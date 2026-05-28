صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پیشنهاد جنجالی برای تغییر نام نوبل به جایزه ترامپ

برای برآورده شدن آرزوی ترامپ برای رسیدن به جایزه صلح نوبل، سناتور آمریکایی این بار بهانه‌ای تازه برای اعطای این جایزه به رئیس جنگ طلب آمریکا پیدا کرده است: تغییر نام این جایزه تاریخی به نام جایزه ترامپ در صورت پیوستن عربستان به توافقات ابراهیم!
کد خبر: ۱۳۷۵۴۸۸
| |
2329 بازدید
|
۶
پیشنهاد جنجالی برای تغییر نام نوبل به جایزه ترامپ

لیندسی گراهام، سناتور جنگ طلب و از متحدان ترامپ در مصاحبه‌ با فاکس نیوز گفت «اگر ترامپ بتواند عربستان سعودی، کانون اسلام در جهان، را به شناسایی اسرائیل مجاب کند، آن وقت به درگیری اسرائیل و اعراب که هزاران سال است ادامه داشته، پایان داده است. آنها باید جایزه نوبل را به جایزه ترامپ تغییر دهند.»

به گزاش تابناک به نقل از ایسنا، او مدعی است که توافق عادی‌سازی روابط عربستان و اسرائیل تحت توافق‌نامه ابراهیم، ​​تاریخ خاورمیانه را متحول می‌کند و احتمالاً به درگیری طولانی‌مدت اعراب و اسرائیل پایان می‌دهد!

این سناتور جمهوری‌خواه همچنین ادعا کرد که مهار ایران راه را برای صلح بین ریاض و تل‌آویو هموار می‌کند. گراهام همچنین از متحدان عرب خواست تا از تلاش دیپلماتیک ترامپ حمایت کنند و هشدار داد که رد او «به ضرر خودتان» خواهد بود.

سخنان گراهام واکنش‌های تندی در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشت و بسیاری اهداف حمایت‌های پرشور و بی محتوای گراهام از ترامپ را زیر سوال برده و او را بیشتر اسرائیلی دانسته‌اند تا آمریکایی. 

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
لیندسی گراهام جایزه صلح ترامپ  آمریکا ریاض تل آویو جایزه صلح نوبل
ترامپ برای دلجویی از اسرائیل حاضر است نقشی برای آن در اقدام علیه ایران قائل شود/ ترامپ بار توافق را روی اعراب سرشکن می‌کند
هشدار دیوان محاسبات درباره مدیرعامل بازنشسته پگاه/ آقای وزیر؛ قانون را اجرا کنید
ایده ریاست جمهوری شهید رئیسی از کجا آمد ؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دیدار و گفتگوی رؤسای جمهور چین و آمریکا
ترامپ: آتش‌بس به خوبی پابرجاست
تکذیب مشارکت عربستان در حمله به بندر الحدیده
دیپلمات علف‌فروش با زبان تهدید راهی عراق می‌شود
فرمانده سنتکام به تل‌آویو سفر کرد
چرخش ریاض به سمت تهران به جای تل‌آویو
ترامپ در سرکوب مهاجران تغییر رویه داد
جایزه صلح ایرلند به جان کری رسید
روزنامه صهیونیستی: ترامپ تسلیم ایران شد
ترامپ برای دریافت جایزه صلح نوبل معرفی شد
وزیر جنگ آمریکا ادعاهای ترامپ را زیر سوال برد!
ترامپ وارد تل آویو شد
سرانجام ترامپ جایزه صلح نوبل را دریافت کرد
پوتین نامزد دریافت جایزه صلح نوبل شد
کاندیداتوری ترامپ برای جایزه نوبل صلح پس گرفته شد
ترامپ بالاخره یک جایزه صلح گرفت!
آماج گرفتن ۲ کشتی نظامیان آمریکا در تنگه هرمز
ضعف و تردید اوباما در موضوعات مختلف جهانی
پیشهاد جالب مطبوعات غربی برای جایزه صلح نوبل
گفت‌وگوی تلفنی ترامپ و نتانیاهو تکذیب شد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۷
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
5
15
پاسخ
در خصوص جایزه صلح نوبل کاملا موافقم. چون معیار گزینش برنده ها همان نزدیکی به رفتار ترامپ بوده است. اکثر برندگان یا خائنان به سرزمین مادری، خام شدگان استعمار یا جنایتکاران جنگی بوده اند.
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
3
16
پاسخ
اعتماد به نقس این احمق فوق العاده است
Iraj
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
2
10
پاسخ
مسئله این است که امثال گراهام رگ خواب این موجود خودشیفته و نادان را پیدا کردند، و امیال خود را با سوار شدن بر مغز او پیاده می کنند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
1
10
پاسخ
یهود فهمیده چطور ترامپ رو کنترل کنه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
0
4
پاسخ
اگر صلح جهانی به پا کنه کره زمین رو هم میزارن کره ترامپ ، ولی زیر همه چی مانده و صلح جهانی جوک هست فقط
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
2
7
پاسخ
تنهاترین مانع آرروهای ترامپ ،ایران ابرقدرت بوده که یک تنه ایستاده و باجی نداده
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟
بازگشت سردار آزمون به تیم ملی؛ معاون پزشکیان واسطه شد  (۱۶۸ نظر)
اعلام رسمی زمان وصل شدن اینترنت بین الملل  (۱۴۷ نظر)
سنت قربانی؛ از ابراهیم نبی (ع) تا خونخواری جماعت اسرائیلی!  (۱۲۰ نظر)
منابع غربی: ایران و آمریکا عصر یکشنبه توافق را اعلام می‌کنند/ ترامپ: به توافق بسیار نزدیک هستیم  (۱۰۸ نظر)
وعده رفع انسداد اینترنت تا پایان هفته  (۱۰۶ نظر)
واکنش سخنگوی دولت به اتصال اینترنت بین‌الملل  (۱۰۳ نظر)
بازگشایی اینترنت بین الملل تصویب شد  (۱۰۳ نظر)
خودرو کند رومانیایی؛ محبوب ایرانی، تندر ۹۰، ال ۹۰  (۹۴ نظر)
شرایط کشور عادی نیست/ سران قوا باید برای تمدید خودکار قراردادهای اجاره وارد عمل شوند  (۷۹ نظر)
زمان تصویب رفع انسداد اينترنت اعلام شد  (۷۱ نظر)
اخبار جدید از احتمال بازگشایی اینترنت بین الملل  (۶۹ نظر)
آغاز روند بازگشایی اینترنت بین‌الملل  (۶۵ نظر)
حمله تند وزیر ارتباطات به مخالفین اتصال مجدد اینترنت  (۶۳ نظر)
خشم مجید واشقانی از بحرانی که مجری تلویزیون راه انداخت  (۶۳ نظر)
حمله جنگنده‌های آمریکایی به دو قایق تندروی‌سپاه+ اسامی شهدا  (۶۲ نظر)
tabnak.ir/005lpI
tabnak.ir/005lpI