قیمت دلار و قیمت یورو امروز جمعه ۸ خرداد ۱۴۰۵
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز جمعه ۸ خرداد ۱۴۰۵ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که تمامی این نرخها قیمت بازار آزاد است.
بروزرسانی قیمت ارزها: جمعه 8 خرداد - 08:00
ارز
قیمت (ریال)
|دلار
|1,745,100
|یورو
|2,025,400
|درهم امارات
|475,310
|پوند انگلیس
|2,337,000
|لیر ترکیه
|38,000
|فرانک سوئیس
|2,208,500
|یوان چین
|257,400
|ین ژاپن (100 ین)
|1,094,530
|وون کره جنوبی
|1,159
|دلار کانادا
|1,258,200
|دلار استرالیا
|1,241,300
|دلار نیوزیلند
|1,027,000
|دلار سنگاپور
|1,362,600
|روپیه هند
|18,240
|روپیه پاکستان
|6,297
|دینار عراق
|1,356
|پوند سوریه
|15,165
|افغانی
|27,346
|کرون دانمارک
|270,800
|کرون سوئد
|187,400
|کرون نروژ
|187,900
|ریال عربستان
|465,050
|ریال قطر
|479,314
|ریال عمان
|4,531,700
|دینار کویت
|5,673,747
|دینار بحرین
|4,632,336
|رینگیت مالزی
|439,000
|بات تایلند
|53,230
|دلار هنگ کنگ
|222,800
|روبل روسیه
|24,460
|منات آذربایجان
|1,027,270
|درام ارمنستان
|4,740
|لاری گرجستان
|655,900
|سوم قرقیزستان
|19,960
|سامانی تاجیکستان
|188,654
|منات ترکمنستان
|500,900
