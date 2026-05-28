رئیس جمهوری سابق یمن درگذشت

او دومین رئیس جمهوری تاریخ یمن بعد از اتحاد شمال و جنوب است. وی بعد از استعفای اجباری علی عبدالله صالح رئیس جمهوری وقت یمن در اثر اعتراضات بهار عربی در سال 2012، به این سمت رسید.

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ در سال 2015 به دنبال حمله حوثی های یمن به صنعا ، او به شهر عدن گریخت و ریاست دولت یمن در این شهر را برعهده گرفت در حالی که حوثی ها / انصار الله یمن در صنعا دولت موازی را تشکیل دادند.

گفتنی است؛ او از سال 2015 تا 2022 ریاست دولت یمن (مورد حمایت عربستان سعودی) را برعهده داشت. انصار الله /حوثی ها می گویند او سال 2015 استعفا کرد و دیگر رئیس جمهوری قانونی کشور نبود.