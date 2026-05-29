فوری / ادعای ترامپ درباره رفع محاصره دریایی ایران
به گزارش تابناک، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در تازه ترین ادعاهای خود در تروث سوشال نوشت: ایران باید موافقت کند که هرگز سلاح یا بمب هستهای نخواهد داشت. تنگه هرمز باید فوراً باز شود، بدون عوارض برای تردد آزاد کشتیها
تمام مینهای آبی اگر وجود داشته باشد خنثی خواهند شد (ما با استفاده از پاککنندههای مین زیرآبی فوقالعاده خود، مینهای زیادی را از طریق انفجار حذف کردهایم. ایران باید حذف فوری و یا انفجار هر مین باقیمانده را تکمیل کند که تعداد آنها زیاد نخواهد بود!)
کشتیهایی که به دلیل محاصره بیسابقه ما در تنگه گرفتار شدهاند که اکنون برداشته خواهد شد، میتوانند روند بازگشت به خانه را آغاز کنند
مواد غنیشده در عمق زمین زیر کوههای تقریباً فرو ریخته که بر اثر حمله قدرتمند بمبافکن B2 ما 11 ماه پیش روی آن قرار دارد، توسط ایالات متحده با هماهنگی نزدیک و همکاری با جمهوری اسلامی ایران و همچنین آژانس بینالمللی انرژی اتمی، کشف و نابود خواهد شد
تا اطلاع ثانوی هیچ پولی رد و بدل نخواهد شد. موارد دیگر که اهمیت کمتری دارند، توافق شدهاند. اکنون در اتاق وضعیت جلسهای برای اتخاذ تصمیم نهایی خواهم داشت.