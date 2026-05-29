کسب مدال نقره آسیایی در کشتی نوجوانان
مدال نقره رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی نوجوانان آسیا در در وزن ۷۱ کیلوگرم به اسماعیل ظاهردوست رسید.
به گزارش تابناک به نقل از فدارسیون کشتی، در چارچوب مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی نوجوانان آسیا و وزن ۷۱ کیلوگرم اسماعیل، ظاهردوست در دور اول با نتیجه ۱۰ بر صفر هیروتو کادوهیرا از ژاپن را از پیش رو برداشت وی در دور بعد با نتیجه ۱۱ بر ۲ مقابل کودیرجان فاضیل اف از ازبکستان به برتری دست یافت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. ظاهر دوست در این مرحله با نتیجه ۸ بر صفر تیمور کوساینوف از قزاقستان را شکست داد و به دیدار فینال راه یافت.
وی در این دیدار با نتیجه ۹ بر صفر مغلوب بایل نورالیف از قرقیزستان شد و به مدال نقره رسید.
