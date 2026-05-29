واکنش مدودف به سقوط پهپاد در رومانی

معاون رئیس شورای امنیت روسیه، در مورد حادثه سقوط یک پهپاد در رومانی به خانه‌ای اظهار داشت: «ابتدا باید هویت این پهپاد تأیید شود.»
به گزارش تابناک، «دیمیتری مدودف» نایب رئیس شورای امنیت روسیه گفت: «هنوز مشخص نیست پهپاد چه کسی در حادثه رومانی نقش داشته است و کشورهای اتحادیه اروپا به دلیل حمایتشان از اوکراین حق شکایت ندارند.»

معاون دبیر شورای امنیت روسیه، بر لزوم تعیین مالک پهپادی که در رومانی سقوط کرد، تأکید کرد و گفت بهتر است کشورهای اتحادیه اروپا در این مورد «سکوت» کنند و آنها را به عنوان شرکت‌کنندگان مستقیم در جنگ علیه روسیه توصیف کرد.

وی در ادامه روسای کشورهای اروپایی را به مسئولیت حملات داخل روسیه متهم کرد و هشدار داد که شهروندان کشورهایی که برای اوکراین پهپاد تولید می‌کنند، نباید انتظار داشته باشند که «آرام بخوابند» و تحولات فعلی را «تنها شروعی» دانست.

در عین حال، او افزود که «در هر صورت، همه کشورهای اتحادیه اروپا باید در مورد این موضوع سکوت کنند، زیرا این کشورها به طرف‌های مستقیم جنگ با روسیه تبدیل شده‌اند.»

مدودف در کانال مکس خود نوشت: «اروپای درمانده» در مورد سقوط یک پهپاد ناشناس به یک ساختمان مسکونی در رومانی فریاد می‌زند. البته هویت پهپاد باید تأیید شود. اما در هر صورت، همه کشورهای اتحادیه اروپا باید در مورد این موضوع سکوت کنند. کشورهای اروپایی طرف‌های مستقیم جنگ با روسیه هستند و دیگر هیچ بحثی در مورد آن وجود ندارد. بله، آنها از طریق ملی‌گرایان اوکراینی می‌جنگند، اما چه فرقی برای ما دارد؟»

اظهارات مدودف پس از آن مطرح شد که وزارت دفاع رومانی روز جمعه اعلام کرد که یک پهپاد به سقف خانه‌ای در شهر گالاتس سقوط کرده و دو نفر را زخمی کرده است.

بخارست متعاقباً مسکو را به دست داشتن در این حادثه متهم کرد، بدون اینکه هیچ مدرک مشخصی ارائه دهد، حتی اگر نیروهای رومانیایی با استفاده از سیستم‌های راداری خود پهپاد را ردیابی کرده باشند اما آن را رهگیری نکرده باشند.

در همین زمینه، مدودف تأکید کرد: «پهپادهای اروپایی و قطعات یدکی آنها، و همچنین سایر سلاح‌ها، و البته داده‌های اطلاعاتی، روزانه در حملات به کشور ما دخیل هستند و باعث خسارت به ساختمان‌های مسکونی و مرگ شهروندان بی‌گناه روسی می‌شوند.»

معاون رئیس شورای امنیت روسیه، رهبران اتحادیه اروپا را مستقیماً مسئول مرگ غیرنظامیان روسی در این حملات، از جمله حادثه استاروبلس، دانست و نوشت: «انواع اراذل و اوباش مانند اورزولا، مرتس، ماکرون، استارمر و دیگر آشغال‌های این چنینی، مسئولیت مستقیم این حادثه و حمله تروریستی در استاروبلسک را بر عهده دارند.»

مدودف همچنین اظهار داشت که «کشورهای اروپایی کاملاً می‌دانند که چگونه به جنگ در اوکراین پایان دهند».

وی افزود: «همه این اراذل اروپایی - رهبران دیوانه اتحادیه اروپا، سران کشورهای این اتحادیه ناقص - دقیقاً می‌دانند که چگونه به جنگ پایان دهند. بنابراین، آنها را مسئول آن بدانید.»

مدودف به شهروندان کشورهای اروپایی که میزبان کارخانه‌های تولید پهپاد برای حمایت از نیروهای اوکراینی هستند، هشدار داد و گفت: «پس آماده باشید: این [جنگ] ادامه خواهد داشت. جنگ ادامه دارد! و شهروندان کشورهای اتحادیه اروپا، به عنوان ساکنان کشورهای جنگ‌زده، نمی‌توانند با آرامش بخوابند. به خصوص در مکان‌هایی که کارخانه‌های تولید پهپاد برای تشکل‌های ملی‌گرای اوکراینی وجود دارد. پس خفه شوید! این تازه اول کار است!»

رومانی کنسول روسیه را اخراج کرد

رئیس‌جمهور رومانی امروز اعلام کرد که کشورش کنسول روسیه در شهر کنستانتا را پس از نقض حریم هوایی این کشور و برخورد آن با یک ساختمان مسکونی اخراج می کند. 

بنا بر گزارش عربی ۲۱ ، نیکوشور دان رئیس جمهور رومانی در پیامی ویدئویی گفت: روسیه مسئولیت کامل این حادثه را بر عهده دارد... . با توجه به این وضعیت، کنسول کل فدراسیون روسیه در کنستانتا به عنوان شخص نامطلوب اعلام شده و کنسولگری کل فدراسیون روسیه در کنستانتا تعطیل خواهد شد.

پیش از این، وزارت دفاع رومانی اعلام کرده بود که یک پهپاد روسی در شهر گالاتی واقع در نزدیکی مرز اوکراین، با یک ساختمان مسکونی در خاک این کشور برخورد کرده است.

وزارت خارجه رومانی نیز در بیانیه‌ای در این رابطه اعلام کرد: ما به شدت این وضعیت را که نشان‌دهنده تشدید تنش از سوی فدراسیون روسیه است، محکوم می‌کنیم.

در همین ارتباط ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه نیز در گفت وگو با رادیو «فرانس اینتر» با اعلام احضار سفیر روسیه در این کشور اعلام کرد که پاریس از سفیر روسیه خواهد خواست تا در مورد حمله یک پهپاد روسی به یک ساختمان مسکونی در رومانی توضیح دهد.

وی افزود: در این حادثه پهپادی ما با یک اقدام غیرمسئولانه مواجه هستیم و این اولین بار نیست.

بارو در پایان تصریح کرد: تا به حال در چندین مورد، پهپادها و هواپیماهای روسی وارد حریم هوایی اتحادیه اروپا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) شده‌اند.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی رسانه‌های محلی، بامداد امروز یک فروند پهپاد ساخت روسیه که در حال انجام حمله به اهدافی در خاک اوکراین در نزدیکی مرز این کشور بود، وارد حریم هوایی رومانی شده و به یک ساختمان مسکونی ۱۰ طبقه در شهر گالاتی (Galați) در شرق رومانی برخورد کرده است.

