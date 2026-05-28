اعلام جزئیات اولین یادبود شهدای خانوادۀ امام شهید





به گزارش تابناک؛ آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) که پیش‌تر از سوی رهبر شهید به‌عنوان «قبلۀ تهران» نامیده شده بود، با نظر مقام معظم رهبری و بیت معزز شهید، میزبان اولین مراسم رسمی یادبود شهدا خواهد بود.​



این مراسمِ مردمی، در فضایی مشابه روضه‌های حسینیه امام خمینی(ره) برگزار می‌گردد و شامل برنامه‌های معنوی همچون قرائت کلام‌الله مجید، سخنرانی خطبا و مرثیه‌سرایی ذاکران اهل‌بیت (ع) است.



​جزئیات برنامه‌های این مراسم در دو روز پایانی هفته:​



برنامه روز پنجشنبه ۷ خرداد

​سخنران: حجت‌الاسلام علیرضا پناهیان

​مداحان: محمود کریمی، محمدرضا طاهری و حنیف طاهری​



برنامه روز جمعه ۸ خرداد

​سخنران: حجت‌الاسلام حامد کاشانی

​مداحان: محمود کریمی، سعید حدادیان، میثم مطیعی، محمدحسین پویان‌فر و حسین طاهری