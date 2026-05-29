خودداری ترامپ از ملاقات با سربازان آمریکایی

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران، دونالد ترامپ که روز سه شنبه برای معاینه و "چکاپ" دوره‌ای به بیمارستان نظامی "والتر رید" رفته بود با وجود ملاقات برخی از اعضای بستری ارتش آمریکا در این بیمارستان، از ملاقات نیرو‌های آمریکایی مجروح شده در جنگ علیه ایران که در این بیمارستان بستری هستند، امتناع کرده است.

شبکه خبری "سی بی اس" آمریکا با اعلام این خبر نوشت: ترامپ از هیچ یک از ۱۴ سربازی که در جنگ علیه ایران مجروح شده و اکنون در مرکز پزشکی نظامی والتر رید در حال بهبودی هستند، عیادت نکرد.

سی‌بی‌اس نیوز به نقل از خانواده یک سرباز و یک مقام نظامی آگاه از بازدید ترامپ گزارش داد که ترامپ در حالی که برای چهارمین معاینه پزشکی خود در دوره دوم ریاست جمهوری‌اش در آنجا بود، از نیرو‌های ارتشی بستری در مرکز پزشکی ارتش عیادت کرد، به جز ۱۴ نیرویی که در جنگ اخیر علیه ایران مجروح شده و در این بیمارستان تحت درمان هستند.

تنها ۲۴ ساعت قبل، در روز یادبود، ترامپ در گورستان ملی آرلینگتون گفت که ۱۳ آمریکایی که در جنگ جان باختند "روح‌های فوق‌العاده‌ای" بودند؛ و در جلسه کابینه روز چهارشنبه افزود: "ما می‌خواهیم تعداد بسیار کمی از دست بدهیم، می‌خواهیم تعداد بسیار کمی مجروح شوند. ما بسیار مراقب هستیم، اما جنگ، جنگ است. جنگ خطرناک است. "

کاخ سفید از پاسخ به این سوال که چرا ترامپ از دیدن سربازان مجروح در جنگی که تقریبا سه ماه پیش در کنار اسرائیل آغاز کرد و هنوز ادامه دارد، خودداری کرد.

وزارت جنگ آمریکا می‌گوید تاکنون ۴۰۹ نظامی آمریکایی در جریان جنگ علیه ایران مجروح شده‌اند.

یکی از آنها، گروهبان "کوری هیکس"، پس از آسیب مغزی و آسیب شدید به کلیه و طحالش در حمله پهپادی ایران به کویت در ماه مارس، در والتر رید بستری است. آن حمله منجر به کشته شدن ۶ آمریکایی و زخمی شدن بیش از ۲۰ نفر شد که ۶ نفر از آنها هنوز در بیمارستان هستند.

هیکس در ماه آوریل به سی‌بی‌اس گفت: "من شش نفر از همرزمانم را که خیلی نزدیک من نشسته بودند از دست دادم و این خودش یک مبارزه درونی است. زخم‌های نامرئی به سختی التیام می‌یابند. بسیاری از آنها از انفجار دورتر از من بودند، بنابراین وقتی چنین چیزی را تجربه می‌کنید، احساس گناه زیادی می‌کنید. "