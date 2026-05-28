اعلام جزئیات اولین یادبود شهدای خانوادۀ امام شهید
آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) که پیشتر از سوی رهبر شهید بهعنوان «قبلۀ تهران» نامیده شده بود، با نظر مقام معظم رهبری و بیت معزز شهید، میزبان اولین مراسم رسمی یادبود شهدا خواهد بود.
این مراسمِ مردمی، در فضایی مشابه روضههای حسینیه امام خمینی(ره) برگزار میگردد و شامل برنامههای معنوی همچون قرائت کلامالله مجید، سخنرانی خطبا و مرثیهسرایی ذاکران اهلبیت (ع) است.
جزئیات برنامههای این مراسم در دو روز پایانی هفته:
برنامه روز پنجشنبه ۷ خرداد
سخنران: حجتالاسلام علیرضا پناهیان
مداحان: محمود کریمی، محمدرضا طاهری و حنیف طاهری
برنامه روز جمعه ۸ خرداد
سخنران: حجتالاسلام حامد کاشانی
مداحان: محمود کریمی، سعید حدادیان، میثم مطیعی، محمدحسین پویانفر و حسین طاهری
