پیشنهاد جنجالی برای تغییر نام نوبل به جایزه ترامپ

برای برآورده شدن آرزوی ترامپ برای رسیدن به جایزه صلح نوبل، سناتور آمریکایی این بار بهانه‌ای تازه برای اعطای این جایزه به رئیس جنگ طلب آمریکا پیدا کرده است: تغییر نام این جایزه تاریخی به نام جایزه ترامپ در صورت پیوستن عربستان به توافقات ابراهیم!

لیندسی گراهام، سناتور جنگ طلب و از متحدان ترامپ در مصاحبه‌ با فاکس نیوز گفت «اگر ترامپ بتواند عربستان سعودی، کانون اسلام در جهان، را به شناسایی اسرائیل مجاب کند، آن وقت به درگیری اسرائیل و اعراب که هزاران سال است ادامه داشته، پایان داده است. آنها باید جایزه نوبل را به جایزه ترامپ تغییر دهند.»

به گزاش تابناک به نقل از ایسنا، او مدعی است که توافق عادی‌سازی روابط عربستان و اسرائیل تحت توافق‌نامه ابراهیم، ​​تاریخ خاورمیانه را متحول می‌کند و احتمالاً به درگیری طولانی‌مدت اعراب و اسرائیل پایان می‌دهد!

این سناتور جمهوری‌خواه همچنین ادعا کرد که مهار ایران راه را برای صلح بین ریاض و تل‌آویو هموار می‌کند. گراهام همچنین از متحدان عرب خواست تا از تلاش دیپلماتیک ترامپ حمایت کنند و هشدار داد که رد او «به ضرر خودتان» خواهد بود.

سخنان گراهام واکنش‌های تندی در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشت و بسیاری اهداف حمایت‌های پرشور و بی محتوای گراهام از ترامپ را زیر سوال برده و او را بیشتر اسرائیلی دانسته‌اند تا آمریکایی.