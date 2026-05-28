قلعه زیبای بابک خرمدین در آذربایجان‌شرقی+ عکس

قلعه بابک خرمدین از جا‌های دیدنی ایران و آذربایجان شرقی است که در منطقه ارسباران قرار گرفته و بابک خرمدین یکی از معروف‌ترین سردار‌های ایرانی به‌مدت ۲۰ سال در آن زندگی می‌کرده است.
تصاویری از قلعه زیبای بابک خرمدین در آذربایجان‌شرقی

به گزارش تابناک، قلعه بابک خرمدین از جا‌های دیدنی ایران و آذربایجان شرقی است که در منطقه ارسباران قرار گرفته و بابک خرمدین یکی از معروف‌ترین سردار‌های ایرانی به‌مدت ۲۰ سال در آن زندگی می‌کرده است.

 این قلعه با نام‌های دیگری مانند قلعه جمهور و قلعه بذ هم شناخته می‌شود. بابک خرمدین یک سردار شجاع ایرانی بود که در زمان خلفای عباسی، با رهبری جنبش سرخ‌جامگان بر علیه ظلم و ستم آن‌ها قیام کرد. این مبارزه حدود ۲۲ سال طول کشید و در این مدت قلعه بابک محل امنی برای پناه گرفتن بابک و یارانش بود. اگر چه مقاومت بابک و سرخ‌جامگان در مقابل خلفای عباسی با خیانت عده‌ای به پایان رسید اما فداکاری‌های آن‌ها، تا همیشه در تاریخ ماندگار شد.

