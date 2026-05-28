مسافران شمال غافلگیر می شوند!
روز جمعه (۸ خرداد)، با ورود سامانه بارشی جدید از شمالغرب کشور، در سواحل دریای خزر شاهد رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید خواهیم بود.
به گزارش تابناک به نقل از هواشناسی، مسافران و گردشگرانی که برای آخر هفته راهی استانهای مازندران، گیلان، گلستان، اردبیل و آذربایجان شرقی شدهاند، باید تحولات جوی را جدی بگیرند. بر اساس پیشبینیها، هوا تا قبل از ظهر جمعه گرم و مطبوع است، اما از عصر جمعه ورق برمیگردد.
محمد اصغری، کارشناس هواشناسی هشدار داده است که از عصر جمعه، توده هوای خنک و مرطوب وارد منطقه میشود و با خود رگبار باران، رعد و برق، تگرگ و وزش باد شدید به همراه میآورد. این وضعیت تا روز یکشنبه ادامه خواهد داشت.
نکات ایمنی مهم برای مسافران:
بهترین زمان برای بازگشت از سفر، قبل از ظهر روز جمعه است. از عصر جمعه تا روز شنبه، خطر رانش کوه و پرتاب سنگ در گردنهها بسیار جدی است. صعود به ارتفاعات در روزهای جمعه تا یکشنبه به دلیل خطر صاعقه اکیداً ممنوع اعلام شده است.
شرایط دریای خزر نیز بحرانی خواهد بود. دریا تا عصر روز یکشنبه به شدت متلاطم است و ارتفاع موج به ۵ متر میرسد. تمامی فعالیتهای دریایی از جمله شنا، قایقرانی و تردد شناورهای کوچک باید متوقف شود.