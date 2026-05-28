سپاه: جز محو رژیم صهیونیستی، منطقه روی آرامش نمی‌بیند

سپاه پاسداران با تبریک و تسلیت شهادت دو تن از فرماندهان مجاهد و غیور حماس، تاکید کرد: جز محو رژیم صهیونیستی، منطقه روی آرامش نمی‌بیند.
به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای با تبریک و تسلیت شهادت دو تن از فرماندهان مجاهد و غیور حماس (مجاهد محمد عوده "ابوعمرو" و عزالدین الحداد، معروف به "ابوصهیب"، تاکید کرد: جز محو رژیم صهیونیستی، منطقه روی آرامش نمی‌بیند و صلحی که رئیس جمهور خبیث و قمارباز آمریکا از آن حرف می‌زند جز کشتار، قتل و ترور نیست.

در بخشی از بیانیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده است: شهادت «مجاهد محمد عوده (ابوعمرو)» به همراه همسر "‌ام عمرو"و سه فرزندش «یاسر، یحیی و جمیله» در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شهر غزه و نیز شهادت «عزالدین الحداد (ابوصهیب)» از فرماندهان کتائب شهید عزالدین القسام را که نزدیک به چهار دهه با صهیونیست‌ها مبارزه کرد، بار دیگر پرده از ماهیت درنده خویی و شیطان صفتی رژیم پلید، جلاد و تروریست صهیونی کنار زد.

در این بیانیه خاطرنشان شده است: سیاهه جنایات حدود ۸ دهه‌ی رژیم جعلی و غاصب صهیونیستی بار دیگر این حقیقت را به جهان بشریت به ویژه مدعیان حقوق بشر و آزادی ملت‌ها تأکید می‌کند «جز محو این رژیم کودک کش و اهریمنی، از روی زمین، منطقه غرب آسیا روی آرامش نمی‌بیند و طرح‌های موسوم به صلحی که رئیس‌جمهور خبیث و قمارباز آمریکا از آن حرف می‌زند، جز کشتار، قتل و ترور نیست.»

این بیانیه با اشاره به ایستادگی مردم مظلوم غزه و رزمندگان حماس، تصریح کرد: شهادت این فرماندهان سرافراز نه تنها مقاومت را تضعیف نخواهد کرد، بلکه باعث تداوم جهاد تا آزادی فلسطین و قدس شریف خواهد شد.

در پایان این بیانیه با تبریک و تسلیت شهادت فرماندهان غیور مقاومت اسلامی فلسطین بر حمایت همه‌جانبه ایران اسلامی و سپاه مقتدر مردمی سپاه از محور مقاومت و و عزم ایمانی، اعتقادی و پایان ناپذیر پاسداران انقلاب برای تنبیه غاصبان قدس شریف و حامیان آنان تأکید شده است.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهادت فرماندهان رژیم صهیونیستی کشتار ترور مقاومت
