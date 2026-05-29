هواوی و تلاش برای بازتعریف پیشرفت در نیمهرساناها
به گزارش تابناک، قانون مور طی چند دهه، پایه اصلی پیشرفت سریع فناوری دیجیتال بود، اما امروز با محدودیتهای فیزیکی و کاهش صرفه اقتصادی روبهرو شده است. در صنعتی که پیشرفت را با کاهش نانومترها میسنجد، «قانون مقیاسپذیری تاو» که روز دوشنبه توسط هواوی معرفی شد، چالشی برای منطق حاکم بر زیستبوم نیمهرساناها به حساب میآید.
«مقیاسپذیری تاو» به جای ادامه رقابت پرهزینه برای کوچکتر کردن ترانزیستورها، این ایده را مطرح میکند که بهبود عملکرد تراشهها در آینده میتواند از طریق کاهش زمان انتقال سیگنال و با تکیه بر نوآوریهای معماری و زمانبندی انجام شود. هواوی هدفگذاری کرده است تا سال ۲۰۳۱ به تراکم تراشهای معادل ۱.۴ نانومتر برسد.
محدودیتهای صادراتی واشنگتن تلاش کرده دسترسی چین به تجهیزات پیشرفته لیتوگرافی، کارخانههای مدرن تولید تراشه و بخشهایی از زنجیره جهانی نرمافزارهای طراحی الکترونیک (EDA) را قطع کند؛ اقداماتی که با هدف کند کردن پیشرفت چین در حوزه نیمهرساناهای پیشرفته انجام شدهاند.
در چنین شرایطی، «مقیاسپذیری تاو» وارد میدان میشود. هواوی به جای کوچکسازی ترانزیستورها از ۳ نانومتر به ۲ نانومتر و فراتر از آن، تلاش میکند با استفاده از بهینهسازی معماری، فشردهسازی زمانبندی، فولدینگ منطقی و هماهنگی در سطح سیستم، عملکرد بیشتری از گرههای پردازشی بالغتر مانند ۵ و ۷ نانومتری استخراج کند.
بخش زیادی از پژوهشهای پایهای در این حوزه، از جمله مفاهیم محاسبات ناهمگام، موجلولهسازی و روشهای بهینهسازی زمانبندی، سابقهای چند دههای دارند. کاری که هواوی در شرایط محدود شدن مسیر سنتی مقیاسپذیری انجام داده، بازبینی، ترکیب، ارتقا و صنعتیسازی همین ایدههاست.
از این زاویه، ظهور مقیاسپذیری تاو بازتاب یک الگوی تاریخی گستردهتر در فناوری است؛ اینکه محدودیتها اغلب به جای متوقف کردن نوآوری، مسیر آن را تغییر میدهند. اگر عملکرد تراشهها به جای تکیه صرف بر لیتوگرافی، از طریق معماری ارتقا پیدا کند، توازن رقابت نیز تغییر خواهد کرد. در آن صورت، پرسش اصلی دیگر این نخواهد بود که چه کشوری پیشرفتهترین دستگاههای EUV را در اختیار دارد، بلکه اینکه چه کسی میتواند با استفاده از ظرفیت تولید موجود، کارآمدترین سیستمها را طراحی کند.
با این حال، هنوز برای اعلام آغاز دوران پسامور با ورود مقیاسپذیری تاو زود است. تاریخ صنعت نیمهرسانا پر از ایدههای جذابی است که پس از برخورد با واقعیتهای تولید، ساختار بازار و الزامات تجاری، متوقف شدهاند. طرح پیشنهادی هواوی نیز با محدودیتهای مهمی روبهرو است.
معماری نمیتواند به طور کامل جایگزین قوانین فیزیک شود. بهینهسازی زمانبندی میتواند بخشی از ناکارآمدیها را کاهش دهد، اما سیگنالها همچنان تابع محدودیتهای فیزیکی انتقال هستند. با بزرگتر شدن تراشهها و پیچیدهتر شدن حجم کاری، تاخیر اتصالات داخلی و سربار همگامسازی همچنان از گلوگاههای اصلی باقی خواهند ماند.
علاوه بر این، فولدینگ منطقی و بهینهسازی در قلمرو زمان، پیچیدگیهای خاص خود را دارند. هرچه طراحیها با شدت بیشتری زمانبندی را فشرده کنند، فرآیند اعتبارسنجی، عیبیابی و تولید نیز دشوارتر میشود. تجاریسازی مشخص خواهد کرد که آیا مقیاسپذیری تاو میتواند به یک چارچوب صنعتی تبدیل شود یا نه. برای اثرگذاری این رویکرد، شرکتهای دیگر باید آن را بپذیرند، مشتریان آن را تایید کنند و توسعهدهندگان پیرامون آن اکوسیستم بسازند؛ روندی که به سالها زمان نیاز دارد و تنها با معرفی در یک کنفرانس محقق نمیشود.
با این وجود، پیام مهمتر این تحول از هماکنون روشن است. صنعت نیمهرسانا وارد مرحلهای شده که نوآوری در آن دیگر فقط به مقیاسپذیری مبتنی بر سرمایهگذاریهای عظیم و روشهای پرهزینه محدود نیست. هوشمندی معماری، طراحی همزمان نرمافزار و سختافزار، بستهبندی پیشرفته و بهینهسازی سیستمها روزبهروز اهمیت بیشتری پیدا میکنند.
برای چین، این تحول هم فرصت است و هم مسئولیت. این کشور همچنان با شکافهای بزرگی در زمینه لیتوگرافی، مواد اولیه، ابزارهای EDA و تجهیزات تولید روبهرو است. اما مقیاسپذیری تاو یک واقعیت مهم دیگر را نیز نشان میدهد: زمانی که فشارهای خارجی یک مسیر را مسدود میکنند، پژوهشگران به دنبال مسیرهای جایگزین میروند و راهکارها میتوانند از دل پایداری، نظم مهندسی و سرمایهگذاری هدفمند شکل بگیرند.
رقابت در صنعت نیمهرسانا دیگر فقط بر سر کوچکتر کردن قطعات نیست، بلکه بیش از گذشته بر هوشمندتر کردن سیستمها متمرکز شده است. اکنون چالش پیش روی شرکتها و مهندسان چینی این است که از مرحله تقلید تدریجی عبور کنند و تمرکز خود را بر حل واقعی فناوریهای گلوگاهی با استفاده از ابزارهای موجود بگذارند.