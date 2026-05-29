آخرین وضعیت ویزای تیم ملی برای حضور در آمریکا

مدیر تیم ملی فوتبال ایران می‌گوید آمریکا هنوز برای این تیم ویزا صادر نکرده است.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، مهدی محمدنبی مدیر تیم ملی فوتبال ایران بعد از برتری سه بر یک ایران برابر گامبیا در دیداری دوستانه، درباره کمپ تیم ملی ایران در جام‌جهانی اظهار کرد: کمپ مکزیک را فیفا به ما پیشنهاد داده است. ما پذیرفتیم به این کمپ برویم. تیم ما یک هفته دیگر به این کمپ خواهد رفت.

وی درباره صادر نشدن ویزای کاروان ایران برای حضور در جام‌جهانی هم گفت: به فیفا ایمیل زدیم و پرسیدیم که چه روزی قرار است ویزا صادر شود. ما ویزای مولتی آمریکا و مکزیک را نیاز داریم و کارهای اداری آن در هفته پیش رو انجام خواهد شد.

مدیر تیم ملی فوتبال ایران در ادامه گفت: اینکه هنوز ما صادر نشده، همه از آن اطلاع دارند و این عادلانه نیست. افکار عمومی به تیم ملی ایران علاقه پیدا کرده‌اند. ما هم امیدواریم هرچه زودتر این مشکل (صدور ویزا) حل شود. تمرکز بازیکنان روی این مشکلات نیست و روی مسائل فنی است.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۸
3
2
پاسخ
ما که عرض کردیم انصراف بدهید. این درسته که با این اوصاف بروید مملکت دشمن؟ مشخصاً قصد کارشکنی و ایذا و تخریب روحیه دارند.
