صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تقدیر عبدالکریم سروش از نیرو‌های مسلح

عبدالکریم سروش با تمجید از عملکرد نیرو‌های نظامی ایران در جریان جنگ اخیر، ایستادگی سپاه و ارتش را موجب غرور ایرانیان و تحسین جهانیان دانست. او همچنین با انتقاد تند از کسانی که به گفته وی از مداخله خارجی علیه ایران حمایت کردند، آنان را «سهیم در جنایت علیه کشور» خواند و خواستار پاسخگویی‌شان شد.
کد خبر: ۱۳۷۵۶۵۱
| |
2188 بازدید

تقدیر عبدالکریم سروش از نیرو‌های مسلح؛ ایستادگی سپاه و ارتش مایه غرور ملی شد/ حامیان تجاوز به کشور باید پاسخگو باشند

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، عبدالکریم سروش، پژوهشگر و روشنفکر دینی، در اظهاراتی درباره جنگ اخیر، مقاومت نیرو‌های نظامی ایران را ستود و آن را عامل ناکامی متجاوزان و مایه افتخار ملی دانست.

بنا بر روایت جماران، سروش با اشاره به «تجاوز یک‌جانبه و همه‌جانبه» علیه ایران، گفت: «آنچه در این جنگ رخ داد، ناکامی متجاوزان بود. ایستادگی و مقاومت سپاهیان و ارتشیان ایران به‌حق موجب شگفتی و تحسین جهانیان شد و برای ما نیز احساس غرور و پیروزی به همراه آورد.»

وی افزود: «در کنار این مقاومت تحسین‌برانگیز، موضوع دیگری نیز موجب خرسندی ما شد و آن ناکامی کسانی بود که زیر سایه بیگانگان رفتند و با توجیه و بزک کردن تجاوز به ایران، آن را در قالب اقدامی بشردوستانه معرفی کردند.»

سروش با انتقاد شدید از حامیان مداخله خارجی علیه ایران اظهار داشت: «این افراد در آن جنایت‌ها سهیم هستند و اگر روزی قرار باشد به عملکرد کسی رسیدگی شود، آنان در زمره متهمان اصلی خواهند بود؛ کسانی که برای دخالت بیگانگان در امور کشور زمینه‌سازی کردند و به آنان جرأت دادند تا درباره تغییر نظام سیاسی و آسیب زدن به ایران سخن بگویند.»

او همچنین تأکید کرد: «حوادث اخیر نشان داد در ذهن دشمنان ایران چه می‌گذرد و چگونه برای ضربه زدن به کشور در کمین نشسته‌اند. از همین رو مقاومتی که در برابر چنین تهدید‌هایی صورت گرفت، شایسته تقدیر و تحسین است.»

این استاد دانشگاه در پایان، مقاومت نیرو‌های نظامی ایران را عاملی مهم در خنثی شدن اهداف مهاجمان دانست و بر ضرورت پاسداشت این ایستادگی تأکید کرد.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
عبدالکریم سروش انتقاد نیروهای مسلح سپاه تجاوز نظامی به ایران
ترامپ برای دلجویی از اسرائیل حاضر است نقشی برای آن در اقدام علیه ایران قائل شود/ ترامپ بار توافق را روی اعراب سرشکن می‌کند
هشدار دیوان محاسبات درباره مدیرعامل بازنشسته پگاه/ آقای وزیر؛ قانون را اجرا کنید
ایده ریاست جمهوری شهید رئیسی از کجا آمد ؟
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟
قطعه‌بندی گوشت مرغ ممنوع شد
استقرار نظامی رژیم صهیونیستی در غرب عراق
قلعه زیبای بابک خرمدین در آذربایجان‌شرقی+ عکس
نبرد اف چهار ایرانی با اف ۱6 آمریکایی در غرب ایران
خنده دارترین کلیپ درگیری سلطنت طلبان و حامیان ایران
پیش‌بینی قیمت دلار، طلا و سکه فردا شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۵
اعتراض روی آنتن زنده به اتصال اینترنت بین المللی!
تصاویر حمله بامدادی آمریکا به بندرعباس که سرکوب شد
لحظه کشتار عناصر داعش توسط کماندوهای روس
تصاویر تازه از لحظه ساقط شدن جنگنده آمریکا که در عروسی ثبت شد!
جلسه ترامپ با کابینه برای نهایی‌کردن توافق با ایران
ایران و آمریکا ممکن است تفاهم نامه امضا کنند ولی به توافق نهایی نرسند/ ترامپ با پیروزی سیاسی اخیر از فشار خارج شد
احتمال اعلام یک‌طرفه نهایی‌شدن توافق از سوی ترامپ
شرایط کشور عادی نیست/ سران قوا باید برای تمدید خودکار قراردادهای اجاره وارد عمل شوند
تصاویر حمله موشکی سنگین ایران در پاسخ به تعرض بامدادی آمریکا
بازگشت سردار آزمون به تیم ملی؛ معاون پزشکیان واسطه شد  (۱۶۸ نظر)
اعلام رسمی زمان وصل شدن اینترنت بین الملل  (۱۴۷ نظر)
سنت قربانی؛ از ابراهیم نبی (ع) تا خونخواری جماعت اسرائیلی!  (۱۲۰ نظر)
منابع غربی: ایران و آمریکا عصر یکشنبه توافق را اعلام می‌کنند/ ترامپ: به توافق بسیار نزدیک هستیم  (۱۰۸ نظر)
وعده رفع انسداد اینترنت تا پایان هفته  (۱۰۶ نظر)
واکنش سخنگوی دولت به اتصال اینترنت بین‌الملل  (۱۰۳ نظر)
بازگشایی اینترنت بین الملل تصویب شد  (۱۰۳ نظر)
خودرو کند رومانیایی؛ محبوب ایرانی، تندر ۹۰، ال ۹۰  (۹۵ نظر)
شرایط کشور عادی نیست/ سران قوا باید برای تمدید خودکار قراردادهای اجاره وارد عمل شوند  (۸۴ نظر)
اخبار جدید از احتمال بازگشایی اینترنت بین الملل  (۶۹ نظر)
آغاز روند بازگشایی اینترنت بین‌الملل  (۶۵ نظر)
حمله تند وزیر ارتباطات به مخالفین اتصال مجدد اینترنت  (۶۳ نظر)
خشم مجید واشقانی از بحرانی که مجری تلویزیون راه انداخت  (۶۳ نظر)
سلطان خودرو کیست و چرا اعدام نمی‌شود؟! / لطفا ما را از خرید خودروی ملی محروم کنید!  (۶۳ نظر)
حمله جنگنده‌های آمریکایی به دو قایق تندروی‌سپاه+ اسامی شهدا  (۶۲ نظر)
tabnak.ir/005lrv
tabnak.ir/005lrv