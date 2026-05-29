قیمت سکه پارسیان امروز جمعه ۸ خرداد ۱۴۰۵
قیمت سکه پارسیان امروز جمعه ۸ خرداد ۱۴۰۵ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلیگرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
بروزرسانی: جمعه 8 خرداد
سکه پارسیان (سوت)
قیمت (ریال)
|سکه پارسیان ۰/۱۰۰
|22,430,000
|سکه پارسیان ۰/۲۰۰
|41,360,000
|سکه پارسیان ۰/۳۰۰
|60,300,000
|سکه پارسیان ۰/۴۰۰
|79,220,000
|سکه پارسیان ۰/۵۰۰
|98,150,000
|سکه پارسیان ۰/۶۰۰
|117,080,000
|سکه پارسیان ۰/۷۰۰
|136,000,000
|سکه پارسیان ۰/۸۰۰
|154,950,000
|سکه پارسیان ۰/۹۰۰
|173,870,000
|سکه پارسیان ۱/۰۰۰
|194,300,000
|سکه پارسیان ۱/۱۰۰
|213,250,000
|سکه پارسیان ۱/۲۰۰
|232,200,000
|سکه پارسیان ۱/۳۰۰
|251,100,000
|سکه پارسیان ۱/۴۰۰
|270,000,000
|سکه پارسیان ۱/۵۰۰
|289,000,000
