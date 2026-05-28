صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

کره شمالی درخواست آمریکا را رد کرد

سخنگوی وزارت خارجه کره‌ شمالی گفت که تلاش‌های آمریکا و شرکایش برای اعمال فشار بر پیونگ‌یانگ، تنها عزم این کشور برای دفاع از خود را تقویت می‌کند.
کد خبر: ۱۳۷۵۴۹۴
| |
4824 بازدید
|
۱
کره شمالی درخواست آمریکا را رد کرد

یک سخنگوی وزارت خارجه کره‌ شمالی امروز تاکید کرد که پیونگ‌یانگ هرگز با خلع سلاح هسته‌ای به‌رغم درخواست‌های ایالات متحده و شرکایش موافقت نخواهد کرد. 

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ او این اظهارنظر را در واکنش به بیانیه مشترک وزرای خارجه کشورهای «کوآد» (هند، استرالیا، آمریکا و ژاپن) مطرح کرد که از کره‌ شمالی خواستند برنامه‌های هسته‌ای و موشکی خود را رها کند.

به گفته این دیپلمات ارشد کره‌ای، «تلاش‌های آمریکا و شرکای کوآد برای اعمال فشار بر پیونگ‌یانگ تنها عزم این کشور را برای دفاع مداوم از حقوق حاکمیتی و منافع امنیتی خود تقویت می‌کند».

سخنگوی وزارت خارجه کره‌ شمالی این گروه چهارگانه را «ابزاری سیاسی و دیپلماتیک در خدمت اجرای استراتژی تسلط آمریکا در جهان تک‌قطبی» توصیف کرد و گفت اظهارات گروه به رهبری آمریکا درباره خلع سلاح، بخشی از سیاست خصمانه‌ای است که به‌منظور پوشاندن برنامه‌های واشنگتن در جهت گسترش حضور نظامی در منطقه آسیا-اقیانوسیه دنبال می‌شود.

به گفته این مقام کره‌ای، چنین اقداماتی، صلح و ثبات در منطقه را تضعیف می‌کند.

سفیر و نماینده دائم کره شمالی در سازمان ملل متحد کیم سونگ هم اخیرا در بیانیه‌ای تند و صریح اعلام کرد که پیونگ‌یانگ «به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی» به معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) نمی‌پیوندد و وضعیت این کشور به عنوان یک کشور مجهز به سلاح اتمی «تغییرناپذیر» است. 

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
تسلیحات هسته ای کره شمالی آمریکا نشست کوآد خلع سلاح اتمی پیونگ یانگ
ترامپ برای دلجویی از اسرائیل حاضر است نقشی برای آن در اقدام علیه ایران قائل شود/ ترامپ بار توافق را روی اعراب سرشکن می‌کند
هشدار دیوان محاسبات درباره مدیرعامل بازنشسته پگاه/ آقای وزیر؛ قانون را اجرا کنید
ایده ریاست جمهوری شهید رئیسی از کجا آمد ؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
کره شمالی دومین موشک کروز را شلیک کرد
آمریکا به زودی تسلیحات اتمی در کره جنوبی مستقر کند
واکنش پیونگ‌یانگ به تهدید سال نوی سئول
نمایشگاه تجهیزات دفاعی کره شمالی
واشنگتن و سئول از کره شمالی جاسوسی کرده‌اند
عکس: زندگی روزمره مردم کره شمالی
تشکیل کارگروه خلع سلاح اتمی از سوی آمریکا بدون حضور کره شمالی
آزمایش یک موشک بالستیک توسط کره‌شمالی
بلینکن خواستار تعامل دیپلماتیک با کره شمالی شد
رهبر کره شمالی دستور جنگی صادر کرد
کره شمالی یک موشک‌انداز چندمنظوره را آزمایش کرد
پیونگ یانگ تمایلی برای مذاکره با واشنگتن ندارد
کره شمالی: آمریکا در پی دسیسه‌چینی علیه ماست
پیونگ یانگ بار دیگر پنتاگون را غافلگیر کرد
هشدار پیونگ یانگ به ترامپ
افزایش ۲ برابری صادرات چین به کره شمالی
واکنش عجیب رسانه‌ای‌ به وضعیت جسمانی اون
کره شمالی انتقاد از ما برای تسلیحات هسته‌ای ممنوع!
قرنطینه ۵ روزه پیونگ‌یانگ با شیوع بیماری‌ تنفسی
رهبر کره شمالی مرده است؟! / چرا هیچ واکنش رسمی از سوی پیونگ یانگ انجام نشده است؟ کره جنوبی: «کیم جونگ اون» زنده است!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱۵
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
15
4
پاسخ
بالاخره نوبت کره شمالی هم خواهد رسید...
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟
بازگشت سردار آزمون به تیم ملی؛ معاون پزشکیان واسطه شد  (۱۶۸ نظر)
اعلام رسمی زمان وصل شدن اینترنت بین الملل  (۱۴۷ نظر)
سنت قربانی؛ از ابراهیم نبی (ع) تا خونخواری جماعت اسرائیلی!  (۱۲۰ نظر)
منابع غربی: ایران و آمریکا عصر یکشنبه توافق را اعلام می‌کنند/ ترامپ: به توافق بسیار نزدیک هستیم  (۱۰۸ نظر)
وعده رفع انسداد اینترنت تا پایان هفته  (۱۰۶ نظر)
واکنش سخنگوی دولت به اتصال اینترنت بین‌الملل  (۱۰۳ نظر)
بازگشایی اینترنت بین الملل تصویب شد  (۱۰۳ نظر)
خودرو کند رومانیایی؛ محبوب ایرانی، تندر ۹۰، ال ۹۰  (۹۴ نظر)
شرایط کشور عادی نیست/ سران قوا باید برای تمدید خودکار قراردادهای اجاره وارد عمل شوند  (۷۹ نظر)
زمان تصویب رفع انسداد اينترنت اعلام شد  (۷۱ نظر)
اخبار جدید از احتمال بازگشایی اینترنت بین الملل  (۶۹ نظر)
آغاز روند بازگشایی اینترنت بین‌الملل  (۶۵ نظر)
حمله تند وزیر ارتباطات به مخالفین اتصال مجدد اینترنت  (۶۳ نظر)
خشم مجید واشقانی از بحرانی که مجری تلویزیون راه انداخت  (۶۳ نظر)
حمله جنگنده‌های آمریکایی به دو قایق تندروی‌سپاه+ اسامی شهدا  (۶۲ نظر)
tabnak.ir/005lpO
tabnak.ir/005lpO