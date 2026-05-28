کره شمالی درخواست آمریکا را رد کرد

سخنگوی وزارت خارجه کره‌ شمالی گفت که تلاش‌های آمریکا و شرکایش برای اعمال فشار بر پیونگ‌یانگ، تنها عزم این کشور برای دفاع از خود را تقویت می‌کند.

یک سخنگوی وزارت خارجه کره‌ شمالی امروز تاکید کرد که پیونگ‌یانگ هرگز با خلع سلاح هسته‌ای به‌رغم درخواست‌های ایالات متحده و شرکایش موافقت نخواهد کرد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ او این اظهارنظر را در واکنش به بیانیه مشترک وزرای خارجه کشورهای «کوآد» (هند، استرالیا، آمریکا و ژاپن) مطرح کرد که از کره‌ شمالی خواستند برنامه‌های هسته‌ای و موشکی خود را رها کند.

به گفته این دیپلمات ارشد کره‌ای، «تلاش‌های آمریکا و شرکای کوآد برای اعمال فشار بر پیونگ‌یانگ تنها عزم این کشور را برای دفاع مداوم از حقوق حاکمیتی و منافع امنیتی خود تقویت می‌کند».

سخنگوی وزارت خارجه کره‌ شمالی این گروه چهارگانه را «ابزاری سیاسی و دیپلماتیک در خدمت اجرای استراتژی تسلط آمریکا در جهان تک‌قطبی» توصیف کرد و گفت اظهارات گروه به رهبری آمریکا درباره خلع سلاح، بخشی از سیاست خصمانه‌ای است که به‌منظور پوشاندن برنامه‌های واشنگتن در جهت گسترش حضور نظامی در منطقه آسیا-اقیانوسیه دنبال می‌شود.

به گفته این مقام کره‌ای، چنین اقداماتی، صلح و ثبات در منطقه را تضعیف می‌کند.

سفیر و نماینده دائم کره شمالی در سازمان ملل متحد کیم سونگ هم اخیرا در بیانیه‌ای تند و صریح اعلام کرد که پیونگ‌یانگ «به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی» به معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) نمی‌پیوندد و وضعیت این کشور به عنوان یک کشور مجهز به سلاح اتمی «تغییرناپذیر» است.