تمجید عبدالکریم سروش از ایستادگی سپاه و ارتش

عبدالکریم سروش : ایستادگی سپاه و ارتش ایران، مایه غرور ما و موجب شگفتگی جهانیان شد

در کنار ایستادگی و مقاومت تحسین برانگیز نظامیان ایران، آنچه که موجب شادمانی بیشتر ما شد، سوختگی دماغ کسانی‌است که زیر سایه بیگانگان رفتند و دست ذلت و گدایی پیش آنان دراز کردند و تجاوزشان علیه میهن را بزک کردند؛ اینها در این جنایت، سهیم و متهم ردیف اول هستند که باید مجازات شوند.