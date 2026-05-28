قیمت سکه و طلا امروز ۷ خرداد ۱۴۰۵

قیمت سکه و قیمت طلا برای امروز پنجشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۵ منتشر شد.
به گزارش تابناک؛  قیمت سکه و قیمت طلا امروز پنجشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید.

علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.

 

عنوان نرخ

قیمت (ریال)
طلا

طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰

 ۱۸۱,۷۹۳,۰۰۰

طلای ۲۴ عیار

 ۲۴۲,۳۸۸,۰۰۰

طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰

 ۱۷۹,۳۶۹,۰۰۰

طلای دست دوم

 ۱۷۹,۳۶۸,۸۰۰

آبشده کمتر از کیلو

 ۷۸۸,۴۹۰,۰۰۰

مثقال طلا

 ۷۸۷,۵۵۰,۰۰۰

انس طلا

 ۴,۵۱۸.۹۱
سکه

سکه امامی تک فروشی

 ۱,۸۴۰,۱۰۰,۰۰۰

سکه بهار آزادی تک فروشی 

 ۱,۷۸۶,۱۰۰,۰۰۰

نیم سکه تک فروشی

 ۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰

ربع سکه تک فروشی

 ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰

سکه گرمی تک فروشی

 ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰

تمام سکه (قبل ۸۶)

 ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰

نیم سکه (قبل ۸۶)

 ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰

ربع سکه (قبل ۸۶)

 ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
حباب

حباب سکه امامی

 ۵,۲۴۰,۰۰۰

حباب سکه بهار آزادی

 ۵۵,۲۴۰,۰۰۰

حباب نیم سکه

 ۲۲,۶۴۰,۰۰۰

حباب ربع سکه

 ۶۶,۳۰۰,۰۰۰

حباب سکه گرمی

 ۴۹,۳۷۰,۰۰۰
 
