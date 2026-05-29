صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

فوری / ادعای ترامپ درباره رفع محاصره دریایی ایران

ترامپ درباره ایران گفت: ایران باید موافقت کند که هرگز سلاح یا بمب هسته‌ای نخواهد داشت. تنگه هرمز باید فوراً باز شود، بدون عوارض برای تردد آزاد کشتی‌ها.
کد خبر: ۱۳۷۵۷۱۸
| |
11889 بازدید
|
۱

فوری / ادعای ترامپ درباره رفع محاصره دریایی ایران

به گزارش تابناک، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در تازه ترین ادعاهای خود در تروث سوشال نوشت: ایران باید موافقت کند که هرگز سلاح یا بمب هسته‌ای نخواهد داشت. تنگه هرمز باید فوراً باز شود، بدون عوارض برای تردد آزاد کشتی‌ها 

تمام مین‌های آبی اگر وجود داشته باشد خنثی خواهند شد (ما با استفاده از پاک‌کننده‌های مین زیرآبی فوق‌العاده خود، مین‌های زیادی را از طریق انفجار حذف کرده‌ایم. ایران باید حذف فوری و یا انفجار هر مین باقی‌مانده را تکمیل کند که تعداد آن‌ها زیاد نخواهد بود!)

کشتی‌هایی که به دلیل محاصره بی‌سابقه ما در تنگه گرفتار شده‌اند که اکنون برداشته خواهد شد، می‌توانند روند بازگشت به خانه را آغاز کنند

مواد غنی‌شده در عمق زمین زیر کوه‌های تقریباً فرو ریخته که بر اثر حمله قدرتمند بمب‌افکن B2 ما 11 ماه پیش روی آن قرار دارد، توسط ایالات متحده با هماهنگی نزدیک و همکاری با جمهوری اسلامی ایران و همچنین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، کشف و نابود خواهد شد

تا اطلاع ثانوی هیچ پولی رد و بدل نخواهد شد. موارد دیگر که اهمیت کمتری دارند، توافق شده‌اند. اکنون در اتاق وضعیت جلسه‌ای برای اتخاذ تصمیم نهایی خواهم داشت.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
آمریکا ترامپ ایران مذاکره توافق تنگه هرمز محاصره دریایی
ترامپ برای دلجویی از اسرائیل حاضر است نقشی برای آن در اقدام علیه ایران قائل شود/ ترامپ بار توافق را روی اعراب سرشکن می‌کند
هشدار دیوان محاسبات درباره مدیرعامل بازنشسته پگاه/ آقای وزیر؛ قانون را اجرا کنید
ایده ریاست جمهوری شهید رئیسی از کجا آمد ؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
آمریکا یک میلیارد دلار رمز ارز ایران را توقیف کرد
ایران به عنوان پیروز میدان شرایط را تعیین می‌کند
گزارش روبیو از دیدار با وزیر خارجه پاکستان
متن ترامپ پیش‌شرط ایران قبل از مذاکرات هسته‌ای است
گروسی مدعی آمادگی قزاقستان برای نگهداری اورانیوم ایران!
آمریکایی‌ها حق صحبت به زبان «باید» با ایران را ندارند
واکنش در ایران به ادعاهای ترامپ درباره توافق
قیمت نفت برنت به ۹۰ دلار کاهش یافت + نمودار
همبستگی ایران با عمان در برابر هرگونه تهدید
روزنامه اسرائیلی: آمریکا تصویر پیروزی ندارد
هر توافق ممکن با ایران برای ترامپ تحقیرآمیز است
میدل ایست آی: ایران جنگ را برده است
تهدید همزمان ترامپ علیه ایران و عمان!
آمریکا را وادار می‌کنیم محاصره دریایی را پایان دهد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۱۳
انتشار یافته: ۱
محسن گرجی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۸
0
1
پاسخ
عجب
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟
قطعه‌بندی گوشت مرغ ممنوع شد
استقرار نظامی رژیم صهیونیستی در غرب عراق
قلعه زیبای بابک خرمدین در آذربایجان‌شرقی+ عکس
نبرد اف چهار ایرانی با اف ۱6 آمریکایی در غرب ایران
خنده دارترین کلیپ درگیری سلطنت طلبان و حامیان ایران
پیش‌بینی قیمت دلار، طلا و سکه فردا شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۵
اعتراض روی آنتن زنده به اتصال اینترنت بین المللی!
تصاویر حمله بامدادی آمریکا به بندرعباس که سرکوب شد
لحظه کشتار عناصر داعش توسط کماندوهای روس
تصاویر تازه از لحظه ساقط شدن جنگنده آمریکا که در عروسی ثبت شد!
جلسه ترامپ با کابینه برای نهایی‌کردن توافق با ایران
ایران و آمریکا ممکن است تفاهم نامه امضا کنند ولی به توافق نهایی نرسند/ ترامپ با پیروزی سیاسی اخیر از فشار خارج شد
احتمال اعلام یک‌طرفه نهایی‌شدن توافق از سوی ترامپ
شرایط کشور عادی نیست/ سران قوا باید برای تمدید خودکار قراردادهای اجاره وارد عمل شوند
تصاویر حمله موشکی سنگین ایران در پاسخ به تعرض بامدادی آمریکا
بازگشت سردار آزمون به تیم ملی؛ معاون پزشکیان واسطه شد  (۱۶۸ نظر)
اعلام رسمی زمان وصل شدن اینترنت بین الملل  (۱۴۷ نظر)
سنت قربانی؛ از ابراهیم نبی (ع) تا خونخواری جماعت اسرائیلی!  (۱۲۰ نظر)
منابع غربی: ایران و آمریکا عصر یکشنبه توافق را اعلام می‌کنند/ ترامپ: به توافق بسیار نزدیک هستیم  (۱۰۸ نظر)
وعده رفع انسداد اینترنت تا پایان هفته  (۱۰۶ نظر)
واکنش سخنگوی دولت به اتصال اینترنت بین‌الملل  (۱۰۳ نظر)
بازگشایی اینترنت بین الملل تصویب شد  (۱۰۳ نظر)
خودرو کند رومانیایی؛ محبوب ایرانی، تندر ۹۰، ال ۹۰  (۹۵ نظر)
شرایط کشور عادی نیست/ سران قوا باید برای تمدید خودکار قراردادهای اجاره وارد عمل شوند  (۸۴ نظر)
اخبار جدید از احتمال بازگشایی اینترنت بین الملل  (۶۹ نظر)
آغاز روند بازگشایی اینترنت بین‌الملل  (۶۵ نظر)
حمله تند وزیر ارتباطات به مخالفین اتصال مجدد اینترنت  (۶۳ نظر)
خشم مجید واشقانی از بحرانی که مجری تلویزیون راه انداخت  (۶۳ نظر)
سلطان خودرو کیست و چرا اعدام نمی‌شود؟! / لطفا ما را از خرید خودروی ملی محروم کنید!  (۶۳ نظر)
حمله جنگنده‌های آمریکایی به دو قایق تندروی‌سپاه+ اسامی شهدا  (۶۲ نظر)
tabnak.ir/005lt0
tabnak.ir/005lt0