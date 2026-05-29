ابوترابی: آمریکا قدرت بازآرایی سیاسی در غرب آسیا را از دست داده است
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ حجت الاسلام سید محمدحسن ابوترابی فرد در خطبههای این هفته نماز جمعه تهران طی سخنانی اظهار داشت: رسالت انبیای الهی اختصاص به قوم و عصر و زمان خاصی ندارد لذا از این منطر قرآن کریم در مقام تدوین تمدن وحیانی و توحیدی است و این انبیا هستند که تمدن میسازند.
وی افزود: این تمدن به دست انسانهایی که در مکتب انبیای الهی و کتب آسمانی تربین شدهاند ساخته میشود. ساخت نطام سیاسی و مدیریت پیامبران الهی و اوصیای آنها نقشی اساسی در تحولاتی اجتماعی و ساخت تمدن وحیانی و قرآنی دارد.
ابوترابی ادامه داد: انبیای الهی در رأس هرم قدرت قرار دارند لذا قیام مردم به عدل و تربیت جامعه انسانی با شایسته سالاری در عالیترین سطح نقطه تعالی و تکامل آن است. انسان از ظرفیتی برخوردار است که میتواند به علم آراسته شود و از بدیها فاصله بگیرد، اما ساخت این انسان در تراز با مشعل عقل کافی نیست، زیرا عقل آنگاه که چمگ به ریسمان وحی میزند و در مدرسه انبیای الهی و اوصیای آنها حضور مییابد میتواند قلههای کمال را فتح کند.
امام جمعه موقت تهران تصریح کرد: لذا پیام خداوند در عید قربان این است کهای جامعه انسانی من برای هدایت شما فردی مانند حضرت ابرایهم را برگزیدم و این یعنی رهبری جامعه انسانی شایسته کسانی است که در امتحانات سخت سربلند بیرون میآیند و سربلندی پیامبران نیز به دلیل علم و دانش آنها است.
وی عنوان کرد: به همین دلیل نظام سیاسی پیامبران الهی نیز مبتنی بر علم دانش است و سنگ بنای حکمرانی دینی بر مبنای دانش گذاشته شده است.
ابوترابی با اشاره به عید غدیر گفت: در روز غدیر مشیت الهی بر این قرار گرفت که امامان معصوم مشعل هدایت جامعه را به دست گیرند تا راه را برای ساخت یک جامعه تراز هموار کنند. عید غدیر قله معرفت، انسانیت است و نشان میدهد حق مجسم باید اداره جامعه را در دست داشته باشد.
امام جمعه موقت تهران اظهار داشت: انسان عاقل کم کم عبد میشود و به تزکیه میرسد و رفته رفته به علم دست پیدا میکند و در سایه حیات علمی حکیم میشود.
وی گفت: ارتش متجاوز آمریکا در سحرگاه دیروز پنجشنبه به نقطهای در حاشیه فرودگاه بندرعباس تعرض کرد، این اقدام از یکی از پایگاههای آمریکا در منطقه اجرا شد و درست در ساعت ۴:۵۰ دقیقه بامداد به دست توانمند نیروی هوافضای سپاه به این تعرض پاسخ سخت و شکننده داده شد.
ابوترابی ادامه داد: پیام روشن این موضوع ارتقا قدرت بازدارندگی و تغییر موازنه قدرت به نفع ایران است. ما باید در مرز دانش و فناوری در مرز قدرت دفاعی حرکت کنیم، زیرا این قدرت است که ما را در جایی قرار داده است که آمریکا را تحریک کردهایم. امروز دنیا فقط زبان قدرت را میفهمد و باید اقتدار ملت ایران و محور مقاومت افزایش پیدا کند.
امام جمعه موقت تهران تصریح کرد: حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به لبنان موجب شهادت بسیرای از مردم این کشور و تخریب زیرساختها و منازل مردم شد. باردیگر چره پلید و درنده خوی رژیم اشغالگر را به نمایش گذاشت. این جنایات با حمایت کامل هیئت حاکمه آمریکا و پشتیبانی تسلیحاتی و سیاسی واشنگتن انجام میگیرد؛ امروز با تحولاتی که در منطقه رخ داده است هر گلولهای که رژیم پرتاب میکند قبل از آنکه لبنان و فلسطین را هداف قرار دهد بر پیکر آمریکا فرود میآید و بیانگر افول آمریکا و فروپاشی رژیم صهیونیستی است.
وی افزود: رژیم با تحمل ضربات سخت از ایران و جبهه مقاومت در جنگ رمضان روزهای فلاکت خود را سپری میکند. پنهان کاریها نمیتواند فروپاشی قدرت رژیم صهیونیستی را پنهان کند. آمریکا و رژیم با جنگ رمضان این واقعیت را بخوبی درک کردند که حتی حضور مستقیم آمریکا قدرت بازآرایی سیاسی در غرب آسیا را به صورت کلی از دست داده است و این به معنای پایان حضور آمریکا و اسرائیل در منطقه جنوبغرب آسیا است.
ابوترابی با اشاره به تمدن مدنظر انبیا عنوان کرد: اگر این تمدن تحقق پیدا نکند یعنی هدف خداوند از خلقت تحقق پیدا نکرده است و این محال است. این حرکت شروع شده و با ظهور امام عصر کره خاکی را فراخواهد گرفت.
امام جمعه موقت تهران عقل و آراستگی به عمل صالح را از ویژگیهای مهم جامعه الهی بر شمرد و افزود: اقتدار دستاورد دانش و علم است و تلاش رهبر شهید برای قرار دادن ایران در جایگاه رفیعی علمی جهان نیز از همین جهت بود. هر انسان و جامعهای به علم دست یافت بر دیگران سلطنت پیدا میکند.
وی اظهار داشت: قدرت موشکی و پهپادی نیروهای مسلح دستاورد علم و دانشی است که در پرتو انوار پرفروغ ایمان و عمل صالح به این قدرت بازدارنده استثنایی تبدیل شده است. یعنی امروز این علم است که این قدرت را برای ملت ایران خلق کرده است و این دستاورد رهبر شهید است.
ابوترابی با اشاره به پیام رهبر انقلاب به مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تفسیر این بیانات آن است که تفوق منافع ملی بر گرایشات خرد و پیوند دانش و اخلاق با سیاست باید مدنظر قرار گیرد و در نظام بودجه ریزی، آموزش و پرورش، قضایی و اداری باید صورت گیرد. از دیدگاه رهبر انقلاب مجلس باید جایگاهی برای تصمیمات ملی باشد نه جایگاهی برای گرایشات خرد و منطقهای.
امام جمعه موقت تهران دغدغه اصلاح دیگران را از دیگر ویژگیهای جامعه الهی برشمرد و گفت: انسان مومن برای اصلاح دیگران دعا و تلاش میکند. اگر دلها با هم پیوند نداشت و مراقب یکدیگر نبودیم این اتحاد مقدس شکل نمیگرفت و با شهادت امام شهید شاهد بعثت ملت نبودیم. همه ما که دی میدان خیابان حضور داریم باید به بیانات رهبر انقلاب درباره حفظ وحدت گوش بسپارند.