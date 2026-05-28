کره شمالی درخواست آمریکا را رد کرد
یک سخنگوی وزارت خارجه کره شمالی امروز تاکید کرد که پیونگیانگ هرگز با خلع سلاح هستهای بهرغم درخواستهای ایالات متحده و شرکایش موافقت نخواهد کرد.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ او این اظهارنظر را در واکنش به بیانیه مشترک وزرای خارجه کشورهای «کوآد» (هند، استرالیا، آمریکا و ژاپن) مطرح کرد که از کره شمالی خواستند برنامههای هستهای و موشکی خود را رها کند.
به گفته این دیپلمات ارشد کرهای، «تلاشهای آمریکا و شرکای کوآد برای اعمال فشار بر پیونگیانگ تنها عزم این کشور را برای دفاع مداوم از حقوق حاکمیتی و منافع امنیتی خود تقویت میکند».
سخنگوی وزارت خارجه کره شمالی این گروه چهارگانه را «ابزاری سیاسی و دیپلماتیک در خدمت اجرای استراتژی تسلط آمریکا در جهان تکقطبی» توصیف کرد و گفت اظهارات گروه به رهبری آمریکا درباره خلع سلاح، بخشی از سیاست خصمانهای است که بهمنظور پوشاندن برنامههای واشنگتن در جهت گسترش حضور نظامی در منطقه آسیا-اقیانوسیه دنبال میشود.
به گفته این مقام کرهای، چنین اقداماتی، صلح و ثبات در منطقه را تضعیف میکند.
سفیر و نماینده دائم کره شمالی در سازمان ملل متحد کیم سونگ هم اخیرا در بیانیهای تند و صریح اعلام کرد که پیونگیانگ «به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی» به معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) نمیپیوندد و وضعیت این کشور به عنوان یک کشور مجهز به سلاح اتمی «تغییرناپذیر» است.