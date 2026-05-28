توصیه متخصصان سرطان برای ترک چهار عادت روزانه

متخصصان سرطان‌شناسی می‌گویند با تغییر چند عادت ساده، از مصرف گوشت‌های فرآوری‌شده گرفته تا کم‌تحرکی و تنهایی، می‌توان از ۴۰ درصد سرطان‌های بزرگسالان پیشگیری کرد.
به گزارش تابناک؛ وبگاه ایتینگ وِل در گزارشی آورده است:

 

دکتر فیونا مالکومسون (Fiona Malcomson)، مشاور علمی مؤسسه تحقیقات سرطان آمریکا (AICR)، می‌گوید: تخمین زده می‌شود از هر ده مورد سرطان در بزرگسالان ۳۰ ساله و بالاتر، چهار مورد به عوامل تغییرپذیر مانند سیگار کشیدن، اضافه وزن، رژیم غذایی ناسالم، مصرف الکل و کم‌تحرکی مرتبط است؛ این یعنی با تغییر سبک زندگی می‌توان از بسیاری از موارد سرطان پیشگیری کرد.

 

۱. مصرف گوشت‌های فرآوری‌شده

 

مصرف گوشت‌های فرآوری‌شده مانند بیکن، هات‌داگ، کالباس، سوسیس و انواع گوشت‌های آماده، به‌شدت با سرطان روده بزرگ مرتبط هستند. دکتر ازکیل امانوئل (Ezekiel J. Emanuel)، متخصص سرطان‌شناسی می‌گوید: این مواد حاوی نیتریت و نیترات هستند که به دیواره دستگاه گوارش آسیب می‌زنند و باعث تغییر در دی‌اِن‌اِی می‌شوند.

 

این گوشت‌های فرآوری‌شده که اغلب در فست‌فود‌ها یافت می‌شوند، سرشار از قند و نمک هستند و می‌توانند خطر چاقی و در نتیجه سرطان را افزایش دهند.

 

۲. کمبود فیبر در رژیم غذایی

 

فیبر به‌وفور در غذا‌های گیاهی مانند لوبیا، عدس، مغزها، میوه‌ها و سبزیجات یافت می‌شود، اما بسیاری از مردم به اندازه کافی از آن مصرف نمی‌کنند. دکتر امانوئل می‌گوید: رژیم‌های کم‌فیبر با سرطان، به‌ویژه سرطان روده بزرگ، مرتبط هستند.

 

باکتری‌های مفید روده از فیبر برای تولید موادی استفاده می‌کنند که دیواره روده را تغذیه می‌کند و التهاب را کاهش می‌دهد و این به کاهش خطر سرطان کمک می‌کند.

 

۳. نشستن طولانی‌مدت

 

فعالیت بدنی خطر ابتلا به چندین سرطان از جمله سرطان سینه، کلیه، مثانه و معده را کاهش می‌دهد. دکتر کری وینترز استون (Kerri Winters-Stone)، استاد دانشگاه علوم بهداشتی اورگان، می‌گوید: کم‌تحرک‌نبودن کافی نیست؛ آنچه مهم است، فعالیت بدنی منظم و کافی است.

 

تحقیقات نشان می‌دهد افرادی که بیشترین فعالیت بدنی را داشتند، در مقایسه با افراد کم‌تحرک، ۲۶ درصد کمتر در معرض خطر سرطان قرار داشتند. پیاده‌روی حدود ۹ هزار قدم در روز می‌تواند به کاهش این خطر کمک کند.

 

۴. کناره‌گیری از جمع و تنهایی

 

دکتر وینترز استون می‌گوید: ارتباطات اجتماعی کم، باعث تنهایی می‌شود. تنهایی به افسردگی و خستگی می‌انجامد و آن هم به تغذیه نامناسب، بی‌تحرکی و انزوا، این چرخه نزولی، ختم می‌شود.

 

او می‌گوید حتی کار‌های کوچک مثل برقراری تماس چشمی و سلام‌کردن هم مهم است: این کار‌ها باعث می‌شود احساس بهتری داشته باشید و به سمت رفتار‌های مثبت بروید.

چند توصیه دیگر برای پیشگیری

 

مؤسسه تحقیقات سرطان آمریکا توصیه می‌کند:

 

وزن سالم را حفظ کنید.

مصرف نوشیدنی‌های شیرین را محدود کنید.

الکل نخورید؛ الکل دست‌کم عامل ۶ نوع سرطان است.

سراغ مکمل‌های ضد سرطان نروید؛ هیچ مدرکی نداریم که این مکمل‌ها از سرطان پیشگیری می‌کنند.

حرف آخر

 

دکتر مالکومسون می‌گوید: پیشگیری از سرطان نیاز به تغییرات بزرگ یک‌شبه ندارد. تغییرات کوچک و مداوم در طول زمان می‌توانند تفاوت چشمگیری ایجاد کنند. با این حال، سبک زندگی سالم تضمین‌کننده نیست؛ عوامل خارج از کنترل مانند ژنتیک و افزایش سن نیز در خطر ابتلا به این بیماری نقش دارند.

