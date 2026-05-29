کشتی فرنگی نوجوانان ایران قهرمان آسیا شد

به گزارش تابناک، در جریان رقابت های روز پایانی کشتی فرنگی نوجوانان آسیا در ویتنام، فرنگی کاران ایران در ۳ وزن‌ پایانی صاحب یک مدال نقره و یک برنز شدند.

در وزن ۶۵ کیلوگرم حامد دهقان زاده در دور اول با نتیجه ۸ بر صفر یوکی یدا از ژاپن را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۷ بر ۱ گیون هیون نام از کره جنوبی را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. دهقان زاده در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر ۴ مغلوب میراس ماخامبت از قزاقستان شد و به دیدار رده بندی رفت. وی در این دیدار با نتیجه ۹ بر صفر مغلوب یونگکی چیو از چین شد و در جایگاه پنجم ایستاد.

در وزن ۷۱ کیلوگرم اسماعیل ظاهردوست در دور اول با نتیجه ۱۰ بر صفر هیروتو کادوهیرا از ژاپن را از پیش رو برداشت. وی در دور بعد با نتیجه ۱۱ بر ۲ مقابل کودیرجان فاضیل اف از ازبکستان به برتری دست یافت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. ظاهر دوست در این مرحله با نتیجه ۸ بر صفر تیمور کوساینوف از قزاقستان را شکست داد و به دیدار فینال راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۹ بر صفر مغلوب بایل نورالیف از قرقیزستان شد و به مدال نقره رسید.

در وزن ۸۰ کیلوگرم، مهدی غلامیان در دور اول با نتیجه ۵ بر ۴ مغلوب یوجیان چنگ از چین شد و با توجه به حضور حریفش در دیدار فینال به گروه بازنده ها رفت. وی در این گروه با نتیجه ۶ بر ۲ مقابل محمد زاینیدینزود از تاجیکستان به پیروزی رسید و به دیدار رده بندی رفت. غلامیان در این دیدار مقابل علینور تولیوگالی از قزاقستان با نتیجه ۲ بر صفر و ضربه فنی پیروز شد و به مدال برنز دست یافت.

پیش از این در روز نخست این مسابقات، آرمین اسماعیلی در وزن ۴۵ کیلوگرم، علی اسماعیلی در وزن ۴۸ کیلوگرم، وحید عشیری در وزن ۵۵ کیلوگرم، امیررضا طهماسب پور در وزن ۶۰ کیلوگرم، امیررضا مهری در وزن ۹۲ کیلوگرم و علی اکبر آکو در وزن ۱۱۰ کیلوگرم به مدال طلا دست یافتند.

به این ترتریب تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان ایران با کسب ۶ مدال طلا، یک نقره و یک برنز به عنوان قهرمانی آسیا دست یافت.