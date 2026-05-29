تقدیر عبدالکریم سروش از نیروهای مسلح
به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، عبدالکریم سروش، پژوهشگر و روشنفکر دینی، در اظهاراتی درباره جنگ اخیر، مقاومت نیروهای نظامی ایران را ستود و آن را عامل ناکامی متجاوزان و مایه افتخار ملی دانست.
بنا بر روایت جماران، سروش با اشاره به «تجاوز یکجانبه و همهجانبه» علیه ایران، گفت: «آنچه در این جنگ رخ داد، ناکامی متجاوزان بود. ایستادگی و مقاومت سپاهیان و ارتشیان ایران بهحق موجب شگفتی و تحسین جهانیان شد و برای ما نیز احساس غرور و پیروزی به همراه آورد.»
وی افزود: «در کنار این مقاومت تحسینبرانگیز، موضوع دیگری نیز موجب خرسندی ما شد و آن ناکامی کسانی بود که زیر سایه بیگانگان رفتند و با توجیه و بزک کردن تجاوز به ایران، آن را در قالب اقدامی بشردوستانه معرفی کردند.»
سروش با انتقاد شدید از حامیان مداخله خارجی علیه ایران اظهار داشت: «این افراد در آن جنایتها سهیم هستند و اگر روزی قرار باشد به عملکرد کسی رسیدگی شود، آنان در زمره متهمان اصلی خواهند بود؛ کسانی که برای دخالت بیگانگان در امور کشور زمینهسازی کردند و به آنان جرأت دادند تا درباره تغییر نظام سیاسی و آسیب زدن به ایران سخن بگویند.»
او همچنین تأکید کرد: «حوادث اخیر نشان داد در ذهن دشمنان ایران چه میگذرد و چگونه برای ضربه زدن به کشور در کمین نشستهاند. از همین رو مقاومتی که در برابر چنین تهدیدهایی صورت گرفت، شایسته تقدیر و تحسین است.»
این استاد دانشگاه در پایان، مقاومت نیروهای نظامی ایران را عاملی مهم در خنثی شدن اهداف مهاجمان دانست و بر ضرورت پاسداشت این ایستادگی تأکید کرد.