شهیدی که رهبر انقلاب سفارش او را کردند، کیست؟
شهید صادق زرین، از دوستان نزدیک رهبر انقلاب و از شهدای وزارت اطلاعات هستند که در روز سوم جنگ تحمیلی رمضان به فیض شهادت نائل آمدند.
کد خبر: ۱۳۷۵۵۹۶| |
23235 بازدید
به گزارش تابناک؛ شهید صادق زرین که رهبر انقلاب؛ آیت الله سیدمجتبی خامنهای به محمود کریمی مداح اهل بیت، در مراسم یادبود شهدای خانواده رهبر شهید انقلاب پیام دادند که از ایشان یاد شود از دوستان نزدیک رهبر انقلاب و از شهدای وزارت اطلاعات هستند.
وی ۴۱ سال سن داشت، اهل رشت بود که در روز سوم جنگ تحمیلی رمضان به فیض شهادت نائل آمدند.
گزارش خطا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟