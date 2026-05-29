افشای جدیدترین فساد مالی ترامپ

سرمایه‌گذاری شرکت‌های منتسب به ترامپ اخیراً خبرساز شده تاجایی که افشای جدیدترین آن احتمالا کار دستش می‌دهد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ افشای اسناد مالی منتشرشده در ماه جاری از سوی دفتر اخلاق در دولت امریکا نشان داد حساب‌های سرمایه‌گذاری منتسب به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ سهام «دل تکنالوجیز» را در اختیار داشته‌اند.

این اسناد حاکی نشان می‌دهد بخشی از این خرید‌ها پیش از آن انجام شده که ترامپ در یکی از مراسم کاخ سفید به طور علنی از شرکت «دل» تمجید کند.

اگرچه سازمان ترامپ پس از افشای اسناد یاد شده اعلام کرد این حساب‌ها به طور مستقل از سوی نهاد‌های مالی ثالث مدیریت می‌شوند و نه خود ترامپ و نه اعضای خانواده‌اش هیچ‌یک درباره معاملات منفرد سهام دستور نمی‌دهند و در عین حال هفته گذشته جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور، در نشست خبری کاخ سفید و در پاسخ به پرسش‌ها درباره اسناد مالی ترامپ گفت: «سرمایه‌گذاری‌های رئیس‌جمهور را مشاوران مستقل مدیریت ثروت اداره می‌کنند» و ادعا‌ها درباره اینکه ترامپ شخصا معاملات منفرد سهام را هدایت می‌کند، رد کرد. او افزود: «او خودش این معاملات سهام را انجام نمی‌کند.»

برخی مفسران و منتقدان در حوزه اخلاق عمومی همچنین به معاملات سهام شرکت‌هایی مانند اینتل و پالانتیر اشاره کرده‌اند که سهامشان گاه پس از اظهارنظر‌های عمومی ترامپ یا اعلام برنامه‌های مرتبط با هزینه‌کرد دولت در حوزه فناوری، نوسان‌های تند داشته است. این درحالی است که منتقدان می‌گویند موج انتقاد‌های ایجاد شده از ترامپ و رفتار مالی او می‌تواند نهایتاً در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا کار دست هم حزبی‌هایش بدهد.

ماجرا از کجا شروع شد؟

چهارشنبه گذشته وزارت جنگ آمریکا تایید کرد: قرارداد پنج‌ساله‌ای به ارزش ۹.۷ میلیارد دلار (۸.۳ میلیارد یورو) برای تامین نیاز‌های پنتاگون به شرکت دل فدرال سیستمز، واحد دولتی‌محور شرکت دل تکنالوجیز، اعطا کرده است.

به این ترتیب شرکت دل تکنالوجیز قرارداد دفاعی ۹.۷ میلیارد دلاری معادل ۸.۳ میلیارد یورو برای تامین نرم‌افزار‌های مایکروسافت در کل ارتش آمریکا به دست آورده است؛ درست زمانی که چند هفته پس از آن که دونالد ترامپ در کاخ سفید از این شرکت حمایت علنی کرد.

در چارچوب «توافق فناوری هسته‌ای سازمانی» (CETA) که ساختار سراسری پنتاگون برای صدور مجوز و تدارک نرم‌افزار‌های مایکروسافت است، این شرکت قرار است مجوز‌های نرم‌افزاری مایکروسافت، اشتراک‌های ابری و مجوز‌های نرم‌افزار‌های نصب‌شده در محل را برای ارتش امریکا، نهاد‌های اطلاعاتی و گارد ساحلی این کشور تامین و مدیریت کند.

به‌دنبال انتشار این خبر، سهام دل تکنالوجیز که جلسه معاملاتی چهارشنبه را حدود ۳۰۵ دلار بسته بود، در معاملات پیش از گشایش بازار حدود ۵ درصد رشد کرد و به ۳۲۰ دلار رسید.

این درحالی است که شرکت یاد شده قرار بود دیروز گزارش مالی سه‌ماهه نخست امسال را منتشر کند و تحلیلگران موسسه تحقیقاتی زاکس پیش‌بینی می‌کردند درآمد آن به حدود ۳۵ میلیارد دلار (۳۰ میلیارد یورو) برسد؛ رقمی که به معنای رشد سالانه‌ای در حدود ۵۰ درصد است.

کیرستن دیویس، مدیر ارشد اطلاعات وزارت جنگ آمریکا، در کنفرانس خبری پنتاگون، به خبرنگاران گفت: برآورد می‌شود اجرای CETA با تجمیع بودجه‌های پراکنده فناوری در شاخه‌های مختلف نیرو‌های مسلح در قالب یک ساختار واحد خرید، سالانه حدود ۴۲۲ میلیون دلار (۳۶۰.۹ میلیون یورو) برای این وزارتخانه صرفه‌جویی به‌همراه داشته باشد.

این قرارداد کمتر از سه هفته پس از آن اعطا شد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در یک مراسم در کاخ سفید از آمریکایی‌ها خواست «بروید و یک کامپیوتر دل بخرید؛ عالی هستند.»

بهانه‌تراشی برای فرار از تخلف

از سوی دیگر بری تنر، سرپرست اداره اطلاعات نیروی دریایی آمریکا، در این زمینه تصریح کرد: اعطای این قرارداد در پی یک روند رقابتی انجام شده است.

تنر گفت: فروشنده‌ها بر اساس رقابت، مقایسه با قیمت‌های جدول اداره خدمات عمومی امریکا (GSA) و زنجیره کلی ارزش برای این وزارتخانه ارزیابی شدند.

لازم به یادآوری است که دل از مدت‌ها پیش شریک تجاری مایکروسافت بوده و یکی از خریداران عمده مجوز‌های ویندوز به‌شمار می‌رود. با این حال، اعطای این قرارداد در اوج دوره‌ای صورت می‌گیرد که هم‌سویی آشکار میان مایکل دل، مدیرعامل شرکت، و دولت ترامپ را نشان می‌دهد.

دسامبر سال ۲۰۲۵ بود که دل و همسرش سوزان در کنار ترامپ در کاخ سفید حاضر شدند تا یک کمک مالی ۶.۲۵ میلیارد دلاری (۵.۳ میلیارد یورو) به «حساب‌های ترامپ» (Trump Accounts)، برنامه سرمایه‌گذاری دارای معافیت مالیاتی برای کودکان که در قالب قانون «یک لایحه بزرگ و زیبا» ایجاد شده است، اعلام کنند. این تعهد قرار است برای حدود ۲۵ میلیون کودک امریکایی ۱۰ ساله و خردسال‌تر از خانوار‌هایی با درآمد میانه کمتر از ۱۵۰ هزار دلار، هر کدام ۲۵۰ دلار (۲۱۴ یورو) تامین کند و سازمان غیرانتفاعی «اینوست امریکا» که پیشگام این ابتکار است، آن را بزرگ‌ترین تعهد مالی خصوصی در تاریخ امریکا در حمایت از کودکان این کشور توصیف کرده است.

البته نکته جالب توجه این است که مایکل دل همچنین عضو شورای مشاوران ترامپ در امور علم و فناوری است؛ شورایی که در شکل‌دهی به سیاست‌گذاری عمومی در حوزه‌های اقتصاد، بهداشت عمومی، امنیت ملی، انرژی و فناوری‌های نوظهور نقش مشورتی دارد.

پنتاگون و انکار همه ماجرا

پنتاگون اعلام کرده است که انتخاب دل پس از طی یک فرایند تدارکاتی رقابتی صورت گرفته است.

با این همه، هم‌زمانی اعطای این قرارداد با تعریف و تمجید‌های علنی ترامپ از این شرکت و انتشار اسنادی که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری‌هایی با ارتباط مستقیم به دل انجام شده، احتمالا موج تازه‌ای از پرسش‌ها و انتقاد‌ها را از سوی ناظران اخلاقی و منتقدان سیاسی برمی‌انگیزد.