گفتگوی عراقچی با همتای عمانی پس از تهدیدات آمریکا

به گزارش تابناک به نقل از وزارت امور خارجه، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در توضیح تماس تلفنی با همتای عمانی خود گفت: ما درباره تنگه هرمز و مدیریت آینده آن در چارچوب مسئولیت‌های حاکمیتی و حقوق بین‌الملل گفت‌وگو کردیم.

وی افزود: در تماس بسیار سازنده با جناب بدرالبوسعیدی وزیر امور خارجه عمان همبستگی ایران را با عمان در برابر هرگونه تهدید ابراز کردم.

وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد: ما درباره تنگه هرمز و مدیریت آینده آن در چارچوب مسئولیت‌های حاکمیتی و حقوق بین‌الملل گفت‌وگو کردیم. از مشورت با همه کشورهای همسایه استقبال می‌کنیم.

گفتنی است، پس از دوالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا نیز عمان را تهدید کرد در صورت وضع عوارض برای عبور از تنگه هرمز با مجازات آمریکا روبه رو خواهد شد.