرو و خیار و گوجه و روغن هم املاکی هستن؟
ناشناس| |
۱۵:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
پارسال خونه هاشون
را ثبت سامانه خود نویس و کاتب نکرده اند
امسال میتونند
هرچه قدر که دلشون میخواد
میتونند بزارند
رو کرایه خونه هاشون
ناشناس| |
۱۵:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
ناشناس| |
۱۶:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
ناشناس| |
۲۳:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
ضمنا در آن کشورهایی که در پاراگراف اول اشاره کرده اید که ثبات در قراردادهای بلند مدت و ... تورم ۶۰ و ۷۰ درصدی وجود ندارد . شما نمی،توانید شرایط احاره و افزایش سالیانه آن را در سویس و آلمان که تورم جندانی ندارند با ایران مقایسه کنید .
واقعا عجیبه! خود دولت نرخ همه خدمات رو سالانه 80 درصد افزایش میده و با ایجاد تورم جیب ملت رو میزنه بعد میگه صاحبخانه باید 25 درصد اجاره رو زیاد کنه! چرا دولت اول از همه از خودش شروع نمیکنه! حداقل برای یک سال نرخ خدمات رو افزایش نده!
خرج اگر از جیب صاحب خانه بود ، حاتم طائی شدن آسان بود !
دولت با این مدل میتواند نه تنها از مستاجر بلکه از دیگر اقشار هم حمایت کند !!!
دولت با این مدل میتواند نه تنها از مستاجر بلکه از دیگر اقشار هم حمایت کند !!!
در شرایط تورمی مثلا ۷۰ درصد افزایش ۲۵ درصدی اجاره ها چه توجیهی داره؟ در سالهای گذشته هم کسی این قانون را اجرا کرد؟ از کیسه خلیفه بخشیدن راه به جایی نمیبرد .
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ناشناس| |
۱۶:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
چاره کار راحت است حتی به زور حتی به زور همه مردم صاحب خونه بشوند باوام دولت. شدنی هست کارشناسی کنید سرمایه گذاری خوب برای دولت. خانه دارشدن همه. مهم تر از همه نابودی مافیای مسکن محتکر مسکن ..چقدرآپارتمان خالی داریم احتکارشده. بنی صدر رحمت الله علیه بایک دستور ساده چقدر رو صاحب خونه کرد. پس میشود کاری کرد اگربخواهند. دستوری کاریش نمیرود
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ناشناس| |
۱۶:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
خود دولت همه هزینه ها و خدماتش رو چند برابر کرده بعد اینجا رو از جیب مردم میبخشه؟! خود قیمت مصالح و خانه و پوشاک و خورد و خوراک چندین برابر شده، قیمت های برق و گاز و ... رو خودش افزایش میده ولی اینجا رو از کیسه خلیفه میبخشه؟!
دولت اگه میخواد کمک کنه، باید قانونی بذار که اجاره تا سقف فلان رو خود مستاجر پرداخت کنه و مازادش رو خود دولت پرداخت کنه نه اینکه به دیگران بگه حق افزایش قیمت نداری!
دولت اگه میخواد کمک کنه، باید قانونی بذار که اجاره تا سقف فلان رو خود مستاجر پرداخت کنه و مازادش رو خود دولت پرداخت کنه نه اینکه به دیگران بگه حق افزایش قیمت نداری!
فرض کنید یک پدر و مادر پیری کل جوونیشون رو کار کردن و اون زمان تونستن خونه ای بخرن و الان که از کار افتاده شدن با اجاره اون خونه زندگیشون رو میگذرونن. حالا خود دولت همه چیز رو گرون کرده، حقوق کارگر رو 60 درصد افزایش داده و مثلا همین لبنیات رو از اول ماه 30 درصد گرونتر کرده و ..... بعد به این پدر یا مادر پیر دستور میده که فقط اجاره رو 25 درصد بالا ببرن؟!
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ناشناس| |
۱۷:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
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