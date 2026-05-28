ترامپ مانع تحقیقات کیفری علیه جانشین مادورو شد

رسانه آمریکایی به نقل از مقام‌های فعلی و سابق ایالات متحده گزارش داد دولت «دونالد ترامپ» به‌طور محرمانه از دادستان‌های فدرال در میامی خواسته است از پیگیری تحقیقات کیفری علیه «دلسی رودریگز» رئیس‌جمهور موقت ونزوئلا خودداری کنند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از مقام‌های فعلی و سابق آمریکایی گزارش داد دولت «دونالد ترامپ» به‌صورت محرمانه به دادستان‌های فدرال در میامی دستور داده است از پیگیری تحقیقات کیفری علیه «دلسی رودریگز» رئیس‌جمهور موقت ونزوئلا خودداری کنند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، بر اساس این گزارش، هنوز مشخص نیست که آیا دادستان‌ها رودریگز را به ارتکاب جرمی مرتبط کرده بودند یا تحقیقات به سمت صدور کیفرخواست علیه او پیش می‌رفت یا خیر. با این حال، سخنگوی وزارت دادگستری آمریکا در ایمیلی مدعی شد: «هیچ‌گاه تحقیقی درباره او وجود نداشت که بخواهد متوقف شود.»

آسوشیتدپرس همچنین نوشت اسناد اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا که اوایل سال جاری به دست این خبرگزاری رسیده، نشان می‌دهد نام رودریگز دست‌کم از سال ۲۰۱۸ در رادار نهادهای فدرال آمریکا قرار داشته است، هرچند او مانند برخی مقام‌های ارشد دیگر ونزوئلا هرگز در آمریکا متهم یا محاکمه نشده است.

به گفته یکی از مقام‌های آمریکایی، دستور توقف بررسی‌ها با هدف جلوگیری از آسیب دیدن تلاش‌های دولت ترامپ برای «ثبات‌بخشی» به ونزوئلا پس از ربایش «نیکلاس مادورو» صادر شده است. این مقام همچنین گفت مشخص نیست کاخ سفید مستقیماً در این تصمیم دخالت داشته یا خیر.

یکی از مقام‌های سابق آمریکایی نیز به آسوشیتدپرس گفت: «به همه گفته شده کنار بکشند.»

طبق این گزارش، کاهش فشارهای قضایی علیه رودریگز همزمان با تلاش دولت ترامپ برای همکاری با او جهت تثبیت اوضاع ونزوئلا و گشودن مسیر سرمایه‌گذاری آمریکا در این کشور صورت گرفته است.

ترامپ نیز اندکی پس از انتقال مادورو و همسرش به نیویورک برای مواجهه با اتهامات فدرال مرتبط با مواد مخدر، از رودریگز به عنوان «فردی فوق‌العاده» یاد کرده بود. مادورو و همسرش اتهامات مطرح‌شده را رد کرده‌اند.

آسوشیتدپرس افزود آمریکا در ماه‌های اخیر تحریم‌های اعمال‌شده علیه رودریگز را لغو کرده و او را به عنوان تنها رئیس دولت ونزوئلا به رسمیت شناخته است؛ اقدامی که به او اجازه داده روابط خود را با بانک‌های غربی احیا کند و همکاری گسترده‌تری با سرمایه‌گذاران آمریکایی فعال در حوزه نفت داشته باشد.

در ادامه این گزارش آمده است که اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا طی سال‌های اخیر اطلاعات گسترده‌ای درباره رودریگز جمع‌آوری کرده و اتهاماتی از قاچاق مواد مخدر تا قاچاق طلا درباره او مطرح شده بود. یکی از منابع محرمانه این اداره در سال ۲۰۲۱ مدعی شده بود رودریگز از هتل‌هایی در جزیره «مارگاریتا» برای پولشویی استفاده می‌کند.

آسوشیتدپرس همچنین نوشت توقف تحقیقات درباره رودریگز همزمان با کاهش فشارهای قضایی آمریکا علیه «گوستاوو پترو» رئیس‌جمهور کلمبیا صورت گرفته است. به نوشته این رسانه، مقام‌های آمریکایی اخیراً به دولت کلمبیا اطمینان داده‌اند پترو با اتهامی در آمریکا مواجه نیست.
 

