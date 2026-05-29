رضا پهلوی رفتار طرفداران خود را گردن نگرفت!
پس از شکست حمله نظامی به ایران، رضا پهلوی به تازگی منکر رفتارهای خود طی چند ماه اخیر میشود و حتی در دیدارها با خبرنگاران خارجی مدعی شده فراخوانی برای حضور در خیابان در ۱۸ و ۱۹ دی نداده بود!
به گزارش تابناک به نقل از مشرق نیوز؛ با گذشت حدود یک ماه از رژه طرفداران پهلوی با تیشرت ساواک در آلمان، رضا پهلوی اخیرا ادعا کرده که به تازگی متوجه این ماجرا شده و ارتباطی با آنها نداشته است.
او همچنین به کمپین سلطنت طلبان در هفته اخیر اشاره میکند که به تازگی اعلام کردهاند به بهانه همدردی با جانباختگان، با تیشرتهای سیاه در خیابانهای اروپا قدم خواهند زد؛ رضا پهلوی ارتباط و آشنایی با این افراد را هم گردن نگرفته است.
