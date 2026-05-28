اظهارات کایاکالاس درباره ادامه جنگ علیه ایران

سئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با توصیف وضعیت کنونی میان ایران و آمریکا به‌عنوان مرحله‌ای «بسیار خطرناک میان جنگ و صلح»، تأکید کرد هرگونه توافق میان تهران و واشنگتن باید با گفت‌وگوهای گسترده‌تر درباره امنیت منطقه‌ای همراه باشد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که هر توافق احتمالی میان ایران و آمریکا باید به مذاکرات عمیق‌تر درباره امنیت منطقه‌ای منجر شود.

وی اظهار داشت: «ایران و ایالات متحده در حال حاضر در مرحله‌ای بسیار خطرناک میان جنگ و صلح قرار دارند.»

کالاس که در قبرس سخن می‌گفت، افزود: «ادامه این جنگ به نفع هیچ‌کس نیست.»

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین درباره جنگ اوکراین تصریح کرد که اتحادیه اروپا «هرگز میانجی بی‌طرف» در این درگیری نخواهد بود.

وی تأکید کرد که اتحادیه اروپا آشکارا در کنار کی‌یف قرار دارد و از منافع خود دفاع می‌کند.

کالاس در جریان یک نشست خبری در پایان نشست غیررسمی وزیران خارجه کشور‌های عضو اتحادیه اروپا، درباره احتمال مذاکرات آینده با روسیه گفت که اتحادیه اروپا مجموعه‌ای از اصول اساسی را در هرگونه گفت‌وگوی احتمالی با مسکو مطرح خواهد کرد.

وی این اصول را شامل؛ عدم به‌رسمیت‌شناختن مناطق جدید اوکراین که به روسیه ملحق شده‌اند، خروج نیرو‌های روسیه از کشور‌های همسایه، کاهش حجم نیرو‌های مسلح روسیه، پرداخت غرامت به اوکراین و پاسخگو کردن روسیه در قبال آنچه «اقدامات تجاوزکارانه» خواند، دانست.

این اصول درحالی توسط مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بیان شده است که پیشتر کیریل دیمیتریف، نماینده ویژه رئیس‌جمهور روسیه در امور همکاری‌های سرمایه‌گذاری و اقتصادی با کشور‌های خارجی، پیش‌تر کایا کالاس را «تحریک‌کننده جنگی غیرمسئول با هوش محدود» توصیف کرده بود.