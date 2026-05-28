قیمت سکه و طلا امروز ۷ خرداد ۱۴۰۵
قیمت سکه و قیمت طلا برای امروز پنجشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۵ منتشر شد.
به گزارش تابناک؛ قیمت سکه و قیمت طلا امروز پنجشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید.
علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
عنوان نرخ
قیمت (ریال)
|طلا
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰
|۱۸۱,۷۹۳,۰۰۰
طلای ۲۴ عیار
|۲۴۲,۳۸۸,۰۰۰
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰
|۱۷۹,۳۶۹,۰۰۰
طلای دست دوم
|۱۷۹,۳۶۸,۸۰۰
آبشده کمتر از کیلو
|۷۸۸,۴۹۰,۰۰۰
مثقال طلا
|۷۸۷,۵۵۰,۰۰۰
انس طلا
|۴,۵۱۸.۹۱
|سکه
سکه امامی تک فروشی
|۱,۸۴۰,۱۰۰,۰۰۰
سکه بهار آزادی تک فروشی
|۱,۷۸۶,۱۰۰,۰۰۰
نیم سکه تک فروشی
|۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰
ربع سکه تک فروشی
|۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰
سکه گرمی تک فروشی
|۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰
تمام سکه (قبل ۸۶)
|۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰
نیم سکه (قبل ۸۶)
|۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰
ربع سکه (قبل ۸۶)
|۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
|حباب
حباب سکه امامی
|۵,۲۴۰,۰۰۰
حباب سکه بهار آزادی
|۵۵,۲۴۰,۰۰۰
حباب نیم سکه
|۲۲,۶۴۰,۰۰۰
حباب ربع سکه
|۶۶,۳۰۰,۰۰۰
حباب سکه گرمی
|۴۹,۳۷۰,۰۰۰
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟