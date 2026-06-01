تابناک گزارش می دهد؛
وقتی کالا هست، اما پول خرید نیست / چگونه شعار تولید، به واردات تبدیل شد؟
وزیر جهاد کشاورزی درحالی با اطمینان مدعی میشود که مانع احساس کمبود کالا در بازار شدهایم که درخصصوص کمبود توان خرید مردم سکوت میکند و حالا سوال این است که وقتی امنیت غذایی نه با عرقِ پیشانی کشاورز، بلکه با سودهای میلیاردی دلالان سنجیده میشود، آیا میتوان از مدیریت موفق سخن گفت؟
کد خبر: ۱۳۷۶۱۲۳| |
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پشت پرده شعار واگذاری به بخش خصوصی در وزارت جهاد کشاورزی، داستانی تیره از تبدیل انحصار دولتی به انحصار خصولتی است و درحالی از تشکلها به عنوان مدافعان حقوق تولیدکنندگان یاد می شود، در حالی که تجربه نشان داده این تشکلها خود نبضگردانان بازار شدهاند.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک ، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی گفت: ایران با جمعیت ۹۰ میلیون نفری نمیتواند امنیت غذایی خود را به واردات گره بزند؛ اتکا به تولید داخلی در دنیای امروز یک ضرورت راهبردی است و پایداری تولید داخلی، زیربنای اصلی است؛ تا زمانی که تولید مستمر نباشد، سیاستهای نظارتی و کنترل قیمتها در بازار نتیجهبخش نخواهد بود.
نوری قزلجه افزود: با وجود تلاش دشمنان برای توقف چرخه تولید و ایجاد کمیابی، فعالان بخش کشاورزی با فداکاری اجازه ندادند امنیت غذایی کشور دچار اختلال شود که علیرغم بحرانهای ارزی، خشکسالی و مشکلات حملونقل در سال اخیر، مدیریت شبانهروزی مانع از احساس کمبود کالا در سفره مردم شد.
او تاکید کرد: سیاست ما در دولت چهاردهم واگذاری حداکثری امور به تشکلها و بخش خصوصی است تا خود فعالان، مدافع حقوق تولیدکنندگان باشند و امنیت غذایی اولویت نخست و حیاتی کشور است، چرا که برخلاف سایر بخشها، کوچکترین اختلالی در تامین غذا میتواند به بحرانی اساسی تبدیل شود.
اظهارات غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی تناقض بین «شعار تولید داخلی» و «واقعیت وارداتمحور»وزیر از استقلال غذایی و عدم گره زدن امنیت غذایی به واردات صحبت میکند، اما در عمل، بسیاری از زیرمجموعههای تحت نظر این وزارتخانه( بنا به گزارش نمایندگان مجلس) به جای حمایت از زیرساختهای تولید، به هلدینگهای بزرگ واردات تبدیل شدهاند بنابراین نمیتوان از یک سو دم از تولید داخلی زد و از سوی دیگر، بخش عمدهای از بودجه و انرژی وزارتخانه را صرف واردات نهادههای دامی، روغن و بذر از طریق شرکتهای نیمهدولتی کرد گخ این یک «دوگانگی ساختاری» است که استقلال غذایی را به شعار تبدیل میکند.
اظهارات وزیرجهاد کشاورزی درحالی مطرح می شود که او ادعا میکند که «مانع از احساس کمبود کالا در سفره مردم شدیم درحالیکه امنیت غذایی دو رکن دارد موجود بودن کالا و توان خرید که شاید قفسه فروشگاهها خالی نباشد، اما قیمت گوشت، لبنیات و پروتئین به قدری جهش یافته که از سفره دهکهای پایین و حتی متوسط حذف شده است . البته مدیریت «ویترینی» که در آن کالا هست اما خریدار نیست، موفقیت محسوب نمیشود و این یعنی امنیت غذایی عملاً برای بخش بزرگی از جامعه نقض شده است.
نوری قزلجه بخشی از مشکلات را به تلاش دشمنان و بحرانهای ارزی نسبت میدهد درحالی که نوعی فرار از مسئولیت در قبال فسادهای سیستمی و سوءمدیریت داخلی است برای مثال، در پروندههای بزرگی مانند چای دبش یا تخصیص ارز به نهادههای دامی، دشمن نقشی نداشت، بلکه عدم شفافیت در سیستم توزیع رانت ارزی در وزارت جهاد کشاورزی عامل اصلی بود. مشکل اصلی نه تحریم، بلکه خودتحریمی ناشی از زیرمجموعههای این وزارتخانه است.
گذشته از آن ، آقای وزیر از سیاست واگذاری امور به تشکلها و بخش خصوصی سخن میگوید درحالی که تجربه نشان داده که منظور از «بخش خصوصی» در بدنه این وزارتخانه، اغلب همان «خصولتیها» و تشکلهای قدرتمندی هستند نبض بازار را در دست دارند و واگذاری به این گروهها به معنای رقابتی شدن بازار نیست، بلکه به معنای سپردن انحصار دولتی به انحصارگرانِ دارای نفوذ سیاسی است.
همچنین نوری قزلجه از مدیریت شبانهروزی سخن میگوید که مانع اختلال شده است درحالی که اگر این مدیریت موفق بود، نباید شاهد نوسانات ناگهانی و قیمتهای نجومی در کالاهای اساسی مثل پیاز، گوجهفرنگی و یا مرغ در فواصل زمانی کوتاه میبودیم که این نوسانات نشاندهنده ضعف در پیشبینی و فقدان الگوی کشت صحیح است، نه مدیریت موفق.
گزارش خطا
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چیزهایی ده برابر گران شده که نه جنس خارجی هست نه مواد اولیه آن خارجی هست نه ربطی به تحریم دارد مگر خیار و گوجه و هلو و گیلاس تحریمی هست یک کیلو گیلاس یک میلیون و دویست هزار تومان یک کیلو خیار صد و بیست هزار تومان چرا نظارتی نیست همه چیز شده شعار شعار شعار والله خسته شدیم بریدیم
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۲:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
ناشناس| |
۱۵:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
ناشناس| |
۱۸:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
آره هموطن
منم خستم
خیلی خسته
قبلنا هرچی میخواستم بخرم خیلی قیمت نمیپرسیدم الان حتی نون هم میخوام بخرم اول قیمت میپرسم
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۸:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
این موضوع انحصار در همه موارد را همه اطلاع دارند اما ارادهای برای رفع انحصار وجود ندارد.
وجود کالا و ارزاق عمومی بواسطه هدیه گرانی و تورم عجیب و مشکوک حداقل یکساله اخیر است؟!
درایران کمبود کالا نداریم فقط ده برابر قیمتها گرانترشده مردم قدرت خرید ندارند یعنی پول نیست مرغ 70تومنی شده 750000تومن حساب کنید ولی حقوقها چقدر اضافه شده است 25%یعنی دخل وخرج قابل مقایسه نیست خرج دهها برابر دخل هست
ماکه نه پول داریم نه حقوق بگیریم ونه توان خرید داریم مستضعف وبدبخت ومستاجربا 4تابچه
یعنی مجلس تا الان همین وزیر جهاد کشاورزی رو هم نتونسته استیضاح کنه؟؟ کار نکردن و حرف زدن شده هنر دولت ، حالا خوبه شق القمر گرده دستور داده اینترنت باز بشه ...دستاورد بزرگیه
میشه یکی از این دولتمردان یا کاربدستان در سایه بیاد و توضیح بده که میخوان چه خاکی به سر ملت بریزن؟
حال نوشتن هم دیگه نداریم.
حال نوشتن هم دیگه نداریم.
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