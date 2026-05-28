قلعه بابک خرمدین از جا‌های دیدنی ایران و آذربایجان شرقی است که در منطقه ارسباران قرار گرفته و بابک خرمدین یکی از معروف‌ترین سردار‌های ایرانی به‌مدت ۲۰ سال در آن زندگی می‌کرده است.

به گزارش تابناک، قلعه بابک خرمدین از جا‌های دیدنی ایران و آذربایجان شرقی است که در منطقه ارسباران قرار گرفته و بابک خرمدین یکی از معروف‌ترین سردار‌های ایرانی به‌مدت ۲۰ سال در آن زندگی می‌کرده است.

این قلعه با نام‌های دیگری مانند قلعه جمهور و قلعه بذ هم شناخته می‌شود. بابک خرمدین یک سردار شجاع ایرانی بود که در زمان خلفای عباسی، با رهبری جنبش سرخ‌جامگان بر علیه ظلم و ستم آن‌ها قیام کرد. این مبارزه حدود ۲۲ سال طول کشید و در این مدت قلعه بابک محل امنی برای پناه گرفتن بابک و یارانش بود. اگر چه مقاومت بابک و سرخ‌جامگان در مقابل خلفای عباسی با خیانت عده‌ای به پایان رسید اما فداکاری‌های آن‌ها، تا همیشه در تاریخ ماندگار شد.