تهران رکورد گرمای بهار را می‌شکند

مدیرکل هواشناسی استان تهران، ضمن اشاره به آخرین خروجی مدل‌های پیشیابی هواشناسی، از افزایش نسبی دمای هوا در استان تهران طی روزهای پنجشنبه و جمعه خبر داد.
حمیدرضا خورشیدی، ضمن اشاره به آخرین خروجی مدلهای پیشیابی هواشناسی، از افزایش نسبی دمای هوا در استان تهران طی روزهای پنجشنبه و جمعه (۷ و ۸ خرداد ۱۴۰۵) خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ وی در ادامه اظهار داشت: بر اساس داده‌های موجود، گرمترین روز بهار تا پایان هفته جاری احتمالاً روز جمعه باشد؛ هرچند به دلیل ناپایداری‌های احتمالی در ساعات پایانی روز جمعه، وقوع نوسانات دمایی دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی استان تهران در پایان از شهروندان خواست برای آگاهی از آخرین تغییرات و هشدارهای احتمالی، به‌روزرسانی‌های سامانه هواشناسی استان را به طور مستمر رصد کنند.

