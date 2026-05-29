افزایش یکباره دما/ تهران به ۳۶ درجه رسید 

به گزارش تابناک به نقل از همشهری؛ کارشناس سازمان هواشناسی کشور به همشهری ‌آنلاین گفت: «امروز برای برخی نقاط در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، کردستان، ارتفاعات استان‌های زنجان، قزوین، البرز و تهران و از اواخر وقت امروز هم در گیلان و مازندران بارش رگبار باران همراه با رعد و برق و وزش باد شدید موقتی مورد انتظار است.»

شدت بارش رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقتی، در برخی نقاط خیزش گرد و خاک و در نقاط مستعد احتمال بارش تگرگ در آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، ارتفاعات استان‌های زنجان، قزوین، البرز، تهران، گیلان، مازندران و کردستان با هشدار هواشناسی سطح زرد همراه است. عدم توقف و عبور در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، احتیاط در سفرهای برون شهری، احتیاط در فعالیت‌های کوهنوردی و فعالیت‌های تفریحی نظیر طبیعت‌گردی توصیه می‌شود.

امین حسین نقشینه افزود: «شنبه علاوه بر این مناطق در استان گلستان در برخی ساعات بارندگی رخ خواهد داد. در نقاط مستعد در شمال غرب کشور نیز پدیده بارش تگرگ پیش بینی می‌شود.»

نقشینه درباره فعالیت سامانه بارشی در اوایل هفته افزود: «برای روزهای یکشنبه و دوشنبه در ارتفاعات استان‌های ساحلی خزر بارش پراکنده انتظار داریم.»

شمال گرم می‌شود

کارشناس سازمان هواشناسی کشور با اشاره به افزایش محسوس دما در کشور ادامه داد: «امروز افزایش دما در کشور به ویژه در نیمه شمالی کشور پیش‌بینی می‌شود. بیشترین مقدار افزایش دما در مازندران و گلستان بین ۱۰ تا ۱۵ درجه مورد انتظار است. بیشینه دمای امروز گرگان به ۴۷ درجه و نزدیک به دمای هوای اهواز است. بیشینه دمای ساری نیز ۴۴ درجه شده‌است.»

امروز گرم شدن محسوس هوا و افزایش مصرف حامل‌های انرژی سبب شده تا در خوزستان، جنوب ایلام، اصفهان، قم، البرز، تهران، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، سمنان و خراسان جنوبی هشدار هواشناسی سطح زرد صادر شود. مخاطرات این هشدار که به دلیل نفوذ توده هوای نسبتا گرم است، مخاطراتی مانند افزایش مصرف حامل‌های انرژی، در نواحی برف‌گیر احتمال ذوب شدن برف در قلل و جاری شدن روان آب در دامنه و پایین‌دست را شامل می‌شود.

کاهش نسبی دما از روز شنبه

با وجودی که امروز دمای هوا در شمال کشور به بیش از ۴۰ درجه رسیده‌است، سازمان هواشناسی کشور برای روز شنبه از کاهش دما خبر می‌دهد. نقشینه در این باره گفت: «روز شنبه نفوذ توده هوای خنک با جریانات شمالی روی دریای خزر به ویژه برای سواحل شمال کاهش محسوس دما ایجاد می‌کند انتظار داریم هوا در نیمه شمالی کشور کاهش نسبی پیدا کند.»

اختلال در تردد شناورهای مسافربری

دریای خزر از بعد از ظهر امروز تا شنبه و خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان تا یکشنبه مواج و متلاطم است.

امروز افزایش سرعت وزش باد و افزایش ارتفاع امواج دریا همراه با فعالیت سامانه بارشی در مناطق ساحلی و دور از ساحل استان‌های گلستان، مازندران و گیلان، در دریای خزر با هشدار هواشناسی دریایی سطح نارنجی و در مناطق ساحلی و دور از ساحل استان‌های خوزستان و بوشهر، در شمال خلیج فارس و استان‌های هرمزگان و سیستان و بلوچستان، در تنگه هرمز و دریای عمان با هشدار هواشناسی دریایی سطح زرد همراه است. در این هشدار احتمال مخاطراتی از جمله غرق شدن شناگران و غواصان، آسیب به قفس های پرورش ماهی و تورهای صیادی، اختلال در ترددهای دریایی و تردد قایق های صیادی، شناورهای سبک، اختلال در تردد شناورهای مسافربری و اختلال در فعالیت های فراساحلی وجود دارد.

خیزش گرد و خاک در ۱۶ استان

امروز و فردا در بیشتر مناطق کشور وزش باد شدید سبب خیزش گرد و خاک می‌شود. وزش باد نسبتا شدید تا شدید و در نواحی مستعد همراه با گردوخاک و احتمال انتقال گردوغبار از همسایه‌های غربی نیز با هشدار هواشناسی سطح زرد در کرمانشاه، کردستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، مرکزی، زنجان، قزوین، البرز، تهران، قم، لرستان، ایلام، نوار شرقی خراسان جنوبی و شمال سیستان و بلوچستان همراه است. در این شرایط احتمال مخاطراتی از جمله احتمال سقوط اشیاء از ارتفاعات، احتمال خسارت به سازه‌های موقت، شکستن شاخه درختان فرسوده، کاهش دید و اختلال در ترددهای جاده‌ای وجود دارد.

جمعه گرم پایتخت

در مناطق مرتفع استان تهران افزایش ابر، احتمال رگبار و رعد و برق پیش‌بینی می‌شود. افزایش باد شدید در مناطق جنوب و غرب استان تهران هم سبب خیزش گرد و خاک می‌شود. نوسانات دمایی امروز تهران ۲۴ و ۳۶ درجه است.

گزارش سازمان هواشناسی کشور همچنین نشان می‌دهد دمای میانگین کشور در یک هفته اخیر نسبت به مقایسه بلند مدت ۰.۷ درجه شده‌ است. در این مقایسه ۱۰ استان کاهش دمای زیر صفر داشته‌اند و خراسان جنوبی هیچ تغییر دمایی ثبت نکرده‌است. بیشترین افزایش دما برای استان سیستان و بلوچستان با افزایش ۱.۸ درجه‌ای و یزد با افزایش ۱.۶ درجه‌ای است. کرمانشاه کاهش دمای ۲.۵ درجه زیر صفر داشته‌است.