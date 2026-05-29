قیمت دلار و قیمت یورو امروز جمعه ۸ خرداد ۱۴۰۵

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز جمعه ۸ خرداد ۱۴۰۵ را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که تمامی این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است.
بروزرسانی قیمت ارزها: جمعه 8 خرداد - 08:00

ارز

قیمت (ریال)
دلار 1,745,100
یورو 2,025,400
درهم امارات 475,310
پوند انگلیس 2,337,000
لیر ترکیه 38,000
فرانک سوئیس 2,208,500
یوان چین 257,400
ین ژاپن (100 ین) 1,094,530
وون کره جنوبی 1,159
دلار کانادا 1,258,200
دلار استرالیا 1,241,300
دلار نیوزیلند 1,027,000
دلار سنگاپور 1,362,600
روپیه هند 18,240
روپیه پاکستان 6,297
دینار عراق 1,356
پوند سوریه 15,165
افغانی 27,346
کرون دانمارک 270,800
کرون سوئد 187,400
کرون نروژ 187,900
ریال عربستان 465,050
ریال قطر 479,314
ریال عمان 4,531,700
دینار کویت 5,673,747
دینار بحرین 4,632,336
رینگیت مالزی 439,000
بات تایلند 53,230
دلار هنگ کنگ 222,800
روبل روسیه 24,460
منات آذربایجان 1,027,270
درام ارمنستان 4,740
لاری گرجستان 655,900
سوم قرقیزستان 19,960
سامانی تاجیکستان 188,654
منات ترکمنستان 500,900

 

