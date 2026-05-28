شکایت سنگین ترامپ علیه والاستریت ژورنال
دونالد ترامپ رئیسجمهوری ایالات متحده، روز چهارشنبه(۶ خرداد) شکایت افترای خود را با مطالبه دستکم ۱۰ میلیارد دلار خسارت علیه روزنامه والاستریت ژورنال دوباره ثبت کرد. این اقدام پس از آن انجام شد که یک قاضی نسخه قبلی شکایت را به دلیل نقصهای حقوقی رد کرده بود.
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ این شکایت یکی از چندین موردی است که ترامپ با توسل به اختیارات شخصی خود علیه سازمانهای خبری مطرح کرده است، و بخشی از آن چیزی است که منتقدان میگویند یک کمپین فشار گستردهتر علیه رسانهها است.
در این شکایت آمده است که روزنامه متعلق به روپرت مرداک با انتشار گزارشی درباره یک کارت تبریک تولد خطاب به جفری اپستین، مجرم جنسی متوفی، که گفته شده امضای ترامپ را داشته، به اعتبار او لطمه زده است. ترامپ و وکلای او ادعا کردهاند این کارت جعلی است، حتی با وجود آنکه توسط قانونگذاران در حال بررسی پرونده اپستین منتشر شده است.
ترامپ بر اساس نسخه اصلاحشده این شکایت، همچنان خواستار دستکم ۱۰ میلیارد دلار غرامت است؛ همان رقمی که پیشتر نیز مطالبه کرده بود.
وکلای ترامپ در متن شکایت اصلاحشده نوشتند: در زمان انتشار، متهمان نسبت به درستی اظهارات افتراآمیز بیتوجهی کردهاند و یا عمدا از کشف حقیقت خودداری کردهاند.
این شکایت که در دادگاه فدرال میامی ثبت شده، روپرت مرداک، شرکت داو جونز، شرکت نیوز کورپ و مدیرعامل آن رابرت تامسون، به همراه دو خبرنگار والاستریت ژورنال، خدیجه صفدر و جوزف پالازولو را به عنوان متهمان نام برده و ادعا میکند که آنها به ترامپ افترا زده و باعث وارد شدن «آسیب مالی و اعتباری شدید» به او شدهاند. رئیسجمهوری ایالات متحده پیشتر نیز علیه رسانهها طرح شکایت کرده و خواستار غرامت شده بود.
به گزارش ایرنا، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از شبکه بیبیسی انگلیس شکایت کرد و خواستار دریافت خسارتی به مبلغ ۱۰ میلیارد دلار شد.
ترامپ در شکوائیهای که در دادگاهی فدرال در شهر میامی ایالت فلوریدا ثبت شد، بیبیسی را به ۲ فقره اتهام متهم کرد و برای هر کدام خواستار دریافت پنج میلیارد دلار خسارت شد. وی بیبیسی را به افترا و نقض «قانون رویکردهای فریبکارانه و غیرمنصفانه تجاری فلوریدا» متهم کرد.
در این شکوائیه، بیبیسی به تولید «تصویری نادرست، افتراآمیز، فریبکارانه، تحقیرآمیز، فتنهانگیز و بدخواهانه از رئیس جمهور ترامپ» در یک مستند متهم شده بود.