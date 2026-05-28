صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

رئیس جمهوری سابق یمن درگذشت

عبدربه منصور هادی رئیس جمهوری سابق یمن به دلیل بیماری درگذشت.
کد خبر: ۱۳۷۵۵۲۰
| |
2839 بازدید
رئیس جمهوری سابق یمن درگذشت

او دومین رئیس جمهوری تاریخ یمن بعد از اتحاد شمال و جنوب است. وی بعد از استعفای اجباری علی عبدالله صالح رئیس جمهوری وقت یمن در اثر اعتراضات بهار عربی در سال 2012، به این سمت رسید.

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ در سال 2015 به دنبال حمله حوثی های یمن به صنعا ، او به شهر عدن گریخت و ریاست دولت یمن در این شهر را برعهده گرفت در حالی که حوثی ها / انصار الله یمن در صنعا دولت موازی را تشکیل دادند.

گفتنی است؛ او از سال 2015 تا 2022 ریاست دولت یمن (مورد حمایت عربستان سعودی) را برعهده داشت. انصار الله /حوثی ها می گویند او سال 2015 استعفا کرد و دیگر رئیس جمهوری قانونی کشور نبود.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
عبدربه منصور هادی یمن درگذشت
ترامپ برای دلجویی از اسرائیل حاضر است نقشی برای آن در اقدام علیه ایران قائل شود/ ترامپ بار توافق را روی اعراب سرشکن می‌کند
هشدار دیوان محاسبات درباره مدیرعامل بازنشسته پگاه/ آقای وزیر؛ قانون را اجرا کنید
ایده ریاست جمهوری شهید رئیسی از کجا آمد ؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تسلط دولت مستعفی یمن بر کل استان عدن
پیام تهدیدآمیز بن سلمان به رئیس‌جمهور مستعفی یمن
ارتش یمن بخش‌های وسیعی از استان البیضا را آزاد کرد
درگذشت غیر منتظره بازیکن بسکتبال مهرام
آیت الله نورالله شاه آبادی درگذشت
دیدار پرتنش منصورهادی و معاون وزیر دفاع سعودی
یونیسف: ۱۰ هزار کودک فربانی جنگ یمن شدند
مدیرعامل بنیاد بیماری‌های نادر ایران درگذشت
درگذشت کارگردان مطرح در ۷۵ سالگی
حمله هوایی امارات به دولت هادی در یمن
واکنش عربستان به برکناری منصور هادی
عکس| الناز رکابی عزادار شد
منصور هادی ادعاهای واهی علیه ایران را تکرار کرد
ماموریت سازمان ملل در یمن یکسال دیگر تمدید شد
آیا یمن در آستانه کودتاست؟
حسین دیلم کتولی درگذشت
ائتلاف سعودی به نقض آتش بس در یمن ادامه می‌دهد
مسن‌ترین فوتبالیست ایران درگذشت
اعتراضات مردمی علیه ائتلاف سعودی در جنوب یمن
یزدانی خرم درگذشت
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟
بازگشت سردار آزمون به تیم ملی؛ معاون پزشکیان واسطه شد  (۱۶۸ نظر)
اعلام رسمی زمان وصل شدن اینترنت بین الملل  (۱۴۷ نظر)
سنت قربانی؛ از ابراهیم نبی (ع) تا خونخواری جماعت اسرائیلی!  (۱۲۰ نظر)
منابع غربی: ایران و آمریکا عصر یکشنبه توافق را اعلام می‌کنند/ ترامپ: به توافق بسیار نزدیک هستیم  (۱۰۸ نظر)
وعده رفع انسداد اینترنت تا پایان هفته  (۱۰۶ نظر)
واکنش سخنگوی دولت به اتصال اینترنت بین‌الملل  (۱۰۳ نظر)
بازگشایی اینترنت بین الملل تصویب شد  (۱۰۳ نظر)
خودرو کند رومانیایی؛ محبوب ایرانی، تندر ۹۰، ال ۹۰  (۹۴ نظر)
شرایط کشور عادی نیست/ سران قوا باید برای تمدید خودکار قراردادهای اجاره وارد عمل شوند  (۷۹ نظر)
زمان تصویب رفع انسداد اينترنت اعلام شد  (۷۱ نظر)
اخبار جدید از احتمال بازگشایی اینترنت بین الملل  (۶۹ نظر)
آغاز روند بازگشایی اینترنت بین‌الملل  (۶۵ نظر)
حمله تند وزیر ارتباطات به مخالفین اتصال مجدد اینترنت  (۶۳ نظر)
خشم مجید واشقانی از بحرانی که مجری تلویزیون راه انداخت  (۶۳ نظر)
حمله جنگنده‌های آمریکایی به دو قایق تندروی‌سپاه+ اسامی شهدا  (۶۲ نظر)
tabnak.ir/005lpo
tabnak.ir/005lpo