البرادعی: کشورهای عربی به مهرههای شطرنج تبدیل شدهاند
به گزارش تابناک به نقل از فارس، محمد البرادعی، معاون رئیسجمهور اسبق مصر و رئیس پیشین آژانس بینالمللی انرژی اتمی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: دردناک و جانکاه است که کشورهای عربی، که از پیامدهای جنگ جاری آمریکا و اسرائیل علیه ایران آسیب میبینند و خواهند دید، در غیاب هرگونه چشمانداز و راهبرد واحد در جهان عرب درباره امنیت ملی و منافع حیاتیمان، از سوی طرفها همچون مهرههای شطرنج مورد استفاده، بهرهکشی و باجخواهی قرار میگیرند.
پیشتر دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا تهدید کرده بود که اگر عمان بخواهد بر تنگه هرمز کنترل پیدا کند، آن را ویران خواهد کرد.
حمله ترامپ به عمان پس از آن مطرح شد که او درباره عربستان و قطر سخن گفت و از آن دو کشور خواست به توافقهای «آبراهام» با رژیم صهیونیستی بپیوندند.
پیشتر نیز محمد البرادعی اعلام کرده بود: مردی دیوانه جنگ علیه ایران را آغاز کرد و اکنون به دنبال راه خروج از این جنگ است.
محمد البرادعی در واکنش به تلاشها برای دستیابی به توافقی جهت پایان دادن به جنگ متجاوزانه اسرائیل و آمریکا علیه ایران، در پستی در شبکه ایکس نوشته بود: «جنگ تجاوزکارانه فاجعهباری که برای دومین بار توسط یک مرد دیوانه و فردی دیگر که تحت تعقیب دیوان کیفری بینالمللی است، آغاز شد و اکنون نفر اول تلاش میکند تا راه خروجی برای خود از آن بیابد و با دولتهای منطقه تماسهای تلفنی برقرار میکند تا این تصور را ایجاد کند که گویی این جنگ منطقهای بین آنها و ایران بوده است، در حالی که این کشورها از این جنگ اطلاعی نداشتند جز پس از آنکه بخشی از شعلههای آن به آنها رسید! دوره فریب، نفاق و ذلت..»