آمریکا را وادار می‌کنیم محاصره دریایی را پایان دهد

فرمانده سپاه در دوران جنگ تحمیلی با بیان اینکه اگر محاصره دریایی فراتر از بازه زمانی معینی ادامه یابد، محاصره را خواهیم شکست، تصریح کرد: آمریکا را وادار خواهیم کرد محاصره دریایی را یا از طریق مذاکره پایان دهد یا در صورت مقاومت، از طریق اقدام مستقیم به آن پایان می‌دهیم.
به گزارش تابناک، سرلشکر محسن رضایی در گفت‌وگو با شبکه CGTN چین در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه ایران مسیری را که خاورمیانه امروز در آن حرکت می‌کند چگونه می‌بیند، اظهار کرد: دکترین ترامپ و نتانیاهو در اصل یک دکترین مشترک است و ادعا می‌کند اگر آن‌ها قصد تحمیل نظم جدیدی بر منطقه را داشته باشند، ناگزیر باید ایران سقوط کند. آنان دو مسئله با ایران دارند؛ یکی اینکه اگر بتوانند ایران را بگیرند، می‌توانند به غرب چین و جنوب روسیه برسند و این هدف ژئوپلیتیک آنان در حمله به ایران است چون ایران به‌عنوان یک ملت مستقل در چشم‌انداز آمریکا و اسرائیل برای «نظم‌سازی»،  مشکل ایجاد می‌کند و نیز در حکم سدی در برابر رسیدن به غرب چین و جنوب روسیه محسوب می‌شود.

وی افزود: دومین دلیل، مسئله نفت و گاز در این منطقه است. اگر آمریکا و اسرائیل می‌توانستند ایران را تصرف کنند، بر تمام ذخایر نفت و گاز ایران، خلیج فارس، آسیای مرکزی و قفقاز تسلط می‌یافتند و می‌توانستند هم چین و روسیه و هم کل اقتصاد جهانی را دستکاری کنند. این دقیقاً همان کاری است که ترامپ در ونزوئلا انجام داد.

دبیر شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تاکید کرد: دو مسئله در غرب آسیا وجود دارد؛ نفت و زمین. اسرائیل به دنبال زمین است و می‌خواهد جنوب سوریه، جنوب لبنان و بخش‌هایی از اردن و عراق را بگیرد و ترامپ به دنبال نفت است. این دو عامل باعث شد آمریکا و اسرائیل دست به دست هم دهند و حرکت جرج بوش را به شکلی دیگر تکرار کنند.

رضایی با تاکید بر اینکه ایران اکنون ثابت کرده‌ آنان نمی‌توانند این کار را بکنند، تصریح کرد: خود منطقه باید یک اتحادیه مانند اتحادیه اروپا تشکیل داد تا به عنوان پنجمین قدرت جهان – در کنار چین، روسیه، اروپا و ایالات متحده – بتوانیم به‌طور جمعی، امنیت و صلح جهانی را عادلانه و منصفانه برقرار کنیم.

وی در پاسخ به پرسشی درباره چشم‌انداز پیش‌ روی تنگه هرمز اظهار کرد: دوستان ما در چین و بسیاری از کشورهای دیگر اصلاً نباید نگران تنگه هرمز باشند. آینده تنگه هرمز در مسیر تجارت و توسعه است. با این حال، نگرانی ما امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز است، زیرا باز بودن آن بارها توسط ایالات متحده و اسرائیل مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.

فرمانده سپاه در دوران جنگ تحمیلی یادآور شد: به همین دلیل، ما در اعمال مدیریت خود بر آن جدی هستیم. تنگه هرمز به روی لشکرکشی‌های نظامی، ناامنی و استثمار توسط قدرت‌های بین‌المللی بسته است، اما برای تجارت – به ویژه برای دوستان ما که یقین داریم جز همکاری اقتصادی به دنبال هیچ چیز دیگری نیستند – باز باقی می‌ماند. چین و بسیاری از کشورهای دیگر قصد دارند از تنگه هرمز برای تجارت استفاده کنند، و بنابراین، آن‌ها نباید هیچ نگرانی داشته باشند.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه نقش جنگ نامتقارن را در موازنه قدرت امروز منطقه چگونه ارزیابی می‌کند، گفت: در سپاه سبک جدید جنگاوری را پیشگام شده‌ایم که عمدتاً بر اساس اصل جنگ نامتقارن استوار است. مثلاً  از پهپادهای بسیار مقرون‌به‌صرفه برای ضربه زدن به تأسیسات چندمیلیون و چندمیلیارد دلاری استفاده می‌کنیم. حتی پهپادهای چندمیلیون دلاری آمریکا نیز قدرت مانور برای مقابله با پهپادهای مقرون‌به‌صرفه ما را ندارند. همین منطق در زمینه قایق‌های تندروی ایران صدق می‌کند. تاکتیک‌ها، عملیات‌ها، استراتژی و دکترین ایران به طور کامل ریشه در جنگ نامتقارن دارد.

رضایی افزود: در طول جنگ ۱۲ روزه، یک وجه از قدرت خود را به نمایش گذاشتیم؛ در جنگ رمضان، وجه دیگری را نشان دادیم. اگر درگیری ادامه پیدا کند، بعد سومی را آشکار می‌کنیم و این به دلیل انعطاف‌پذیری ذاتی سبک جنگی ایران و اصول و ارکان بنیادین سبک نظامی سپاه است که پارادایم جدیدی در علم نظامی مدرن محسوب می‌شود.

دبیر شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه ایران چگونه طی سال‌ها تحریم و فشار اقتصادی، سیاست تاب‌آوری را برنامه‌ریزی کرده تشریح کرد: ما بیش از ۲۰ سال است تحت تحریم هستیم. تعداد تحریم‌ها احتمالاً از ۲ هزار مورد فراتر می‌رود که افراد، شرکت‌ها، مؤسسات، کشتی‌ها، شرکت‌های بیمه و حتی کشورهای خارجی که با ما تعامل داشتند را هدف قرار داده است. با این حال، ایران موفق شده‌ راه‌حل‌هایی برای خنثی کردن این تحریم‌ها پیدا کند و در آینده نیز به این کار ادامه خواهیم داد.

رضایی تصریح کرد: آمریکا را وادار خواهیم کرد محاصره دریایی را پایان دهد – یا از طریق مذاکره، یا در صورت مقاومت، از طریق اقدام مستقیم. با وجود تمام فشارها، آینده اقتصاد ایران روشن و امیدوارکننده است، در حالی که آینده اقتصاد آمریکا تاریک است. پیش‌بینی می‌کنم در ۱۰ سال آینده، آمریکا به جایگاه دوم یا سومین قدرت اقتصادی جهان تنزل خواهد کرد.

وی افزود: ما خود را آماده کرده‌ایم که اگر محاصره دریایی فراتر از بازه زمانی معینی ادامه یابد، حمله خواهیم کرد و محاصره را خواهیم شکست.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در در پاسخ به پرسشی درباره مذاکرات اظهار کرد: آمریکایی‌ چاره‌ای جز مذاکره ندارد. ادامه این جنگ ورود به تونلی بسیار تاریک برای ایالات متحده است. هرچه آمریکا بیشتر دنبال درگیری باشد، عمیق‌تر به تونلی بدون پایان وارد می‌شود؛ در حالی که برای ایران راه کاملاً روشن است. آمریکا در تاریکی به سمت ما می‌آید، در حالی که ما هر حرکت آن‌ها را رصد می‌کنیم.

محسن رضایی ایران آمریکا جنگ مذاکره تنگه هرمز محاصره دریایی
